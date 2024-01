A világ legfontosabb szigete

Az év első igazán fontos választását Tajvanon tartják szombaton, új elnöke és parlamentje lesz az országnak, amit a legszorosabb szövetségesei se ismernek el független államként.

A világ egyik legfeszültebb régiójában az eredmények nemcsak belföldön lesznek fontosak, Peking reakciója miatt mindenütt nagy érdeklődés kíséri azokat.

A kampány felfokozott hangulatban telt, az ellenzék szerint a tajvaniak a béke és a háború között választhatnak, a kormánypárt szerint az ellenzék gyanúsan baráti hangot ütne meg Pekinggel.

Majdnem lett esélyes ellenzéki összefogás is, de élő adásban omlott össze az utolsó pillanatban.

Egy esetleges konfliktus beláthatatlan károkat okozna a világgazdaságnak, és olyan hullámokat vetne, amiket Magyarországon is bőven megéreznénk.

Helyszíni riport az országból, ahol a szándékos kétértelműségek a politika mindennapi részének számítanak.



A Tajvanhoz tartozó Macu-szigetek székhelyén, Nangan kisváros kikötőjében a Kínába induló kompra várakozó utasok között pásztázunk, interjúalanyokat keresünk, akik reményeink szerint mesélnének arról, hogyan élik mindennapjaikat a világ egyik legnagyobb nemzetközi figyelemmel kísért, legfeszültebb régiójában. Az utasok között egyszer csak feltűnik egy üldögélve várakozó fiatal férfi a tajvani hadsereg egyenruhájában. Európai újságírókból álló csapatunk egy emberként rohanja meg, mindenki arra kíváncsi, vajon miért akar Kínába utazni. A férfi nevetve közli, hogy katonaként még ha akarna, akkor se utazhatna Kínába, és a teremben ülők többségével szemben ő egy másik tajvani szigetre készül átutazni.

Ha van Tajvanon megfelelője a „le kell menni vidékre” mantrának, akkor az a Macu-szigetek felkeresése: a 19 apró sziget nagyjából 200 kilométerre fekszik az ország jelentős részét kitevő nagy szigettől, olyan közel Kínához, hogy már szabad szemmel is látni a kínai szárazföldet, rajta a rengeteg szélturbinával. A Macu-szigetek legnagyobb kikötőjéből naponta többször indulnak kompok Kínába, az itt élők számára a tíz-egynéhány kilométernyire lévő Fucsou tartományba történő utazás könnyebben kivitelezhető, mintha Tajvan fővárosát, Tajpejt szeretnék meglátogatni.

A katona, aki azt kérte, hogy csak Lee-ként hivatkozzunk rá, öt éve szolgál hivatásosként a tajvani hadseregben, és a következő évtizedeit is ott képzeli el. Mindennapjairól sokat nem árulhatott el, de annyit elmondott, hogy rendszeresek a hadgyakorlatok, és ezeken nem túl meglepő módon egy Kína elleni esetleges konfliktusra készülnek fel. Mint fogalmazott, a szigetek a frontvonalban vannak, abban az értelemben mindenképp, hogy Kína közelsége miatt folyamatosan látják a gyakorlatozó hadihajókat.

photo_camera Nangan kikötője, ahonnan a Kínába tartó kompok indulnak Fotó: ANNABELLE CHIH/AFP

A tajvani hadgyakorlatok gyakoriságáról nekünk is lehetett elképzelésünk, egyetlen napot töltöttünk Macu két szigetén, de a háttérben gyakori volt a fegyverropogás zaja, és a helyiek elmondása szerint általában is ez szokott lenni a helyzet. Nem kaphattunk pontos információt megtudnunk arról, hány tajvani katona lehet a szigeteken, de a hadsereg masszív jelenléte számos jelből egyértelmű volt. Közben ugyanezekről a szigetekről napi szinten közlekednek a kompjáratok Kínába, ahol a szigeten élők családtagjai, barátai, üzletfelei élnek. Ahogy Lee-nek is, aki ugyan a tajvani hadsereg tagja, de az apja Sanghajban lakik.

