Argentína tizenegyesekkel jutott az elődöntőbe

Nehéz dolga volt a Hollandia-Argentína mérkőzésnek, ha überelni akarta az előző, Horvátország-Brazília elődöntőt, amelyen a horvátok nagy izgalmak után, tizenegyesekkel verték ki a vébé legnagyobb esélyesének gondolt Brazíliát.

Az izgalmat tekintve sikerült az előző meccs színvonalát hozni, a hollandok 2-0-s hátrányból felállva egyenlítettek a 90+10. percben. A hosszabbításban volt pár helyzete az argentinoknak, végül tizenegyesekkel jutottak az elődöntőbe.

photo_camera Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Hollandia sima kétgólos győzelmet aratott az USA ellen a nyolcaddöntőben. Az argentinok a nyolcaddöntőben Ausztráliát verték 2-1-re, de a végén azért rezgett a léc. A dél-amerikai csapat nem találkozott még igazán erős csapattal a világbajnokságon és a közelmúltban sem, ez volt az első komoly meccsük.

Az opta analyst az argentinoknak 44,2, a hollandoknak 27,1 százalék esélyt adott a rendes játékidős továbbjutásra.

Kezdőcsapatok

Hollandia: Noppert – Dumfries, Aké, van Dijk, Timber, Blind – Gakpo, Bergwijn, de Roon, de Jong – Depay

Louis van Gaal nem érezte szükségét a cserének, ugyanaz a csapat kezdett, mint az Egyesült Államok ellen.

Argentína: E. Martínez – Acuna, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Molina – Mac Allister, De Paul, E. Fernández – Messi, J. Álvarez

Lionel Scaloni egy helyen változtatott az ausztrálok elleni csapatán, Papu Gomezt Lisandro Martinez váltotta.



Történések

Szabálytalansággal kezdődött a meccs, De Roon rúgta fel Mac Allistert. A 9. percben felmehetett egy kicsit a holland szurkolók pulzusa, Noppert éppenhogy el tudta passzolni a labdát a bevetődő Álvarez elől. Az argentinok hol letámadtak, hol visszahúzódtak, ha éppen nem náluk volt a labda. A 18. percben Dumfries indította Bergwijnt, de az argentin kapus Martínez olvasta a játékot és összeszedte a labdát.

A 25. percben megint a hollandok veszélyeztettek, de Bergwijn ballal jócskán a mellé rúgta a tizenhatosról (annyira rossz volt a lövés, hogy az ötösön álló Gakpónak majdnem jó passz lett). A 33 perc később az argentinok is megindultak Mac Allister beadását De Paul lőtte rá, de Noppert hárítja.

photo_camera Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Viszonylag a semmiből a 34. percben megszerezte a vezetést Argentína. Messi tanári labdájából (oda se nézett!) Nahuel Molina került helyzetbe, aki két védő szorításában a jobb alsóba tudta passzolni a labdát, 0-1.

Nem sokkal később ismét a dél-amerikai csapat került helyzetbe, Messi lövése azonban gyengére sikerült, Noppert könnyedén felszedte a labdát. A 40. percben Gakpo adta be a szabadrúgást a tizenhatos jobb oldalától, de középen két holland is szabálytalankodott, szabadrúgás kifelé.

Két sárga lap gyors egymásutánban, a hollandoknál Timber, az argentinoknál Acuna kapta (aki így nem játszhat a következő mérkőzésen). Romero sem akart kimaradni a buliból, kezezett, ő is besárgult. A szabadrúgást a kivetődő Martinez elkapta. A spanyol bíró, Antonio Mateu Lahoz beindult, reklamálásért a kispadon ülő holland cserejátékosnak, Wout Weghorsnak is adott egy sárgát.

photo_camera Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

Óvatos első félidő, egy váratlan megmozdulással.

A szünet után (is) mezőnyjátékkal folytatódott a játék, kevés izgalommal. A 61. percben van Dijk két kézzel fellökte Messit, szabadrúgás körülbelül 21 méterről. Nem volt rossz lövés, a sorfal fölött, és kicsivel a kapu fölött is elment a labda.

photo_camera Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

70. perc, büntető Argentínának. A hátra futó Dumfries felrúgta Acunát, egyértelmű 11-es. Messi ezt magabiztosan értékesítette, 0-2.

Nem várt fejlemény a 83. percben, Weghorst egy beadásból szépíteni tudott (1-2). Örömében rögtön a középkezdés után belerúg egy nagyot Messibe, de nem kapott érte sárgát. Úgy tűnt, felébredtek a hollandok, a 85. percben Berghuis milliméterekkel lőtt a Martinez kapuja mellé.

photo_camera Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Óriási balhé alakult ki Paredes miatt, aki a szabálytalansága után a holland kispad felé rúgta a labdát. Hatalmas lökdösődés és sárga lap Paredesnek és van Dijknak.

photo_camera Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást Hollandia a 10 perces hosszabbítás elején, de Berghuis 20-ról a sorfalba lőtt.

Aztán jött a 100. perc. A hollandok kicsiben végezték el a szabadot, Koopmeiners passzol laposan ballal az ötösre a sorfal mellett, Weghorst, a nyerőember pedig ballal a bal alsóba lőtte a labdát (2-2). Lahoz lefújta a rendes játékidőt, amire a cserék megint egymásnak mentek, a lecserélt Bergwijn kapott sárgát. Jöhetett a 2x15 perc hosszabbítás.

photo_camera Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Az első 15 perc csak csordogált, egyik csapat sem játszott veszélyesen. A 105. percben Messi jobbról adott be egy szabadrúgást, de a bevetődő Otamendi lemaradt a labdáról. További sárga lapok, már számolni sem lehet hányadik a mérkőzésen. A 114. percben óriási helyzetet hagyott ki az argentin Lautaro Martinez közelről, a bal sarok előtt álló Van Dijk mellkassal mentett. Argentína újra erőre kapott, Lautaro helyzete után még két lehetőségük is volt rövid időn belül, de nem lett gól.

A 119. percben volt még egy lehetősége Lautarónak, de Noppert védte a lövést. A 120. percben Enzo Fernandez eldönthette volna mérkőzést, 21 méterről óriási kapufát lőtt, 11-esek következtek.

photo_camera Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Van Dijk büntetőjét Martinez kapus kivédte, Messi viszont könnyedén értékesítette az övét. Martinez a második büntetőt is kifogta, utána Paredes, Koopmeiners, Montiel és Weghorst is belőtte a büntetőjét. Enzo Fernandezen volt a világ szeme, ha belövi, nyernek az argentinok, de mellé lőtte. Luuk De Jong magabiztos volt, ahogy Lautaro Martinez is, így végül Argentína jutott tovább és játszik majd Horvátországgal kedden az elődöntőben.

A spanyol bíró 18 sárgát osztott ki, Dumfriesnek a 11-esek alatt adott kettőt, és állította ki.