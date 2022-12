Nincs megállás, Messivel indulnak a nyolcaddöntők

A korábbi vébékkel ellentétben most nincs szünnap a csoportmeccsek utolsó napja és a nyolcaddöntő között, szusszanásnyi idő nélkül jönnek az újabb izgalmak.

A csoportkör előtt az opta analyst négy nyolcaddöntős párosítást talált telibe és a 16 továbbjutóból 12-t talált el, Dánia, Uruguay, Belgium és Németország kiesésével nem számolt.

Hollandia-USA

Argentína - Dánia Ausztrália

- Spanyolország Japán - Horvátország

- Brazília - Uruguay Dél-Korea

- Anglia - Szenegál

- Franciaország - Lengyelország

- Belgium Marokkó - Németország Spanyolország

- Portugália-Svájc

photo_camera Pulisic gólt szerez Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Mit adtak nekünk eddig? Amit a hollandok mutattak, arra mondják, hogy tipikus világbajnok-kezdés, arra vigyáztak, hogy veretlenek maradjanak és csoportelsők, nehogy túl korán összekerüljenek az angolokkal. Az USA szintén veretlen, még hátrányban sem játszott a vébén, de nem ők játsszák a leglátványosabb focit.

Kik nyújtottak már most maradandót? A hollandoknál természetesen Andries Noppert-t, a Heerenveen 28 éves kapusa, akinek a Szenegál elleni meccs volt az első válogatottsága. És persze a három gólos Cody Gakpo, aki hamarosan a Premier League új csatársztárja lehet. Az USA-ban a Chelsea-ben nyújtottakhoz képest jóval karakteresebb Christian Pulisic, de a legnagyobb sztori Timothy Weah-é, aki megtette azt, ami az aranylabdás, libériai köztársasági elnök édesapjának sem sikerült: pályára lépett és gólt lőtt egy vébén.

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Hollandia az utolsó négy vb-szereplésén háromszor is elődöntős volt, ez alapján nagy csalódás lenne a kiesésük. Az USA-nak minden tudására és szerencséjére szüksége volt a nyolcaddöntőhöz, a második világháború óta csak egyszer jutottak túl ezen az akadályon, 2002-ben, amikor Mexikót verték. Most ennél jóval nagyobb hőstett lenne Hollandia kiverése.

Esélyek: Az opta analyst a 16-os mezőnyben Hollandiát a hatodik, az USA-t a 12. helyre rangsorolja.

Argentína-Ausztrália

photo_camera Messi-freskó szülővárosában, Rosarióban Fotó: MARCELO MANERA/AFP

Mit adtak nekünk eddig? Argentína pocsék rajt után csoportelsőként jutott a nyolcaddöntőbe. A Mexikó elleni meccs második félideje óta rendben vannak, a lengyelek ellen néha már élmény is volt nézni őket. Az ausztráloknak alighanem nagy mázlijuk volt, hogy a mostani és nem a két évvel ezelőtti dán válogatottal játszottak ki-kik meccset.

Kik nyújtottak már most maradandót? Az argentinoknál van az a Messi nevű fickó, tetszik vagy sem, ennek a világbajnokságnak egyetlen végső kérdése van: világbajnoki címmel vonul-e vissza Messi? Az ausztráloknál a dánokat kiejtő Mathew Leckie-t érdemes figyelni, tíz évet játszott Németországban, a Herthában Dárdai játékosa is volt. Nem mindenki lőtte volna be azt a helyzetet Kasper Schmeichelnek.

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Ha azt nézzük, hogy Argentínának az utolsó vébén a nyolcaddöntő volt a végállomás, egy továbbjutással már nagyon jók lennének. De ez csak vicc, ráadásul négy éve a későbbi világbajnok franciák verték őket 4-3-ra. Az argentin válogatott célja, hogy 1986 után ismét világbajnokok legyenek. Ausztrália most először érte el a nyolcaddöntőt, mióta átjelentkezett az óceániaiból az ázsiai szövetségbe. Előtte is csak egyszer, 2006-ban jött össze ez a bravúr, akkor a későbbi világbajnok olaszok verték ki őket.

