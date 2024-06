„A fél szememet állandóan azon kellett tartanom, hogy éppen mit akarnak ellopni a szocik”

A zuglói választási kampányban kettészakadt az ellenzék. A Momentum és a Szikra Mozgalom a momentumos Rózsa Andrást, a többi párt az MSZP-s Horváth Csabát támogatta.

Rózsa nyerte a választást, Horváth csak harmadik lett, őt a fideszes jelölt is megelőzte.

Rózsa András 2023 őszéig Horváth alpolgármestereként dolgozott, most azt mondja, Horváth egy az egyben Tóth Csaba érdekeinek megfelelően működött.

Szerinte nem elég interjúkban és nyilatkozatokban szembehelyezkedni az Orbán-rendszerrel.

Úgy gondolja, a Momentum új elnökségének tövig kell nyomnia a gázt.

Interjú Zugló új polgármesterével.

A Momentum megsemmisítő eredményt ért el a június 9-ei választásokon. Gyakorlatilag az ön győzelme az egyedüli pozitívum, amit a párt fel tud mutatni. Gondolkozik rajta, hogy átlép a Tisza Pártba?

Nem.

Mennyi esélyt ad a Momentum politikai túlélésére?

A Momentumnak nem a politikai túlélésével kell foglalkoznia. A párt 2017-ben egy olyan projektet indított el, aminek a célja a rendszerváltás, az Orbán-rendszer leváltása. A Momentum azóta ezen dolgozik, most is ezen dolgozik, ezután is ezen fog dolgozni.

Mennyiben akadályozza ezt a munkát, hogy nem lesz frakciójuk a Fővárosi Közgyűlésben?

A saját helyzetemet megnehezíti. Körülbelül 140 szavazaton múlott, hogy frakciónk legyen, nagyon szomorúak vagyunk. Ez nagyon rossz kimenetelű választás volt a Momentum szempontjából. Már csak azért is, mert tudjuk, mit vesztettünk. Olyan képviselőket, akik tisztességes, jó szakemberek. Mint Donáth Anna és Cseh Katalin az EP-ben, Havasi Gábor fővárosban. Az ügy, az Orbán-rendszer leváltása viszont továbbra is él. Ez a legnagyobb kohéziós erő a Momentumon belül.

Miután az ellenzéki szavazók átgravitáltak a Tisza Párthoz, hogyan tudja folytatni ezt a küldetését a Momentum?

A választói akarat szent. A választók úgy döntöttek, hogy most a Tiszának adnak támogatást, náluk érezték a lehetőséget, hogy szavazatukkal erőt demonstrálhatnak a rendszerrel szemben. A Tisza-féle erődemonstráció sikeres volt, ennek örülök. Egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök, hogy van egy erő az ellenzéki oldalon, ami fejfájást okozott Orbánéknak. Másfelől szomorú vagyok, mert magának a Momentumnak nem tett jót a Tisza előretörése.

Mit gondol arról, hogy Donáth Anna lemondott az elnöki pozícióról?

Donáth Anna megmondta előre, ha sikertelen lesz az EP-választás, le fog mondani. Nálunk a felelősségvállalás természetes. Egy ilyen választási bukta után természetes, hogy az elnök és a komplett elnökség lemond. Ez az a mentalitás, amit hiányolunk az országból. A Fidesz háza táján hetente olyan botrányok történnek, amik miatt egy nyugati demokráciában minimum miniszterek mondanának le. A Momentum konzekvens a kérdésben, Donáth Annának pontosan ezért lehet politikai jövője.

Milyen politikai jövője lehet Donáth Annának?

Biztos vagyok benne, hogy meg fogja találni a testhez álló feladatot. Ami hasznos a Momentumnak, az ügynek és a rendszerváltásnak is.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Mit vár az új elnöktől? Mit csináljon a párt élén?

Álljon bele két lábbal az Orbán-rendszerbe és azokba a dolgokba, amik miatt létrejött a Momentum. Azokra a képviseleti ügyekre gondolok, amikről nem mindig írnak az újságok, de a helyieknek fontosak. Ilyen volt annak idején az egri elkerülő út, a kastélyprivatizáció, az akkumulátorgyárak helyi történetei. Képviselni kell a társadalom számára hasznos ügyeket, közben aktívan és cselekvő módon szembehelyezkedni a rendszerrel. Nem elég interjúkban és nyilatkozatokban ellenállni. Az alibizés. Néha az az érzésem, hogy az ellenzéki politika puhatolózásból áll. Csinálok kicsit valamit, hátha lesz belőle 50 cikk és 6 interjú. Ha csak 2 cikk és 1 interjú lesz belőle, elengedem. A Momentum új elnökségétől elvárom, hogy tövig nyomja a gázt. Ne álljunk meg azért, mert valami nem kap sajtót, vagy nem üti át az ingerküszöböt. Ami helyes, arra emlékezni fognak az emberek, akiket képviselünk.

A 21 fős zuglói képviselő-testületben a szövetségeseivel összesen 11 képviselőjük lesz, ebből hárman momentumosok. Mennyire érzi stabilnak a koalíciót?

A koalíció stabilitását az fogja meghatározni, hogy mennyire tudunk közös célok mentén haladni és működni. Ezért mindent meg fogok tenni. A koalíció elfogadta a programomat és Hadházy Ákos támogatását, úgyhogy a végrehajtásával kapcsolatban masszív és erős lesz a koalíció. Minden más kérdést megoldunk majd.

Tervez-e ügyek mentén együttműködni fideszes képviselőkkel?