Ez a kettősség az egész Tajvanon töltött hét alatt meghatározó élményünk volt. Tajvan státusza hosszú évtizedek óta finoman szólva is bizonytalan, és az elmúlt években Peking a korábbiaknál is világosabban üzente meg, hogy az egyetlen elképzelhető útnak a sziget beolvasztását tekintik. Ez viszont elég egyértelműen nem az a jövő, amit a tajvaniak szeretnének maguknak.

Közben Tajvan ezer szálon kötődik Kínához, kulturálisan, gazdaságilag, emberi kapcsolatok sokaságán keresztül, épp ezért félrevisz, ha tajvani–kínai konfliktusként próbáljuk meg megérteni a helyzetet. A Tajvanon élő emberek elsősorban a Kínai Kommunista Pártból nem kérnek, és abból a jövőből, amit szerintük a párt a szigetnek szánna.

Sokáig nem volt ennyire fontos

A Magyarországnál két és félszer kisebb területű Tajvan 24 millió ember otthona, és nem nagy túlzás arról beszélni, hogy az elmúlt években nem lehetett úgy olvasni a világsajtót, hogy ne fussunk bele szinte azonnal a szigetek jövőjéről szóló cikkekbe. Ennek fő oka az egyre erősödő kínai fenyegetés, Peking ugyanis a területet a Kínai Népköztársaság részének tekinti, és csak idő kérdése, mikor történik meg az újraegyesülés, ha kell, akár erővel kikényszerítve.

Tajvan évszázadokon át klasszikus határvidéknek számított, már a Csing-dinasztia is a saját területének tekintette, de a kínai központi hatalom számára fontossá mindig akkor vált, amikor mások is elkezdtek érdeklődni iránta. A sziget az első japán–kínai háborút követően 1895-ben japán kézre került, ahonnan a második világháború végén, Japán kapitulációja után került vissza a Kínai Köztársasághoz.

Csakhogy a kínai polgárháborúban a kommunistáktól vereséget szenvedő nacionalista Kuomintang (KMT) tagjai 1949 végén Tajvanra menekültek, és ott rendezkedtek be, a tervek szerint átmenetileg, amíg vissza tudják foglalni a szárazföldi Kínát a Kínai Kommunista Párttól (KKP). Tajvanra ekkor kétmillió ember – köztük sok katona – költözött át, és a Csang Kaj-sek vezetésével érkező nacionalisták jelentős vagyont is „átmentettek”.

A súlyos belföldi gondokkal küzdő KKP-nek kisebb baja is nagyobb volt annál, hogy Tajvant visszafoglalja, miközben Csang könyörtelen eszközökkel vette át a hatalmat: a modern Tajvan történelmének egyik legfontosabb napja 1947. február 28-án jött el, amikor a KMT-kormány elleni tüntetéseket a Kuomintang vérbe fojtotta: a következő hetek megtorlásában több tízezer embert gyilkoltak meg. Ezután vezették be a statáriumot, ami világrekordot jelentő módon 37 éven át hatályban maradt.

A fehérterror néven ismert időszak alatt több mint százezer embert börtönöztek be, ezreket végeztek ki, miközben a kommunista Kínától tartó Egyesült Államok 1955-ben védelmi megállapodást kötött a tajvani rezsimmel, ami a nyolcvanas évek elejéig, az amerikai Kína-nyitásig érvényben maradt. Bár ez az időszak nagyon súlyos politikai elnyomást hozott, gazdaságilag jóval liberálisabb volt a rendszer, hamar felismerték a technológiai fejlesztések fontosságát, beengedték a nyugati tőkét, és a hetvenes évektől kezdve az egyik legdinamikusabban fejlődő ázsiai ország lettek, megalapozva gazdagságukat. Ma az egy főre jutó GDP alapján Dél-Koreával és Japánnal állnak egy szinten.

Ez is magyarázhatja, hogy a diktatúrát fokozatosan szétfeszítő demokratikus mozgalmak győzelme után a KMT nem szűnt meg, sőt: a mai napig az egyik nagyobb párt lehet Tajvanon. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az eredetileg a Kínát visszafoglalni akaró, nacionalista Kuomintang ma az a párt, amelyik jobb viszonyt ápol Pekinggel. A másik nagy alakulat a Demokratikus Progresszív Párt (DPP), ami kevéssel a statárium vége előtt jött létre, kifejezetten a demokráciát és az emberi jogokat képviselve, amolyan klasszikus rendszerváltó mozgalomként, ahogy hasonlóra Kelet-Európából is bőven ismerhetünk példákat.

