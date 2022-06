Baranyi Krisztina: „A háború kezdete óta szégyenkezünk”

Gyerekek színezték krétával kékre és sárgára a macskaköveket. Nők ukrán zászlóba burkolózva küszködtek a könnyeikkel. A jellegzetes, zöld, katonai pólóban feszítő férfiak énekeltek teli torokból csütörtök este a Bakáts téren. Zengett a Slava Ukraini.



Miután a kormány kihátrált, Ferencváros fogadta be az „Élet győzni fog” elnevezésű segélykoncertet, amit június 16-án csütörtökön tartottak a IX. kerületben.

Felléptek színészek, zenészek, komikusok, köztük Zelenszkij színésztársai a Nép szolgája című sorozatból és a Voplij Vidopljaszova folkpunk zenekar, amiről Gazda Albert kollégám állítja, hogy „az ukrán nemzet legnagyobb ajándéka az emberiségnek”.

Oleg Szkripka ukrán zenész, a Vopli Vidopljaszova frontembere Fotó: Németh Dániel/444

Ez volt a turné második állomása, múlt pénteken Lengyelországban lépett fel a csapat, a következő hetekben Bécsben, Bukarestben, Berlinben, Firenzében, Madridban és Cascaisban is lesz koncert.

Dugig telt a tér főként ukránokkal, és ha jóval kevesebben, de voltak magyarok is a közönségben. Ami viszont feltűnő volt, hogy nem csak a magyar állam és kormány képviselői, de az egész ellenzék látványosan távol maradt. A Fővárostól sem láttunk senkit, de még a helyi ellenzéki képviselők sem jöttek el a kerületi vezetés által bevállalt eseményre. Viszont a tömegben kiszúrtuk Ungváry Krisztián történészt, Prőhle Gergelyt, a Fidesz-kormány egykori helyettes államtitkárát, a PIM volt igazgatóját. Korábban mindketten mismásolás nélkül, határozottan álltak ki Ukrajna mellett. Rajtuk kívül még felbukkant Szent-Iványi István, egykori liberális országgyűlési képviselő.

Az aktív politikusokat az Ukrajnáért tartott eddigi legnagyobb rendezvényen – a szervezőkön, Baranyi Krisztinán, és az alpolgármestereken, Döme Zsuzsán (Kutyapárt) és Reiner Rolandon (LMP) kívül – az egy szem Szarvas Koppány Bendegúz, a Momentum józsefvárosi politikusa képviselte. A koncert közben rákérdeztünk, hogy ennek mi az oka.

444: Miért van az, hogy az ellenzékből, csak ön van itt? A kormány kihátrált, az ellenzék nem jött el, ez így rendben van?

Szarvas Koppány Bendegúz: Én itt vagyok, ezt tudom vállalni. Ha sok ellenzéki itt lenne, akkor megkapnák, hogy rá akarnak telepedni egy jótékonysági koncertre. Ez egy kicsit a „van sapka, nincs sapka” esete. Legalább több a hely a közönségnek, akikből van bőven, ami örömteli.

A momentumos politikus szerint különleges apropót ad az eseménynek, hogy pont erre a napra esett Nagy Imre és társainak kivégzésének évfordulója. „Most az ukránok élik a saját 56-ukat, csak nekik van is esélyük.”

Ljubov Vaszilivna Nepop ukrán nagykövet és Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester. Fotó: Németh Dániel/444

Az Ukrajnáért tartott koncertet eredetileg a külügyminisztérium szervezte. Már a helyszínt is kijelölték, ami a Várkert Bazár előtti tér lett volna, de aztán többszöri egyeztetés után, mégsem vállalták be a bulit. Ljubov Vaszilivna Nepop ukrán nagykövet a helyszínen elmondta nekünk, hogy a Külügyminisztérium technikai okokra és az idő rövidségére hivatkozva mondta vissza a rendezvényt. Baranyi Krisztina pedig arról beszélt, hogy szerinte ez egy átlátszó indok, mert „ami nekik nem sikerült három hét alatt, azt itt össze lehetett hozni nem egészen egy hét alatt. Bár valóban nem volt könnyű. Ennyi idő alatt a rendezvény költségeit is nehéz volt előteremteni. A pénznek több mint a felét magánadományokból fedezzük. Mert magánemberek jelentkeztek, hogy segítenének.”

A polgármester a színpadon folytatta a gondolatmenetet: „A barátságtalan gesztussal megfogalmazott üzenet világos és sajnos nem önmagában áll, a háború kezdete óta szégyenkezünk az Orbán-kormány hintapolitikája miatt. Ezért mi szeretnénk nagyon világos üzenetet megfogalmazni, mert persze az élet bonyolult, de vannak fekete-fehér helyzetek – ezt mi, a magyar 56-osok unokái pontosan tudjuk – az ukrán nép az áldozat, a gyilkos pedig Vlagyimir Putyin és a hadserege.”

Baranyi így zárta szónoklatát: „Itt Közép-Európában ez a mi generációnk eddigi legszörnyűbb közös élménye. A szomszéd országban éppen ezekben a pillanatokban is hazájukat védő fiatalokat és fegyvertelen civileket gyilkolnak. Nőket erőszakolnak meg, családokat hurcolnak el távoli, ismeretlen vidékre. Megtiszteltetés vendégül látni Ukrajna népszerű előadóit.”

Zelenszkij-paródia. Fotó: Németh Dániel/444

Az ukrán nagykövet a színpadon arról beszélt, hogy Ukrajna 113 napja orosz támadás alatt áll. „Megértettük, hogy ennek az ellenségnek nincs emberi arca, brutálisan gyilkolja az ukrán népet, de azt is megértettük, hogy meg lehet verni ezt az orosz hadsereget. Nem vagyunk olyan gyengék, mint sokan gondolták. Ez azért van, mert sok támogatónk van, köztük sok magyar ember. Ezzel a koncerttel szeretnék megköszönni a támogatást. Idejöttek azok a színészek, előadók, akiket mi nagyon szeretünk. A koncert legfontosabb üzenete, hogy mi szeretjük Magyarországot, és nagyon hálásak vagyunk a segítségért, a menekültek befogadásáért.”

Ljubov Vaszilivna a 444-nek elmondta, hogy

további segítségre van szükségük, mert úgy érzik, most a legnehezebb.

A háború elején az emberek még reménykednek, hogy nem tart sokáig, de idővel jön a fáradtság, és csökken a lelkesedés. Azt kéri, hogy tartsanak ki azok, akik segíteni tudnak Ukrajnának.

A nagykövet korábban a Partizánban beszélt arról, hogy a háború kitörése óta nem fogadta őt a kormány egyetlen minisztere sem, nem is beszélve a kormányfőről. Pedig többször kért ilyen találkozót. A helyzet azóta sem sokat változott. Csupán a külügyminiszter helyettesével tudtak egyeztetni. Az új kormány megalakulása óta már kért találkozót a hadügyminisztertől is, Szalay-Bobrovniczky Kristóftól, hogy a szomszédban zajló háborúról első kézből adhasson információt, de egyelőre nem kapott választ.

A koncerten szólt pop, rap és punk is, rendes odaverős ukrán buli kerekedett, egy parodista Zelenszkij elnököt is megidézte, aki egyébként rövid videóüzenetben maga is köszöntötte a budapestieket.