Esélyek: Ennél nagyobb különbség már nem is lehetne közöttük: Argentína a második, Ausztrália a 16.

Japán-Horvátország

photo_camera Livaja nagyot dobhat Fotó: OZAN KOSE/AFP

Mit adtak nekünk eddig? Japán teljesítményére nincsenek szavak: két világbajnok ellen nyert úgy, hogy megfordították a meccset, a kettő között meg kikaptak 1-0-ra a másik két meccsén 11 gólt kapó Costa Ricától. Hogy nem unalmas őket nézni, az biztos, bármikor jöhet egy váratlan feltámadás vagy összeomlás. Horvátország a négy évvel ezelőtti ezüstérem után sem tűnik jóllakottnak, bár továbbjutásukhoz kellett egy sérüléséből még nem teljesen visszajött Lukaku. Kérdés, mennyire tud spórolni erejével akár a meccsen belül Modric (37 éves), Perisic (33), Brozovic (30).

Kik nyújtottak már most maradandót? Dóan Ricu, Sallói Roland freiburgi csapattársa két meccsen is gólt szerzett, de a legnagyobb erősség alighanem a cserekirály Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány, aki 2018 óta vezeti a válogatottat. A horvátoknál a 2021 óta újra spliti Marko Livaja ugyan 29 éves, tíz év légióskodás is van mögötte, de valószínű, hogy újabb légiósévek várnak rá, ha így folytatja.

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Morijaszu Hadzsime már négy évvel ezelőtt is az edzői stáb tagja volt, és közelről látta, ahogy a válogatott a nyolcaddöntőben egy történelmi siker küszöbén bukik el 2-0-ás vezetés után Belgium ellen. Japán negyeddöntőben még soha nem szerepelt. A horvátoknál arany középút nem létezik. Háromszor a csoportkörben buktak, kétszer dobogóra álltak. Ha ez a minta idén is, akkor már most hátra dőlhetnek.

Esélyek: Japán a 13., Horvátország a 8.

Brazília-Dél-Korea

photo_camera Richarlison a brazil válogatott új sztárja Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

Mit adtak nekünk eddig? Brazília pont annyit adott ki magából, amennyit kellett, a szerbek elleni második félidő volt a csúcs, a B csapat viszont győzelmet ajándékozott ellenfelének. Dél-Korea egy győzelmet aratott, a tartalékos Portugália ellen nyert, ez elég volt a nyolcaddöntőhöz.

Kik nyújtottak már most maradandót? Richarlison két gólja döntötte el a szerbek elleni meccset, az egyik különösen szép volt. Évek óta a Premier League-ben játszik, az Everton fedezte fel, most a Tottenhamben van, ez a vébé áttörést hozhat a pályafutásában. A dél-koreai Cso Ku Szung két gólt lőtt a Ghána elleni vesztes meccsen, a 24 éves csatár megszerzéséért állítólag a Fradi is harcba szállt.

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Brazíliának a nemzeti tragédia elkerülését, más céljuk nem is lehet, mint a döntő. Dél-Korea ugyan a saját rendezésű vébéjén negyedik volt, de tegyünk úgy, mintha meg sem történt volna. A nyolcaddöntővel elérték céljukat, és nincs más dolguk, mint élvezni a brazilok elleni meccset.

Esélyek: Hatalmas a különbség a két válogatott között: Brazília az 1., Dél-Korea a 15.

Anglia-Szenegál

photo_camera Rashford és Foden - a Wales elleni az ő meccsük volt Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Mit adtak nekünk eddig? Anglia a pocsék Nemzetek Ligája szereplés ellenére nagyon simán jutott tovább, pedig sokan csúfos kudarcot vizionáltak. A csoportból való továbbjutás után a kudarc még összejöhet, a csúfosság már nem. Szenegál a hollandoktól elszenvedett vereség után csak percekre ingott meg.