Tajvanon 1996-ban tartottak először teljesen szabad elnökválasztást, azóta a két nagy párt adta az államfőt. Az elmúlt nyolc évben az a DPP, amit Pekingben veszedelmes szeparatista alakulatnak tekintenek.

A DPP-nek idén is van esélye a győzelemre, és lehet arra is számítani, hogy ezt kínai válaszreakciók kísérik. A most leköszönő Caj Jing-ven helyett eddigi alelnöke, Lai Csing-te a párt elnökjelöltje, aki a múltban elég konkrétan célozgatott arra, hogy céljuk lehet a függetlenség kimondása. A DPP a kilencvenes években még nyíltan függetlenségpárti mozgalom volt, de az utóbbi időszakban a párt politikusai azzal szokták megkerülni a kérdést, hogy közlik, Tajvan igazából jelenleg is független, szuverén állam, szóval nincs szükség ennek kimondására.

Tajvan a tajvaniaké

Magyarországtól az Egyesült Államokig sok helyen felkapott mondás, hogy külpolitikai kérdésekkel nem lehet választást nyerni, de ez Tajvanon biztosan nem igaz. A szigeten minden elnökválasztási kampány hangsúlyos részét teszik ki a nemzetbiztonsági kérdések, és a választókat kifejezetten foglalkoztatja, hogy melyik párt mit állít a Kínával való viszonyról.

A DPP és a KMT legfőbb külpolitikai kampányüzenete az volt, hogy alapvetően a status quót akarják fenntartani, kisebb hangsúlybeli módosításokkal, és a másik pártot támadták azzal, hogy ők bezzeg fel akarják rúgni a rendszert. Az viszont nagyon nehezen megmondható, hogy pontosan mi is ez a status quo: Tajvan egy gazdag, technológiailag nagyon fejlett, jól menő ország, a világ élmezőnyébe sorolt demokráciával, emberi jogokkal, sajtószabadsággal, ám rendkívül zavaros külkapcsolatokkal, melynek szerves része, hogy bizonyos dolgokat inkább senki nem mond ki nyilvánosan.

Mára mindössze 13 ország maradt, amelyik elismeri Tajvant önálló államként, és ezek többsége apró szigetország, bármiféle nemzetközi súly nélkül. Tajvan úgy lett az elmúlt évtizedekben a nemzetközi közösség egyre fontosabb szereplője és a nyugati szövetségi rendszer kvázi része, hogy közben sem az ENSZ-nek, sem az ENSZ alá tartozó nemzetközi szervezeteknek nem lehet tagja, és a legtöbb ország hivatalos diplomáciai kapcsolatot sem tart fenn a szigettel. A helyzet abszurditását mutatja, hogy miközben Tajvan az Egyesült Államok egyik legfontosabb regionális szövetségese, tajvani kormánytag nem utazhat Washingtonba. Erről mondta nekünk Tajvan külügyminisztere, Joseph Vu, hogy tajvani külügyminiszterként más országokat látogatni nem a legkönnyebb munka a világon.

A bizonytalanság előjön a közvélemény-kutatásokban is: a tajvani kutatásokról Jü Csing-hszin, a Nemzeti Csengcsi Egyetem választáskutató központjának igazgatója beszélt nekünk: intézetük a kilencvenes évek óta kutatja a tajvani lakosság politikai preferenciáit, és ez az időtáv lehetőséget teremtett néhány világos változás megfigyelésére. Egyrészt, hogy hogyan alakult a tajvaniak gondolkodása a Kínával való egyesülés, illetve a függetlenedés kérdéséről:

Látszik, hogy a tajvani lakosság döntő többsége status quo-párti, különbségek csak abban mutatkoznak, hogy egy távoli, meghatározatlan jövőben mi történjen az országgal. Az adatokból világosan látni, hogy a demokratikus átmenet óta a két véglet, azaz az azonnali függetlenség kihirdetése, illetve az azonnali egyesülés Kínával végig csak kevesek támogatását élvezte, és nem véletlen, hogy a nagy pártok soha nem karolták fel nyíltan ezeket az álláspontokat. (Az azonnali egyesülés annyira népszerűtlen, hogy arra csak egy többszörösen elítélt bandavezér, a verőembereit taxitársaságba szervező, Fehér Farkas néven ismert Csang An-Lo szervezett pártot, akivel kapcsolatban többször felmerült a gyanú, hogy Pekingből pénzelhetik, és aki az idei választási kampányban sokak meglepetésére csendben maradt.)

