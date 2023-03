Vidám pillanatok a kongresszus szünetében

A hétvégén is folytatódott Pekingben, úgynevezett látványos külsőségek (értsd: az ötvenes-hatvanas évek szovjet kommunista vizuálja egy az egyben) közé szorulva a Kínai Kommunista Párt egyhetes kongresszusa, a Népi Gyűlés, amelyen fontos személyi változásokról döntöttek (vagy inkább: most tették nyilvánossá és szavaztatták meg a már régen eldöntött változásokat). Kinevezték az új kormányfőt, Li Csiangot, Hszi elnök bizalmasát, kinevezték a miniszterelnök első helyettesét, aki Hszi bizalmasának bizalmasa. Némi meglepetésre hivatalában maradt a jegybankelnök és a pénzügyminiszter (aki Hszi bizalmasának bizalmasának bizalmasa) is.

Néhány képet közlünk a hangulatos eseményről:

photo_camera Érkeznek a résztvevők az ötödik, vasárnapi ülésnapra. Fotó: NOEL CELIS/AFP

photo_camera Középen, a pulpitusnál Ding Hszusziang, az egyik új miniszterelnök-helyettes (nem a legbizalmasabb) teszi le az esküt a többi miniszterelnök-helyettes és miniszterek társaságában. Fotó: NOEL CELIS/AFP

photo_camera Teát szolgálnak fel a küldötteknek. Fotó: NOEL CELIS/AFP

photo_camera Ötletes dekoráció. Fotó: NOEL CELIS/AFP