Kik nyújtottak már most maradandót? Az angolok Wales elleni utolsó csoportmeccse után a válogatottban most először duplázó, addig kevesebb bizalmat kapó Rashford és Foden dicséretétől hangos a közvélemény, nem lenne meglepő, ha mindketten kezdenének Szenegál ellen. A szenegáli Ismaila Sarron most is eltöprenghettünk, hogy 24 éves kora, kirobbanó ereje ellenére miért maradt a Premier League-ből kiesett Watforban?

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Az angolok Gareth Southgate szövetségi kapitánykodása alatt talán most először futnak neki a legkisebb hittel egy nagy tornának. A 2018-as vb-n és a 2020-as Eb-n is elődöntőztek, egy negyeddöntős szereplés csak egy lépcső a nagy cél felé vezető úton. Az Afrika-kupa-címvédő, Sadio Manèt nélkülöző Szenegálnak ez a harmadik vb-szereplése, négy éve a csoportkörben ragadt, 2002-ben aranygóllal ejtette ki őket Törökország az elődöntő küszöbén.

Esélyek: Anglia a 3., Szenegál a 11.

Franciaország-Lengyelország

photo_camera Jönnek-e az újabb Giroud-gólok? Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Mit adtak nekünk eddig? Franciaország világbajnoki címvédőhöz méltón teljesített a csoportkörben, a B-csapat Tunéziától elszenvedett veresége is belefért, a kezdőcsapat javarésze legalább pihenhetett. Lengyelországnak hatalmas mázlija van, hogy a kapuját Wojciech Szczęsny védi, valamint, hogy Argentína szemmel láthatóan nem akart kettőnél több gólt rúgni nekik, kiejtve ezzel Mexikót.

Kik nyújtottak már most maradandót? A franciáknál a 36 éves Giroud-t senkinek sem kellett felfedezni, de határozottan jót tett neki, hogy a Milanba igazolt. Két góljával már a csoportkörben túlszárnyalta 2018-as teljesítményét (0 gól). A lengyel válogatott az egyik leggyengébbnek tűnik a nyolcaddöntős csapatok közül, ha valakit nagyon ki kéne emelni, akkor a már méltatott Szczęsny mellett legyen a Napolival hatalmas idényt futó Piotr Zieliński.

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Minden világbajnok úgy indul neki, hogy megvédi címét, de ilyen utoljára Brazíliának sikerült 1962-ben. Sőt, az utolsó három világbajnok kiesett a csoportkörben, Franciaország tehát megszakított egy csúnya sorozatot, de nem a negyeddöntőért jöttek Katarba. Lengyelország egy franciák elleni kiesést is sikerként könyvelhetne el, hiszen világbajnokságokon is viszonylag ritkán járnak, nyolcaddöntőben pedig utoljára 1986-ban jutottak, Brazília ellen estek ki.

Esélyek: Franciaország a 4., Lengyelország a 14.

Marokkó-Spanyolország

photo_camera Ziyech a Kanada elleni meccs után Fotó: ANTONIN THUILLIER/AFP

Mit adtak nekünk eddig? Marokkó csoportelsőként, veretlenül ment tovább, egy percig sem játszott hátrányban. Spanyolország esélyeshez méltón kezdte a vb-t, a Japán elleni vereség azonban kilógott a sorból.

Kik nyújtottak már most maradandót? Ha méltattuk a japán szövetségi kapitányt, akkor ugyanezt kell tennünk a marokkói Walid Regragui-val. Az eredmények igazolják, hogy kihagyta a fradista Mmaae testvéreket, viszont elődjével ellentétben megtalálta a hangot a válogatott legjobbjával, a chelsea-s Hakim Ziyech-sel. Kár lett volna, ha nem látjuk őt ezen a vébén. A 19 éves Alejandro Balde az utolsó pillanatban került a keretbe a megsérült José Gayà helyett, mindhárom meccsen pályára lépett, egy gólban benne is volt.