A status quo megítélésének bizonytalansága ugyanakkor kiderült abból, hogy Jü hozzátette: ha úgy teszik fel a kérdést a tajvaniaknak,

hogy támogatnák-e a függetlenség kimondását, ha tudhatnák, hogy biztosan nem követi ezt kínai katonai megtorlás, akkor a 2022. decemberi adatgyűjtés szerint a válaszadók közel 75 százaléka támogatná, míg ha biztosan lehet tudni, hogy Kína támadni fog, akkor 55 százalék fölött van a függetlenséget elutasítók aránya.

Azaz a függetlenségpárti gondolat abszolút jelen van a tajvani társadalomban, csak a külső környezet (a nyílt kínai fenyegetés) érthető óvatosságra int sokakat. Szorosan összefügg ez a folyamat azzal, ahogy az elmúlt évtizedekben a tajvani identitás kialakulását figyelhették meg a kutatók:

Nem kell társadalomtudósnak lenni, hogy érteni véljük a változások dinamikáját: az 1996 óta eltelt időszakban Tajvan minden indikátor alapján jól működő, egyre gazdagabb országgá vált, számos olyan szabadságjogot biztosítva az állampolgárainak, amelyek kevéssel korábban elérhetetlennek tűntek, és ebben az időszakban egyre többen lettek, főleg a fiatalok között, akik már elsősorban tajvaninak tartják magukat. Erről mondta egy friss interjúban a DPP korábbi főtitkár-helyettese, Lin Fej-fan, hogy a demokrácia alakította át az emberek identitását.

Az is elég biztosan állítható, hogy a Hszi Csin-ping hatalomra kerülését követően erősödő kínai fenyegetések is számítottak: a fenti ábrán 2020 környékén nagy ugrást lehetett látni a magukat csak tajvaninak vallók arányában, míg meredeken csökkent a tajvani-kínai kettős identitást vállalók aránya. A változás magyarázata egyszerű: ekkor zajlottak a demokráciapárti tüntetések Hongkongban, amelyeket Peking vérbe fojtott. A Hongkongnak Peking által adott, majd be nem tartott ígéret éppen az az „egy ország, két rendszer” volt, amt Hszi Tajvan számára is nyíltan kínálgat évek óta.

A hongkongi példa megmutatta, hogy Kínán belül nem maradhat fenn egy demokratikus zárvány, és hogy a központi hatalom kész ezt erővel is megszüntetni.

A hongkongi történéseknek konkrét hatása is lehetett a tajvani belpolitikai helyzetre: a 2020-as választások előtt a 2016 óta kormányzó DPP nem állt fényesen a felmérések szerint, ám a hongkongi tüntetések leverése komoly lökést adott a párt támogatásának.

A DPP főtitkárhelyettese, Andrea Ji-san Jang is úgy fogalmazott, bármennyire is szörnyű ezt mondani, de ami Hongkongban történt, az Tajvan előnyére vált, sokat tanultak a brutális példából. Ugyanakkor Ji-san Jang szerint Kína is tanult az ott történtekből, és megértették, hogy ha nyilvánosan és hangosan kommentálnák a tajvani választásokat, azzal maguk alatt vágnák a fát, ezért a 2022-es helyhatósági választás volt az első alkalom, amikor Peking nyilvánosan nem szólt bele a kampányba, és a DPP politikusai erre számítottak idén is.

Az üzengetések azért nem maradtak el: a DPP elnökjelöltje, Lai Csing-te néhány napja arról beszélt újságíróknak, hogy soha nem látott mértékben tapasztaltak kínai beavatkozási kísérleteket a választási folyamatba, míg Peking nem közvetlenül a tajvani politikai fejleményeket kommentálva, hanem az Egyesült Államoknak címezve, de szintén világosan üzent: soha nem fognak megalkudni Tajvan kérdésében.

