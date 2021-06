Miért beszélt összevissza Orbán a térdelésről

A hosszú idő után újságírók elé kiálló Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön azzal lepte meg a magyar és nemzetközi közvéleményt, hogy kifejezett egyetértéséről biztosította azokat a magyar szurkolókat, akik az Írország ellen felkészülési meccsen kifütyülték a meccs előtt letérdelő ír játékosokat.

Orbán részletesen ki is fejtette, hogy miért volt rokonszenves neki egy olyan gesztus, amit a világon igen sokan egyszerűen rasszistának éreztek. Az okok a következők.

A térdelés Orbán szerint Magyarországon egyszerűen kultúraidegen dolog, kivéve, ha az ember isten, a hazája vagy a szerelme előtt térdel le, amikor megkéri a kezét.

Arról is beszélt, hogy a térdelést - mármint azt a tiltakozó fajtáját, amit egyes csapatok a meccseik előtt mostanában bemutatnak - alapvetően a volt rabszolgatartók találták ki, Magyarország viszont sosem volt rabszolgatartó és minden nemzetnek a saját terheit kell elhordania.

Orbán szerint az írek részéről provokáció volt, hogy letérdeltek.

Mielőtt végigvennénk Orbán érveit és összevetnénk azokat a valósággal, fontos tisztázni, hogy a térdelésből nem a magyar miniszterelnök csinált sztorit, ez már eleve az egész foci Eb legforróbb sporton kívüli témája. Miután az angol szurkolók egy része az utolsó előkészületi meccsükön kifütyülte a saját, letérdelő csapatát - miközben még több szurkolójuk tapsolt - Boris Johnson miniszterelnök támogatásáról biztosította a meccsei előtt letérdelő angol válogatottat, ugyanakkor nem volt hajlandó elítélni a fütyülőket. A témában az EB-n induló csapatok is teljesen megosztottak. Valószínűleg térdelni fog Dánia, Anglia, Finnország, Belgium, Wales és Franciaország, biztosan nem fog térdelni Magyarország, Oroszország, Csehország, Lengyelország, a kakkuktojás, egyben talán a legnormálisabb a horvát szövetség volt, amely egyszerűen a játékosaira bízta a dolgot.

A térdelés tehát rendkívül megosztó téma és mint ilyen, a legszenvedélyesebb ellenzőinek és pártolóinak jellemzően fogalmuk sincsen, valójában mit jelent és mi az eredete. Közéjük tartozik a jelek szerint Orbán miniszterelnök is.

A tiltakozó térdelés története

A térdelést először is nem volt rabszolgatartók találták ki a kollektív lelkiismeretfurdalásuk megnyugtatására, hanem két ember, Colin Kaepernick és Eric Reid, mindketten amerikaifutballisták és speciel feketék, így ha valamilyenek, akkor a rabszolgatartók ellentétei.

A gesztus két kitalálója 2016-ban.

Kaepernick és Reid 2016-ban térdeltek le először a San Francisco 49ers csapatának tagjaiként egy előszezonbeli NFL-meccs előtt, az amerikai himnusz alatt.

A gesztusnak direktben egészen biztosan nem volt köze a rabszolgatartáshoz, ők kifejezetten a fekete amerikaiak elleni kortárs rendőri erőszak elleni tiltakozásból találták ezt ki.

Orbán meglepő állításával szemben a régi magyaroknak egyébként nagyon is voltak rabszolgái, kereskedtek is rabszolgákkal, a kalandozások során többek között rabszolgákat is zsákmányoltak Nyugaton, hogy a kereszténység felvétele után a gyakorlat idővel kikopjon. De nem azonnal. Orbán Viktor politikai elődje, a magyar kereszténydemokrácia magjainak elvetője, Szent István király a második törvénykönyvében például kifejezetten sokat foglalkozik a rabszolgákkal.

3. A rabszolgákról és a rabszolgák gyilkosairól

Ha valakinek a rabszolgája másnak a rabszolgáját megöli, a gyilkosnak az ura a szolga értékének felét fizesse kártérítésül a megölt rabszolga urának, ha tudja, ha pedig nem, akkor negyven nap elteltével adják el a szolgát, és árán osztozzanak meg.

4. Az ilyennek a megszabadításáról

Az olyan rabszolgát, aki szabad embert ölt meg, ura, ha úgy tetszik, száztíz tinóval váltsa meg, vagy adja át.

A tiltakozó térdelésnek nincs sok köze ahhoz, hogy az adott országban milyen kultúrája van a térdelésnek. Annál is inkább, mert szinte véletlen, hogy éppen térdelés lett belőle. Kapernickék ugyanis azzal akartak tiltakozni, hogy a himnusz közben, amire a világ minden kultúrájában, így Amerikában és nálunk is felállnak az emberek, ha nyilvános eseményen játsszák azt, valamilyen, az állással látványosan ellentétes dolgot csinálnak. Ez lehetett volna földre fekvés, leülés vagy akár fejenállás is. Ez annyira így van, hogy a két alapító atya először nem is térdelt, hanem egyszerűen ülve maradt himnusz közben. De mivel Kaepernickéknek nem a himnusszal, hanem a rasszistának tartott rendőrökkel volt gondjuk, nem akarták, hogy a tiltakozásuk gúnyolódásnak, sértőnek vagy nyegleségnek hasson a nemzeti induló tisztelőinek szemében, így az üldögélés helyett végül a térdelés mellett döntöttek. Reid le is nyilatkozta, hogy órákon át vitatkoztak, mi lenne a megfelelő mozdulat, még egy egykor a hadsereg elitalakulatánál szolgált, az NFL-ben is megfordult veterán katonával, a tán nem mellékesen amúgy fehér bőrű Nate Boyerrel is konzultáltak, és végül olyan alapon döntöttek a fél térdre ereszkedés mellett, hogy az kulturálisan a tiszteletadás gesztusa.

