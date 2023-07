Jámbor András: Akkor Kocsis Máté halkan, a fogai közt azt mondta, hogy „pedofil”

Fidesz-mércével is kemény hadjárat zajlik a Szikra Mozgalom ellen.

Egy aktivistájukat két hétre ártatlanul előzetesbe helyezték egy mások által elkövetett utcai erőszak miatt.

Az általa használt lakásban egy laptopon pedofil tartalmakat találtak. A rendőrök szerint az aktivistának nincs köze hozzájuk, de a propaganda már az egész mozgalmat pedofilozza.

Jámbor András múlt héten halálos fenyegetést kapott.

Szerinte a titkosszolgálat és Kocsis Máté személyes frusztrációja is benne lehet abban, ami történik.

„A Fideszben nem szeretik a veszteseket, márpedig Kocsis Máté egy vesztes.”

Interjú a Szikra vezetőjével.

444: Múlt héten a Facebookodra kiraktál egy levelet, amiben „betyárok” pedofiloznak, buziznak téged, és azzal fenyegetnek, hogy randa véged lesz. Kaptál már korábban halálos fenyegetést?

JA: Fenyegető kommentek mindig jönnek, hasonlóan súlyosak is, de hogy valaki veszi a fáradságot, leírja sorról sorra saját kezével, hogyan végzem, és föld alá kerülök, majd keres egy postaládát, feladja a levelet, az mégis valamifajta elszántságról tanúskodik. Lett volna néhány pillanat, amikor meggondolhatta volna, hogy pontosan mit is csinál.

444: Ennyire ritka, hogy egy képviselő kézzel írott levelet kap?

JA: Előfordul, de inkább hivatalosabb, mondjuk végrehajtási ügyekben, amikkel sokat foglalkozunk mostanában, és azokat jellemzően a Képviselői Irodaházba címezik. Ez az egyik párbeszédes irodába érkezett.

444: Volt a mostaninak közvetlen előzménye?

JA: Leginkább az a lejárató kampány, amit a Fidesz folytatott ellenem és a mozgalmunk ellen az elmúlt négy-öt hónapban. Az egész levél tartalmi keretezése erre utal. Nem szándékról beszélek, hanem a gyűlöletről, amit szítanak körülöttünk.

444: Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető fordított előjeleket látott: szerinte magadnak köszönheted a fenyegetést, mert a Szikra mozgalommal „importáltad a magyar politikába az erőszakot”. Az antifás ügyben végig nagyon hangos volt, nemrég pedig azzal kérkedett, hogy megfigyelnek téged. Honnan ez a megkülönböztető figyelem? Van itt valami személyes indíttatás?

JA: Nehéz nem látni személyes indíttatást azok után, hogy 2019 óta minden lehetséges választást elveszített itt, Józsefvárosban és Ferencvárosban. Az önkormányzatin Pikó András verte a jobbkezét, Sára Botondot. Kocsis ezután már el sem mert indulni egyéniben, és tavaly akkorát győztünk a 6. számú választókerületben, hogy az még bennünket is meglepett. Miután a választókerület legellenzékibb részét, a Palotanegyedet korábban leválasztották, nem voltak nagy reményeink, mégis 4 százalékkal nyertünk Józsefvárosban, Ferencvárosban pedig még többel. A Fideszben nem annyira szeretik a veszteseket, márpedig Kocsis Máté vesztes.

444: Személyesen is kifejezte a csalódottságát?

JA: Azt a minimális gesztust sem tette meg, sem ő, sem Sára Botond, hogy gratuláljon a győzelmemhez. Amikor Pikó Kocsist, Sárát, Csárdi Antalt és engem elhívott egyeztetni, akkor sem jöttek el.

Kocsissal sosem beszéltünk egymással. Két hete szembejött a Parlament folyosóján, mondta, hogy szervusz, én, hogy szia, aztán mikor mellém ért, halkan, a fogai között azt mondta, hogy „pedofil” – és azzal haladt tovább. Ez volt Kocsissal az egyetlen személyes interakcióm, mióta képviselő vagyok.

