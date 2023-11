A CÖF Nyugaton magyarázta el a Nyugaton élő magyaroknak, hogy miért rossz a Nyugat

A kormányközeli „civil szervezet”, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) hétfő este Bécsbe látogatott, hogy Pandóra szelencéje címmel beszélgetést rendezzen az ott élő magyaroknak.

A meghívó szerint "a magát őrületbe kergető nyugatnak megszűntek az erkölcsi kapaszkodói, fájdalmas látnunk, mennyire nem tudnak különbséget tenni a jó és rossz között", ami veszélyes.



Heizler Norbert, a CÖF országos koordinátorának kérdésként becsomagolt állításaira, és néha kérdéseire Kiszelly Zoltán politológus, a CÖF C12 szakértői csoport tagja, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója reagált.

Ahogy az várható volt, a beszélgetés tematikailag semmiben sem tért el a magyar kormány narratívájától: mindennel, amit a nyugat csinál, végül mi járnánk rosszul, ha nem védene meg minket Orbán Viktor.



Az esemény során többek között kiderült, hogy minden egyes problémára a nemzeti konzultáció a megoldás.

Az izraeli konfliktusban is a migránsokkal kapcsolatos problémák tükröződnek vissza, akik jódolgukban nem dolgoznak.

Putyinnak nem volt más választása, mint a háború, Zelenszkij csak a hatalma megtartása érdekében vezényel ellentámadásokat, és hogy Donald Trumpnak mindenben igaza volt.



"Orbán Viktor Európában, de talán a világon is a legrégebb óta regnáló miniszterelnök, és Szijjártó Péter külügyminiszter fiatal kora ellenére is úgy gondolom, hogy dobogós a posztján. Mi az ő titkuk? Mi az, amitől ekkora vonzerejük, tudásuk, karakterük, karizmájuk van?" - durrantja be lendületesen a beszélgetést Heizler Norbert, aki szerint a Fidesz tisztújító kongresszusa "az anyaországi és a határon túli magyarság számára is igen fontos esemény volt", ezért ezzel a témával indítana. A válaszában Kiszelly Zoltán előbb megköszöni a Magyar Pedagógusok Egyesületének, hogy befogadták a rendezvényt, így legalább gyorsan kifejtheti, hogy "a civilség lényege, hogy az ilyen civilek egymásra találnak és segítenek a másiknak.



Ugye ez nem egy fizetett tevékenység, ez egy civil önkéntes tevékenység" - mondja a közpénzzel alaposan felturbózott CÖF-ről is.

Az eseményt valóban az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete székházában rendezték meg nagyjából húsz-huszonöt, nagy többségében idősebb korú néző előtt. Ők elvileg mind Ausztriában élő magyarok, de azért találkozhattunk olyannal is, aki Zalaegerszegről keveredett ide. Egyikük azt is elmondta, hogy azért költözött Bécsbe, mert már unta "a demokráciának hazudott diktatúrát", és itt megfizetik a munkáját, de mégiscsak elege van abból, hogy magyar bevándorlóként muszlim bevándorlók között kell élnie, szóval magától értetődő, hogy eljött.

Az első válasz, amit Kiszellytől hallhattak, lényegében elismételte Orbán Viktornak a kérdésben taglalt érdemeit. Kiszelly azt is elmondta, hogy a Fidesz tisztújító kongresszusán, vagy legalább azt megelőzően "verseny zajlik", amit jogosan nyert meg ismét a magyar miniszterelnök. "Európában példa nélküli, hogy valaki a Parlamentben négyszer egymás után kétharmados többséget szerez, talán csak Máltán van ilyen, hogy egy pártnak ekkora a támogatottsága, de azért ott ez a választási rendszernek is köszönhető" - mondja.

Szerinte ennek az oka, hogy a Fidesz-KDNP mindig jobb válaszokat ad, mint az alternatívák, és "majd látni fogjuk, hogy ez az alternatíva nem akárhogyan formálódik", amit aztán mégsem látunk, mert később sem részletezi. Úgy gondolja, az újabb kétharmadhoz "fontos a nemzeti konzultáció, ami most is zajlik, és ha megnyílik online is, arra biztatom az itt élő magyarokat, hogy lehetőség szerint ők is vegyenek részt rajta, és mondják el a véleményüket."

photo_camera Heizler Norbert (balra) és Kiszelly Zoltán (jobbra)

Fotó: Bankó Gábor/444