Az, hogy a térdelés melyik verziója kultúraidegen Magyarországon, önmagában is ingoványos talaj, hiszen az utóbbi idők legemlékezetesebb hazai térdelését a 2017 telén a Vlasich Krisztián, fideszes csepregi polgármester elé biodíszletként sorba térdepeltett óvodások mutatták be:

De térjünk vissza az eredettörténethez!

A gesztust éveken keresztül a Kaepernickék példáját követő NFL-játékosok mutatták be, az amerikai feketék jogaiért harcoló Black Lives Matter mozgalom, illetve az ettől teljesen független antirasszista tüntetők csak később vették át.

A térdelés Amerikában specifikusan a feketékkel szembeni rendőri bánásmód elleni tiltakozás gesztusa, de amint elterjedt más földrészeken is, azonnal módosult, tágult a jelentése és mostanra a rasszizmussal, a bőrszín szerinti megkülönböztetéssel szembeni kiállás egyik általános szimbóluma lett.

Népszerű térdelésellenes érv, hogy a gesztus a politika behozása a sportpályákra. Miközben a FIFA és az UEFA tiltja a politikai véleménynyilvánítást a meccseken. Ez elvont szinten, amennyiben a politikát a közügyek intézéseként definiáljuk, nyilván igaz. De közben az is igaz, hogy maguk a focit szervező világszervezetek is folyamatosan tartanak kötelező rasszizmusellenes kampányokat, ezek feliratai a magyar NB1 meccsei előtt is megjelennek a pályákon. Maga az MLSZ 2013-ban indította el a "Gyűlölet nem pálya!" szlogenű saját kampányát. Ezek szerint a FIFA és az UEFA az általános rasszizmusellenes kiállást nem tekintik politizálásnak és amikor bármi más történik, mint térdelés, akkor az MLSZ sem.

Azt az angolok, illetve más, a meccseik előtt letérdelő válogatottak is világossá tették jó pár nyilatkozattal, hogy az akciójuknak semmi köze a BLM nevű amerikai aktivista szervezethez, hanem teljesen általános kiállás a szín szerinti megkülönböztetés ellen.

Ettől még persze bárkinek szíve joga úgy érezni, sőt érvelni is lehet amellett, hogy a térdelés nem való stadionokba. Sokan érzik azt például, hogy a demonstratív térdelés aránylag rövid idő alatt olyan kiüresedett, ugyanakkor szinte kötelező gesztussá vált, ami ebben a formában egyre kellemetlenebb. Főleg, ha valamiféle kényszerré válik és azt, aki nem térdel le, szinte automatikusan rasszizmussal gyanúsítják. Nagyjából ilyen okokból hagyott fel például a térdeléssel Wilfried Zaha, a Crystal Palace fekete játékosa és a skót válogatott. De hogy mennyire képlékeny a helyzet, azt szépen illusztrálja, hogy néhány órával az EB nyitómeccse előtt a skót szövetségi kapitány, Steve Clarke bejelentette, hogy a rasszizmus és a tudatlanság elleni küzdelem jegyében mégiscsak fél térdre ereszkednek majd meccseik előtt.

Ettől függetlenül sincs szó arról tehát, hogy aki nem térdel, az rasszista volna, és csak az a rendes ember/válogatott, aki/amelyik letérdel. Orbán kiállása azért keltett megütközést, mert egy dolog térdelni vagy állni, de a térdelők aktív kifütyülése már sokkal egyértelműbb és a rasszizmussal kokettáló véleménynyilvánítás. Ami ráadásul még egy focistadionban is csak egy szélsőséges kisebbség véleménye. Miniszterelnökként emellé állni radikálisan kultúrharcos gesztus.

Orbán megnyilatkozásában hasonlóan zavarbaejtő volt, hogy többször is „provokációnak" nevezte, hogy az írek letérdeltek a meccs előtt. Amikor az RTL újságírója megkérdezte tőle, hogy ezt miért érzi így, azzal felelt, hogy

„Nem tudjuk másképp értelmezni ezt a gesztusrendszert a mi kultúránkból nézve, mint egy érthetetlen dolognak, ami provokáció.”

Nem értem = provokál?

Ha egy magánember önmagában agresszióként értelmezi egy másik kultúra bármilyen, számára érthetetlen megnyilvánulását és annak megfelelően reagál rá, azt xenofób szociopatának nevezik. Ha egy nép cselekszik így, arra talán nem is létezik szakkifejezés. Szerencse 1, hogy az általános többesszám ellenére itt nem egy egy nép, hanem egy szurkolótábor egy része nyilvánított véleményt. Szerencse 2, hogy Orbán itt is tévedett, hiszen a letérdelés gesztusrendszere a mi kultúránkban hála istennek pont ugyanúgy értelmezhető, mint az amerikaiban vagy az írben.