De nem feltétlenül csak személyes dolog ez. A 2019-es vereséggel úgy 40-50 ember egzisztenciája szűnt meg a kerületben, akik mind szorosan Kocsishoz kötődnek. A Józsefvárosi Újság egykori szerkesztői a kormánypárti Hírnyolcnál kaptak melót, de gyakran ütközök a Képviselői Irodaházban is olyan helyi fideszesekbe, akiket a frakcióhoz kellett fölvenni. Egzisztenciális kérdés is számára, hogy pozíciókat veszített.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

444: A kampány két egymáshoz kapcsolódó történetre épül. Az első a becsület napja előtt kezdődött, amikor több utcai támadás történt Budapesten. A legsúlyosabbat viperával hajtották végre egy szélsőjobboldali férfi ellen. Két német és egy olasz személy mellett őrizetbe vettek egy szikrás aktivistát, Dobos Krisztinát is, akiről két hónappal később a rendőrség megállapította, hogy ártatlan. Mi történt két hónap alatt?

JA: Húzzuk alá: az ügyészség nem szimplán azt mondta ki, hogy nem tudja bizonyítani az elkövető és Dobos Krisztina azonosságát, hanem hogy a kamerafelvételek, helyadatok, tanúvallomások, ruhadarabok összevetése és minden más körülmény ellenőrzése alapján tényszerűen nem vehetett részt a támadásban.

A rendőrség egy Facebook-lájkra és egy hasonló színű kabátra hivatkozva két hétre előzetesbe helyezett egy ártatlan embert, úgy, hogy semmilyen egyéb gyanús körülmény nem merült fel vele kapcsolatban, majd rájöttek, hogy benézték, és annyit se mondtak, hogy elbasztuk, vagy valami. A két hónap pedig arra volt jó, hogy a kormánymédia megállás nélkül telehazudhassa az emberek fejét azzal, hogy a Szikra erőszakos mozgalom.

Krisztinát emlékeim szerint szombat éjszaka tartóztatták le, de mi ezt csak napokkal később tudtuk meg. Az egyik tagtársunkat hétfő reggel 8-kor hívta a nagymamája azzal, hogy az ATV-ben Toroczkai László arról magyaráz, hogy a Szikra áll az antifa-támadások mögött. Nem értettük, miről van szó. Miután szerdán nyilvánosságra hozták az elkövető monogramját, keresni kezdtük Krisztinát, de akkor már napok óta előzetesben ült. 200 tagunk van, és számos önkéntesünk, segítőnk: az, hogy valamelyik aktivistánkat három napig nem látjuk, nem rendkívüli dolog.

Ez nyilván nagy megrázkódtatás volt a szervezetnek, amit azóta is próbálunk feldolgozni, szervezetfejlesztők és külső segítség igénybe vételével. Az viszont fel sem merült, hogy elhatárolódó közleményt adjunk ki. Megpróbáltuk átlátni, mi történt, megvizsgáltuk a tényeket, és elég gyorsan kiderült, hogy hazugság az egész, Krisztinának semmi köze nem volt az esethez.

444: A német Welt szerint az egyik elkövető a Hammerbande nevű, erőszakos akcióiról ismert német radikális baloldali alakulat tagja. A szervezet egyik vezetőjét nemrég öt év börtönre ítélték Drezdában. Velük volt bármilyen kapcsolata a Szikrának?

JA: Nem. Még olyan szervezettel sem állunk kapcsolatban, akikkel ők kapcsolatban állnak. A nyomozás tudomásom szerint zajlik, és fel sem merült, hogy valamilyen kapocs létezne a szervezetek között.

444: Nem hallgattak ki ebben az ügyben? Más szikrásokat?

JA: Nem, sőt tudtommal senkit sem hallgattak ki más magyar újbalos szervezetek tagjai közül sem. Ellenben a jobboldali és szelsőjobboldali média névvel, képpel, sőt munkahellyel kezdett el kiposztolni baloldali embereket, és összekötni őket az üggyel. Olyanokat, akiknek semmi közük sem volt hozzá. Egyfajta vérvádat csinálnak ebből, Rétvári Bence még két hete is arról beszélt a Parlamentben, hogy szikrások vernek embereket az utcán, miközben ebből semmi sem igaz.

