Rendőr szeretne lenni, úgyhogy beállt határvadásznak

Kedd délelőtt részt vettünk a szerződéses határvadászok képzésindító eseményén a Készenléti Rendőrség Regionális Bevetési Igazgatóság Nyírbátori Objektumában.

55 határvadász-jelölt kezdte meg itt a tanulmányait.

Orbán Viktor az új kormány megalakításakor mondott parlamenti beszédében jelentette be, hogy új határvédelmi szervezetet állítanak fel, hogy tehermentesítsék a jelenleg ott szolgálatot teljesítő katonákat és rendőröket. A célként első ütemben 2200 határvadász szolgálatba állását, második ütemben az állomány 4000 fősre növelését jelölte ki a miniszterelnök. Arról, hogy hányan jelentkeztek, ellentmondásos információk érkeztek.

A jelentkezőknek nem túl nehezen teljesíthető feltételnek kell megfelelniük: legyenek 18 és 55 év közötti magyar állampolgárok, legyenek büntetlen előéletűek, és legyen meg a 8 általánosuk.

Összesen négy hetük van rá, hogy átvegyék a tananyagot, mielőtt beállnának határvadásznak. Ez idő alatt 300 ezer forint bruttót, és igény esetén, ingyenebédet és szállást kapnak.

A megyei jelöltek. Fotó: Németh Dániel/444

A határvadászok képzése elrettentéssel indult. A rendezvény elején levetítettek egy kisfilmet, ami arról szólt, hogy egyre többen ostromolják határainkat, akár erőszakkal is, bár hozzátették, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért még nem nagyon jellemző az ilyen típusú incidens.



Farkas József rendőr dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, illetve egy random huszár.

Fotó: Németh Dániel/444

Dr. Tarcsa Csaba, a Készenléti Rendőrség parancsnoka elmondta azt, amit a kormány egy ideje ismételget, azaz hogy növekszik a migrációs nyomás, ugyanakkor jóval humánusabb megközelítésben beszélt arról, mi jelenti az igazi veszélyt. Nem a háború elől menekülő embereket démonizálta, hanem az embercsempészek felelősségét hangsúlyozta.

Az eseményen valamiért indokoltnak érezték egy huszár jelenlétét, aki részt vett a jelképes szolgálatátadásban is.



Fotó: Németh Dániel/444

Usztics Attila rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Kiképzési Alosztály vezetője abban bízik, mindenki át fog menni a vizsgán.

(Nem bírtuk nem megkérdezni, rokona-e Usztics Mátyásnak, az Angyalbőrben című sorozat megalkotójának. A rövid válasz: igen.)

Az alezeredes feladata a képzés, a továbbképzés, illetve a gyakorlati képzésekre való felkészítés, annak végrehajtása, főként a lövészeti intézkedés-taktikai és gépelmélet és technikai képzések lebonyolítása, szervezése, végrehajtása.

Fotó: Németh Dániel/444

A határőrség 2008-ban megszűnt, feladatait a határrendészeti szolgálat vette át. „A határvadászaink ebbe a határrendészeti munkába fognak becsatlakozni” - mondta Usztics. Illetve nemcsak ebbe, hanem a kerítés melletti határőrizeti, határvédelmi feladatokba is.



Fotó: Németh Dániel/444

A 27 éves Nagy Klaudia Rápoltról, egy kisebb faluból érkezett a határvadászképzésre. Óriási lendülettel vág bele a tanfolyamba, ugyanis mindig is a rendvédelem tagja szeretett volna lenni. A tanulásra, felkészülésre azonban sosem volt lehetősége, ezért most úgy érzi, ha itt jól teljesít, esélye lehet rá, hogy később rendőr legyen belőle.

Nagy Klaudia (j), aki rendőr szeretne lenni. Fotó: Németh Dániel/444

Klaudiának két kisgyereke van, most úgy látja, lehetősége nyílik arra, hogy őket is el tudja látni, és a saját álmait is megvalósítsa. A fizikai alkalmassági tesztet nem érezte teljesíthetetlennek. Még csak két napja kezdődött a felkészítés, de szerinte gyorsan összekovácsolódott a csapat.

Nagy Klaudia interjút ad a TV2-nek. Fotó: Németh Dániel/444

Ő úgy látja, a többség nem a munkanélküliség elől menekült ide, hanem sokan szeretnének rendőrök, katonák lenni, és akiknek eddig ez nem sikerült, most abban bíznak, innen majd ki tudnak törni. Klaudia a kérdésre, hogy mit tenne, ha határsértők támadnának rá, azt felelte, úgy járna el, ahogy azt a kiképzésen megtanítják nekik. „A rendvédelemnél fontos az, hogy a parancsot kövessük” - mondta. „Mindenki nagyon motivált, mindenki nagyon felkészült, mindenki nagyon várja a képzést, mindenki nagyon várja a lövészeti kiképzést”.