Bár sejthető, hogy Peking számára a Kuomintang győzelme lenne a jobb hír, a kínai vezetés közvetlenül nem üzente ezt meg. Az elmúlt időszakban ugyanakkor nagyon jelentős kínai dezinformációs törekvésekről számolt be több tajvani IT-szakértő is. Mint elmondták, Tajvan régóta a világ hackertámadásoknak és dezinformációs kampányoknak leginkább kitett országai közé tartozik, az utóbbi időben még erőteljesebb kampányokat tapasztaltak. A hamis hírekre és félrevezető információkra épülő kampányok általában nem Kína-barát üzeneteket közvetítenek, hiszen sejthető, hogy azok nem mozgatnának meg sokakat, inkább a politikai rendszer iránti bizalom aláásását és a társadalmi feszültségek szítását szolgálják.

A sok éve tartó erőteljes kínai információs hadviselés lépéskényszerbe hozta az egymást követő tajvani kormányokat, így olyan védelmi infrastruktúrát alakítottak ki, amit világszerte egyre többen tartanak követendő példának. Az országban nagy hangsúly jut a fiatalok médiatudatosságának fejlesztésére, létezik állami és számos civil alkalmazás is, ami azonnal segít megmondani egy online tartalomról, hogy megbízható forrásból származik-e, és külön minisztériuma van a digitális ügyeknek.

Ennek ellenére minden kutató egyetértett, hogy rendkívül nagy kihívással állnak szemben: a Tajvanon is népszerű TikTokon például ellenőrizhetetlenül ömlik a tartalom a fiatal felhasználókra, és az országban, ahol a sokévnyi kemény diktatúra után a szólásszabadság az egyik legfontosabb, mindenki által osztott érték, komoly felháborodást váltana ki az alkalmazás korlátozása.

Élő adásban széteső ellenzéki összefogás

A helyi szabályok szerint az utolsó közvélemény-kutatási adatokat a választások előtt 10 nappal lehet publikálni, ezek szerint továbbra is vezet a DPP elnökjelöltje, de még mindig sok a bizonytalan szavazó. Az idei helyzetet bonyolítja, hogy míg a korábbi választásokkor rendre a két nagy párt és velük szövetségre lépő számos kisebb párt indult, idén megjelent egy harmadik nagyobb formáció is, a fiatalokat ügyesen megszólító Tajvani Néppárt (TPP), amit Tajpej egykori polgármestere, Ko Ven-je vezet.

photo_camera Hu Ju-ih, a Kuomintang elnökjelöltje halpiacon kampányol 2024. január 10-én Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A kampányban egy darabig úgy nézett ki, hogy a Kuomintang és a TPP össze is bútorozhat, a felmérések szerint az ellenzéki összefogás simán főlénybe kerülhetett volna, de végül a jelöltállítási határidő előtti utolsó pillanatban, kamerák előtt omlott össze a tárgyalássorozat, miután a két pártvezér összeveszett.

Bár a Kuomintang egyik befolyásos politikusa próbálta ezt úgy keretezni nekünk, hogy a néppárti Kót a nyolcvanas években járó anyja irányítja, és az idős nő fúrta meg az ellenzéki összefogást, tajvani újságírók ezt egyszerű hülyeségnek nevezték, szerintük annyi történt, hogy a két hatalmas egót nem bírta el a szövetség.

Azzal, hogy három nagyobb párt indult, a kormányzó DPP lépéselőnybe került, ám így is könnyen elképzelhető egy olyan forgatókönyv, hogy ők adják az elnököt, de az elnökválasztással egyszerre zajló parlamenti választásokon az ellenzék szerez többséget, ami meglehetősen nehézkessé teheti majd a kormányzást a következő ciklusban.

Mire december elején megérkeztünk Tajpejbe, már lezárult a határidő, eldőlt, hogy a három nagyobb párt külön indul. Szerencsénkre az érkezésünk hétvégéjén a DPP és a Kuomintang is kampánygyűlést tartott a fővárosban, így közelről láthattuk, hogyan zajlik élesben a kampány.