444: A Dobos Krisztinát érintő házkutatás során a rendőrség lefoglalt egy számítógépet, amin 12 év alatti gyerekekkel szemben elkövetett erőszakos felvételeket találtak. A hatóságok a nyomozás folyamatában ennyit árultak el, de a kormánysajtó több tízezres képanyagról cikkez. A rendőrség szerint a laptop egy férfihez tartozott, akinek nem volt érintettsége az antifa-ügyben; be is idézték, de kihallgatása előtt öngyilkos lett. Ismerted az illetőt?

Nem ismerem az aktivisták magánéleti viszonyait, nem ismertem az illetőt sem, sosem találkoztam vele, sosem volt köze a mozgalmunkhoz, nem járt a gyűléseinkre, nem vett részt az akcióinkban. A rendőrség közleménye egyértelműen kimondta, hogy nem Krisztina laptopján találták ezeket a tartalmakat, csak hát az ilyen politikai indíttatású lejáratás természete az, hogy mindent tudatosan összemos mindennel.

A közeli munkatársamnak nevezik Krisztinát, és még az elkövetőt is, pedig egyik sem igaz. Az ő lakásáról beszélnek, de ez sem igaz. Kiraktak egy képet a kampányunkról, amin több aktivistával az oldalamon állok, majd egy random ember arcát kisatírozták azzal, hogy „feltehetőleg az elkövető látható a képen Jámbor mellett”. Ez az arc még csak nem is hasonlít az illetőre, de tökmindegy volt nekik: százszor körbehordozták az Origótól a TV2-ig.

Az a putyinista Express nevű osztrák lap kezdett cikkezni erről, aminek a főszerkesztője Orbánhoz jár a Karmelitába iránymutatásért. Ők a Metropolra hivatkozva írták, hogy az átkutatott lakásban is készülhettek felvételek. A Metropol meg az Expressre hivatkozva ugyanezt. A rendőrség ellenben konzekvensen azt mondja a közleményeiben, hogy birtoklás és nem készítés miatt nyomoznak az ügyben. Berakták a cikkbe az arcomat, a szememet kitakarták. Bármit leírnak, azt kivéve, hogy a magyar rendőrség szerint a Szikrának egyik esethez sincs semmi köze.

Az ügy kirobbanásának elejétől azt hazudták, hogy bujkálok előlük. Azon a héten négy propagandatermék tolt az arcomba kamerát, ebből három interjút nem hoztak le. A Metropol 9 percen keresztül faggatott az ügyről, majd azt írták, hogy nem válaszoltam a kérdéseikre. A Facebookomon az antifaügyben és ebben is az első pillanatban elhatárolódtam minden erőszakos cselekedettől – részükről erre semmi reakció nem jött. Kemény, ahogy ez meg lett konstruálva.

444: Lehet tudni tényszerűen, hogy az elítélt az élettársa volt az ártatlanul bevitt aktivistának?

JA: A rendőrség emlékeim szerint ezt nem közölte, de a kormánysajtó tényként írta meg, és képeket is leadott róla. Az élettársa által bérelt lakásában foglalták le a gépet.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

444: A rendőrség vagy más bűnüldöző szerv ebben az ügyben kihallgatott szikrásokat? Történt adatgyűjtés, ami arra utalhatna, hogy lehet érintettsége a szervezetnek?

JA: Semmi ilyen nem történt, mégis ott tartunk, hogy engem fenyegetnek meg halálosan, hogy pedofil vagyok, kitakart szemmel mutat be a Fidesz-média, miközben a valóságban fel sem merült a személyes érintettségem. Ennyi erővel Szijjártót is lehetne mutogatni a Kaleta-ügyben, vagy Orbánt a VII. kerületi fideszes képviselő miatt, aki a gyanú szerint tanár létére egy 13 éves lánnyal folytatott viszonyt. Esetleg Kocsis Mátéékat, amikor ezt a férfit kitüntették. Ehhez képest engem azért állítanak be bűnösnek, amit egy ismerősöm ismerősének a gépén találtak, akivel soha nem találkoztam.



