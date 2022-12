Parádés első félidő után Svájc jutott a nyolcaddöntőbe

Péntek este a G csoport harmadik fordulójával véget értek a csoportmeccsek, kialakult a nyolcaddöntő párosítása. A csoportban Brazília továbbjutása nem volt kérdéses, de a másik továbbjutó helyért Szerbia és Svájc játszott egymással.

A felállás egyértelmű volt: a szerbeknek csak a győzelem elég, és még ekkor is izgulhattak azért, hogy a másik meccsen Kamerun nem csípi-e meg Brazíliát (végül pont ez történt!), míg a svájciak egy győzelemmel mindenképp, egy döntetlennel pedig jó eséllyel továbbmennek. Fűtötte a kedélyeket az is, hogy négy éve a két csapat szintén összekerült a csoportkörben (szintén Brazíliával), és akkor Svájc éppen a szerbek legyőzése miatt jutott tovább, ráadásul Xhaka és Shaqiri albánsasos gólöröme komolyan bőszítette akkor a szerb tábort, aminek a pénteki meccsen is hangot adtak.

photo_camera Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Svájc pont úgy kezdte a meccset pénteken, mint aki tovább akar jutni: 20 másodperc után már két komoly lövése is volt a csapatnak. Az első komolyabb szerb lehetőség a 10. percben jött el, amikor Zivkovic találta el 16+ méterről a kapufát.

A kifejezetten jó iramú meccsen az első gólig a 19. percig kellett várni, Shaqiri talált be a szerb kapuba, de a 25. percben már jött is az egyenlítés, Mitrovic egy szépen beívelt labdát fejelt el védhetetlenül a hosszú oldalra.

Egy nagyobb és néhány kisebb svájci helyzet után pedig már a szerbeknél volt az előny: a 35. percben a válogatottban a 10. gólját szerző Vlahovic egy svájci védelmi megingás után került helyzetbe a tizenhatoson belül, és magabiztosan kilőtte a sarkot. Szerbia ekkor továbbjutásra állt a meccsen, de látva a parádés első félidőt, sejteni lehetett, hogy lehetnek még itt fordulatok. És lett is, még a félidőben: a 45. percben Wildmer oldalról érkező beadását Embolo juttatta a szerb kapuba. 2-2, a világbajnokság eddigi egyik legjobb első félideje után. Megint Svájc állt továbbjutásra, így jött el a félidő.

photo_camera Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

A második félidő legelején ismét megszerezte a vezetést Svájc egy nagyon szép támadás végén. Embolo tartotta meg a labdát a tizenhatosnál, majd visszajátszotta Shaqirinek, aki beívelte a tizenhatoson belülre, ahol Vargas sarokkal tette tovább Freulernek, aki magabiztosan lőtte be. 3-2 Svájc javára.

A játék irama ezután némileg visszaesett, de a feszültség egyáltalán nem: a 66. percben például sárgával kellett fegyelmezni szerb cserejátékosokat, mert a pályára rohantak. Elsőnek azt lehetett gondolni, hogy csak a szerintük jogos, de elmaradó tizenegyes miatt tiltakoztak, de aztán kiderült, hogy valószínűleg Xhaka is provokálta őket.

Az utolsó 25-30 percre láthatóan elfogyott a szerbek lendülete, nem tudták azt a tempót diktálni, amit az első félidőben, így Svájc végül simán hozta le a meccs végét, de a hosszabbításba kisebb kakaskodás meg lökdösődés még belefért. Jelentősége ennek már nem volt, Svájc remek játékkal, 3-2-re győzte le a világbajnokságon nagyon keveset mutató Szerbiát.

A végeredménnyel eldőlt, hogy Svájc Brazília után másodikként ment tovább, 6 ponttal, míg Szerbia egyetlen pontot szerezve, utolsó helyen esett ki. Svájc Portugálival játszhat majd a nyolcaddöntőben, jövő kedden.