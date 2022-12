Az argentinok leszámoló üzemmódban maradtak a 11-esekkel megnyert meccs után is

Még annál is sokkal feszültebb lett az Argentína-Hollandia negyeddöntő vége, mint amit egy 11-es párbaj eleve indokolt volna.

Hogy ne legyen sima a vége, ahhoz kellett az is, hogy a hollandok kétgólos hátrányból felállva mentették hosszabbításra a meccset a második félidőben, a 10 perces ráadás legvégén. A szereplési vágytól hajtott spanyol bíró, Mateu Lauhoz pedig úgy szórta a lapokat, mint világbajnokságon eddig még soha senki, a végére 18-szor mutatott fel lapot, világbajnoki rekordot döntve ezzel. A holland Dumfriest ki is állította, miután a 11-esek közben két sárgát is adott neki.

Miután Lautaro Martinez belőtte a továbbjutást érő 11-est, az argentinok nem állták meg, hogy ne gúnyolódjanak az összezuhanó hollandokon.

photo_camera Fotó: FAREED KOTB/Anadolu Agency via AFP

Messi még a pályán adott interjúban kelt ki az általa a spanyol ligából ismert, és egyáltalán nem kedvelt spanyol bíró ellen. Azt mondta, hogy eltiltanák, ha őszinte lenne, de Mateu Lauhoz a világbajnokság messze legrosszabb bírója. (Messi is kapott sárgát, reklamásért a hollandok 100. percben lőtt gólja után, igaz, egy látványos kezezést meg nagyvonalúan elnézett neki a spanyol bíró.)

Messi a holland kispaddal is feltűnően sokat foglalkozott. Az értékesített 11-ese után Louis van Gaal felé fordulva ünnepelt, aki a meccs előtt leszólta a játékost. Messi Roman Riquelme gólörömét idézte fel, vele külön konfliktusba került van Gaal még sok évvel ezelőtt. Messi azt kérte számon van Gaalon, hogy nem tiszteli Argentínát.

Aztán a pályáról levonulva még egyszer beszólt.

Messi interjú közben is leállt vitatkozni valakivel, számon kérve, hogy mit nézi őt és menjen csak szépen tovább. A Marca szerint a lehülyézett valaki a hollandok játékosa, Wout Weghorst volt.

A holland kispadot találta meg levonulás közben a két 11-est is hárító Emiliano Martinez.

A meccs utáni interjúban felidézte, hogy van Gaal szerint a hollandok előnyben lesznek a 11-eseknél, de most jobb, ha befogja a pofáját. És ő is foglalkozott a bíróval, aki szerinte azért hosszabbított 10 percet, hogy esélyt adjon a hollandoknak az egyenlítésre.

Érzelmes pillanatokban sem volt hiány. Lisandro Martinez sírva közölte, hogy mindenkinek kijár az ölelés a továbbjutás miatt.

Vagy ez a jelent: miközben mindenki az utolsó 11-est értékesítő Lautaro Martinezt ünnepelte, Messi a két 11-est hárító Emiliano Martinezhez szaladt oda.



Megkérdezték a hollandok védőjét, Virgil van Dijkot, hogy szerinte az argentinok megnyerhetik-e a világbajnokságot, de azt válaszolta, hogy egyáltalán nem érdekli, egy percre sem volt belenézni a vébébe.

photo_camera Fotó: MAURICE VAN STEEN/ANP via AFP

Az argentin-holland meccs legszomorúbb híre pedig az, hogy tudósítás közben elhunyt Grant Wahl amerikai újságíró. Vélhetően szívrohamot kapott a sajtópáholyban.