444: A rendőrség úgy bukkant súlyos, politikailag különösen érzékeny bűncselekmény bizonyítékaira, hogy egy alaptalanul meggyanúsított ember által használt lakásban folytatott házkutatást. A Szikrában azelőtt is hangoztattátok, hogy Farkas Örs titkosszolgálatokért felelős államtitkár egykori főnökeként Kocsis Máténak jó kapcsolatai lehetnek, aki a megfigyelésetekről is beszélt. Titkosszolgálati akcióra gyanakszol?

JA: Ahogy ez fel van építve, a legapróbb részletekig, okkal feltételezhetjük, hogy valamilyen titkosszolgálati művelet történt, de nem ismerem eléggé ezeknek a szervezeteknek a működését, és nincs rá bizonyítékom, hogy ezt biztosan állíthassam.

444: Mit lehet elárulni az aktivista állapotáról? Marad a mozgalom tagja?

JA: Nincs olyan állapotban, ahogy egy aktivista egy szervezet életében aktívan részt tud venni. Egy olyan nőről beszélünk, akit tizennégy napra ártatlanul börtönbe csuktak, kitapétázták a nevével, lakcímével, fotójával az egész országot, aztán kiderült, hogy ez alaptalanul történt. Majd egy még súlyosabb ügybe keverték bele, amiről a rendőrség kimondta, hogy nincs köze hozzá.

444: A szervezetet mennyire viselte meg ez a néhány hónap?

JA: Eddig is tudtuk, hogy a küldetéseinket csak úgy lehet teljesíteni, ha figyelünk egymásra, és ha megtartjuk egymást a nehéz helyzetekben. Ez most fokozottan így van.

Volt, aki rendes tagból átsoroltatta magát támogatóvá, mert tart az új helyzettől. Holnaptól talán kétszer is meggondolja valaki, hogy fellépjen erre a játéktérre, és küzdjön. De közben sokakat meg felbőszít. Egyre többen jelentkeznek, hogy csatlakoznának, segítenének, ahol tudnak.

Én is igyekszem kezelni az ilyen kritikus helyzeteket. Régóta járok pszichológushoz, hogy segítsen a nehezebb szituációkban. Nem azért, mert nem vagyok stabil, úgy a politikai pályára sem léptem volna fel. Hanem hogy képes legyek megfelelő döntéseket hozni.

De a legpusztítóbb eleme ennek a lejárató kampanynak mégis az, hogy megpróbál bennünket eltéríteni attól, ami a munkánk, a választók képviseletétől. Védekezni vagyunk kénytelenek alaptalan vádak miatt, és ez sok erőforrást felemészt.

444: Tavaly egy Hadházy Ákossal folytatott 444-vitában azt hangsúlyoztad, hogy szimbolikus kérdések és a propaganda helyett elsősorban helyi ügyekkel és a mindennapi problémákkal kell képviselőként foglalkozni. Mennyiben változtatta meg a véleményedet az elmúlt négy hónap?

JA: Sokat dolgoztam korábban aktivistaként és újságíróként is, szóval nem úgy vágtam ebbe bele 2021-ben, hogy ne mérlegeltem volna, mivel jár ellenzéki politikát vinni Magyarországon. Azt viszont valóban nem gondoltam volna, hogy kiemelt célpont leszek.