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Marokkó vébén is alig szerepelt, nyolcaddöntőbe pedig egyszer, 1986-ban jutott, az NSZK verte ki. Senkinek se lehetne egy rossz szava sem, ha most esnének ki, de valami azt súgja, ennél azért most többet akarnak. Spanyolország hatalmas csalódásként élné meg a kiesést, pedig a 2010-es vb-címük óta ennél jobban nem szerepeltek. Négy évvel ezelőtt a torna ezen szakaszában Oroszország ejtette ki őket 11-esekkel.

Esélyek: Marokkó az 5., Spanyolország a 10.

Portugália-Svájc

photo_camera Koszovóban is Svájc továbbjutását ünnepelték Fotó: ERKIN KECI/Anadolu Agency via AFP

Mit adtak nekünk eddig? A portugálok győztek, amíg kellett, tartalékosan viszont hagyták továbbjutni Dél-Koreát Uruguay helyett. Svájc három éles meccsen van túl, a brazilokkal nem bírt, a szerbek elleni élethalálmeccset behúzták, mentálisan érett csapat.

Kik nyújtottak már most maradandót? A portugál Bruno Fernandes két gólja döntötte el az Uruguay elleni meccset, az utolsó percekben pedig szinte sírt, amikor sorozatos helyzetei ellenére sem akart összejönni a mesterhármas. A svájci Embolo gólt lőtt szülőhazájának, Kamerunnak és góllal is kivette a részét Szerbia legyőzéséből.

Mit jelentene nekik a negyeddöntő? Portugália a 2006-os negyedi hely óta egyszer sem tudott a nyolcaddöntőnél tovább eljutni, most itt az alkalom. Svájc az utóbbi vébéken többnyire eljut a legjobb 16 közé, a legutóbbi vébén a svédek ejtették ki őket, egy negyeddöntő nagy siker lenne.

Esélyek: Itt vannak egymáshoz legközelebb, Portugália a 7., Svájc a 9, ez a nyolcaddöntő rangadója.

És hogy szerepeltek a földrészek?

1998 óta szerepel 32 válogatott a vébéken. Európát két részre vágtuk, nyugatira és posztszocialistára, Ausztráliát pedig Ázsiához számítottuk, mert ott versenyez.

Európa a posztszocialista országok nélkül: 6 (Anglia, Hollandia, Franciaország, Portugália, Spanyolország, Svájc)

Ez a legrosszabb szereplésük, volt, többször is kilenc válogatott képviselte a régiót. Hat csak kétszer, 2010-ben és 2014-ben, a végső győztes - Spanyolország, Németország - mindkétszer közülük került ki.

Posztszocialista Európa: 2 (Horvátország, Lengyelország)

Megismételték a 2018-as szereplésüket, akkor Oroszország a negyeddöntőig, Horvátország a döntőbe menetelt.

Dél-Amerika: 2 (Argentína, Brazília)

Ez a legrosszabb szereplésük, 2002-ben volt hasonló rossz, akkor csak Brazília és Paraguay élte meg a nyolcaddöntőt, a vébét viszont Brazília nyerte.

Észak- és Közép-Amerika

Ázsia: 3 (Ausztrália, Dél-Korea, Japán)

Még soha nem képviselte három válogatott az ázsiai szövetséget, a csúcs eddig kettő volt.

Afrika: 2 (Marokkó, Szenegál)

Az utolsó csoportkörig úgy tűnt, hogy akár mind az öt afrikai válogatott továbbjuthat, végül csak beállítani tudták 2014-es rekordjukat, amikor Algéria és Nigéria volt ott a nyolcaddöntőben.