De továbbra sem hiszem, hogy a médiában elhangzó állítások random lövedékként találják el a védtelen embereket, akik bármit elhisznek. Nagyon sokat számít, hogy a különböző állítások és hazugságok milyen környezetben érik el őket. Budapesten nem azért van kisebb hatása a propagandának, mert a budapesti lakosok intelligensebbek a vidékieknél, hanem más a város társadalmi szerkezete, a tájékozódási formák változatosabbak, többféle véleménnyel találkoznak, a munkahelyek kevésbé függenek a helyi hatalomtól, többeknek van lehetőségük bátrabban vállalni a véleményüket. Egy kistelepülésen, ahol a helyi vezetők és vállalkozók fideszesek, kevésbé van esély vagy lehetőség a szabad véleménynyilvánításra, így a propaganda is hatásosabban működik.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Decemberben, fizessenek a gazdagok felkiáltással, blokád alá vettük a Las Vegas Casino Tropicanát. Januárban megmértük, kikhez és mennyire jutott el ennek a híre. Májusban mértünk egyet az antifabalhéra is, amit Krisztina letartóztatásával kreáltak körülöttünk. Az jött ki, hogy mindkét ügy nagyjából hasonló erővel ment át a nyilvánosságba. Azt az elérést, amit a Fidesz teljes médiaarzenálja tudott hozni, mi egy erős akcióval majdnem befutottuk.

A probléma inkább az erőforrásfölény, mert mi nem tudunk minden héten utcára menni, miközben a kormánykommunikáció sosem pihen. A Fidesznek van erőforrása arra, hogy ezt beékelje a saját valóságába, történetet építsen belőle, berakja a különböző rekeszekbe az emberek fejében, ahol aztán az sokkal inkább érthetővé válik és megmarad.

A közösségeket kell újraépíteni, ami persze a propaganda miatt nehezebb. Saját médiára is szükség volna, mert fontos a független nyilvánosság, de annak nem az a dolga, hogy kiszolgálja a politikát, a politikai üzenetek célba juttatására a független médiánál jobb lehetőségekre van szüksége az ellenzéknek.



444: Mik voltak a helyi ügyek, amikben sikerült eredményt elérni?

JA: Csinálunk egy energiahatékonysági támogatási programot itt helyben, amiben az én pénzem és a Szikra pénze van benne; az a lényege, hogy a rászorulókhoz kiküldünk szakértőt, aki megnézi a lakást, és tanácsokat ad, milyen módon lehetne faragni az energiaszámlákból, akár infrastrukturális beruházásokkal, mondjuk ha szükséges, veszünk az illetőnek gáz- helyett elektromos konvektort. A feltöltőkártyás áramvásárlók ügyében sikerült elérni az MVM-nél, hogy tervezzék újra a programot éves elszámolás szerint, és kompenzálják a teljesen elhibázott program miatt károsult ügyfelek ezreit. Összesen húszezer család, köztük kétezer józsefvárosi, kapott ennek eredményeként kárpótlást. A ferencvárosi tanuszodák ügyében is aktív nyomásgyakorlást folytattunk, mígnem Baranyi Krisztinának végre sikerült megállapodnia a tankerülettel ezek üzemeltetéséről.



444: Mit sikerült elérni azokban az országos ügyekben, amiket zászlójára tűzött a Szikra: a végrehajtás vagy akár a kaszinókoncessziók ügyében? Ha sikerült valamit.

JA: A végrehajtás kérdése nem szimbolikus ügy, hanem emberek tömegeinek egzisztenciájáról szól. Vagy az otthonáról. Jelenleg 490 ezer ember ellen zajlik végrehajtási eljárás Magyarországon, ez olyan brutális szám, ami érinti a Fidesz szavazótáborát is, idővel nekik kezdeniük kell ezzel valamit.

A Schadl–Völner-ügy csak a jéghegy csúcsa, bár tényleg jó magas csúcs. Az alkotmánybíró, aki Schadllal ebédelget, majd hirtelen a lánya és a fia is végrehajtók lesznek. Vagy amikor az igazságügyben fideszeseket neveznek meg, mint akik közbenjártak a végrehajtói körzetek szétosztásában, és nem történik semmi.

De közben ez a rendszer emberéleteket tesz tönkre. Józsefvárosban elég gyakori élményem, hogy emberek megállítanak az utcán, és elmondják a saját történetüket.

Az, hogy a fizetés 50 százalékát le lehet vonni végrehajtásként, ebben a válsághelyzetben konkrétan embereket rak az utcára. Egy fodrásznak, aki nettó 350-ért dolgozik, van valami régi tartozása, 175-öt simán levonnak a számlájáról, van, hogy többet is, gyakran teljesen jogtalanul, nem érdekli őket. Vidéken konkrét kiskirályok és hűbérurak vezetik a végrehajtási körzeteket.

De kis dolgokat igenis el lehet érni rövid távon. Például, hogy az 50 százalékos határ változzon, ami már hatalmas segítség lenne sok embernek. A rendszer lelke a Fidesz maga, amit csak a politikai vezetés leváltásával lehet végleg felszámolni, de addig is küzdeni kell ezekért a rövid távú célokért.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

444: Attól, hogy blokád alá veszi a Szikra a kaszinót, vagy tüntet a Félix étteremnél, Somlai Bálint nem fogja félrenyelni a püspökfalatot. Az egyszeri akció ugyanúgy szimbolikus politizálás marad.

JA: Ebben van igazság. Nem voltak kellően következetesen végigvitt akciók, nagy részben persze az erőforrások hiánya miatt, másrészt mert inkább a végrehajtási ügyekre mentünk rá, aztán februártól totális offenzíva indult ellenünk. Mégis azt gondolom, hogy volt létjogosultságuk ezeknek az akcióknak. Magyarországon hatodik hónapja csökkennek a reálbérek, az OECD szerint a reálbércsökkenés Magyarországon a legnagyobb, és közben ezek lubickolnak a közpénzben. Bízom benne, hogy szeptembertől fogjuk tudni folytatni ezeket az akciókat.

444: Mi lehet a legfőbb oka annak, hogy semmilyen látható politikai következménye nincs az Európa-bajnok inflációnak?

JA: Amikor 2014-ben, a netadós tüntetések idején a Fidesznek harmadával beesett a támogatottsága, én óvatos voltam, mert nagyon más volt a helyzet, mint akár 2006-ban. Korábban a Fidesz személyében volt egy olyan meghatározó alternatíva, amelyik el tudta hitetni az emberekkel, hogy lehetséges a változás. Hogy hova kell szavazni, ha mást akarsz. Ez nem volt már meg 2014-ben, és nincs meg most sem. Az embereknek el kell tudniuk képzelni, mi van, ha nem ez van, és most nem tudják. Ez a képzelethiány az oka, hogy nincs látványos politikai következménye az inflációnak. Ami részben politikai tehetség kérdése, de legalább ennyire az erőforrásoké is. Azért kezdett el erősödni a DK tavaly, mert még mindig ők a legerősebbek az ellenzéki oldalon. Sokan úgy vannak vele, legyen ez az a nagy párt, aminek esélyt adunk, hátha, de valaki nőjön fel végre a kihívó szerepéhez. A gond csak az, hogy náluk meg van egy méretes hitelességi deficit. Ezért aztán a 12 százalék az ellenzéki oldalon már nagypárti státuszt jelent.

444: Ha ezt elfogadjuk, akkor mégis mi a küldetésed egyéni képviselőként? A rendszer keretein belül kimozogni a választóidnak azt, ami kimozogható?

JA: Kicsit olyan ez, mint a szocdem válasz a kapitalizmusra. Nem jó a rendszer, de amíg nincs jobb, ezen belül kell megmenteni azt, ami és aki menthető. Három feladat van. A helyi választók képviselete, a hatpárti ellenzék képviselete, mert engem az ő választóik hatalmaztak fel, és részt vállalni abban, hogy megvalósuljon a hosszú távú gondolkodás arról, miként lehet megdönteni és meghaladni ezt a rendszert, miközben a mában is küzdeni kell, hogy megmentsük a bajba jutott honfitársaink közül azt, akit meg lehet. Mind teljes embert kíván, de egy ilyen féldiktatúrában, amiben élünk, mindet vállalni kell.

444: Lesz Szikra az önkormányzati kampányban?

JA: Lesznek önkormányzati jelöltjeink, nem nagyon sok, de lesznek. Ferencvárosban és Józsefvárosban misszióm, hogy az ellenzéki polgármesterek és önkormányzati képviselők befussanak. A politikai közösségem ez is, a helyi ellenzék. És nyerni is fogunk.