A KMT vasárnap délelőttre szervezte a gyűlését Tajpej első kerületének egy kisebb parkjába, ahol hiába vonult fel a teljes pártvezetés és az elnökjelöltjük, csak pár százan jöttek össze, zömében nyugdíjas szavazók. Tolmácsok segítségével tudtunk beszélgetni pár szavazóval, például a 71 éves Leóval, aki exrendőr, ezért is szavaz az egykori rendőri vezető Húra. Kínával kapcsolatban az idős szavazó is ugyanazt mondta, amit aztán sokat hallottunk KMT-s politikusoktól és támogatóktól: a legfontosabb a béke, ehhez higgadt hozzáállásra és párbeszédre van szükség, és ezeket a KMT tudja garantálni.

photo_camera Választási plakátok Fotó: Horváth Bence

Hallgatva a kampánybeszédeket érezhető volt, hogy a KMT-s politikusok bármiről szívesebben beszélnek, mint a Kína-kérdésről, de persze ezt megúszni a tajvani kampányban nem lehet. Az elnökjelölt Hu Ju-ih fő üzenete a Kína esetében alkalmazandó 3D-stratégia volt, azaz egyszerre van szükség a deterrence (elrettentés), dialogue (párbeszéd), de-risking (kockázatcsökkentés) hármasára, és a hadsereg fejlesztését az ellenzéki párt is prioritásnak tekinti.

Ugyan becslések szerint a diktatúra évtizedei alatt az állammal szorosan összefonódó Kuomintang a világ egyik leggazdagabb pártja volt, ez a vagyon mostanra megcsappanhatott, a kampány során a KMT politikusai nyíltan is panaszkodtak a forráshiányra, és ez látszott a rendezvényeik visszafogottságán is.

Látványos volt a különbség a délutáni eseménnyel, ahol a kormányzó DPP tagjai, élükön a leköszönő Caj elnökkel sokkal profibb infrastruktúrával és jóval nagyobb tömeg előtt beszéltek. A DPP politikusai kifejezetten hangsúlyozták a párt nemzetközi beágyazottságát és nyugati kapcsolatait, a 76 éves exminiszterelnök és pártelnök Su Ceng-csang azzal büszkélkedett, hogy egész Ázsiában Tajvanon legalizálták először az azonos neműek házasságát, Cej pedig többek között a hongkongi tőzsde tajvani részvényeket összefogó indexének alakulását mutató grafikont, illetve a Transparency International demokráciaindexének eredményeit vetítette ki beszéde közben a háta mögé.

Cej és a DPP többi politikusa is arról beszélt, hogy a KMT arra akarja kihegyezni a választást, hogy béke és háború között választhatnak a tajvaniak, de ez nem igaz, a DPP is békét akar, csak nem olyat, amit Hongkongban láthattak. Mint Cej fogalmazott, Tajvan nem provokálja Kínát, de ettől még fel kell készülni egy esetleges támadásra, ennek elmulasztása jelenti az igazi veszélyt.

photo_camera Balról: Tajvan leköszönő elnöke, Caj Jing-ven, a DPP elnökjelöltje, Lai Csing-te és az alelnökjelölt Hsziao Bi-kim Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Erről beszélt nekünk pár nappal később a DPP alelnökjelöltje, Hsziao Bi-kim is, aki nem sokkal korábban még Tajvan washingtoni képviselője volt (nagykövete nem lehet az országnak), és onnan tért vissza a hazai politikába, amiben Peking annak egyértelmű bizonyítékát látja, hogy hogyan fonódik össze az amerikai kormány és a DPP. Hsziao szerint Kína céljai teljesen egyértelműek, át akarják venni Tajvan irányítását, és az a kérdés, hogy ezt hogyan akarják megtenni. Pontosan lehet tudni, hogy Kína a világ összes többi országát lenyomva fektet haderőfejlesztésbe, ezzel Tajvan nem tud és nem is akar versenybe szállni. Ehelyett költséghatékonyabb és mobilabb hadseregfejlesztésre van szükség, Kínával szembeni elrettentés másik eszköze pedig a Tajvan mögötti nemzetközi támogatás.

A KMT külügyi vezetői szerint ugyanakkor a Tajvani-szorosbeli kapcsolatok rosszabbodása teszi egyre fenyegetőbbé a helyzetet a régióban. „A KMT az egyetlen párt, melynek két irányba van kapcsolata: egy Washingtonba és egy Pekingbe” – hangsúlyozta Alexander Huang, a KMT külpolitikai kapcsolatokért felelős vezetője. Huang rutinos diplomata, évtizedekig élt Washingtonban is, pártjának amerikai kapcsolataiért felelős, és bár udvariasan elhesegette a felvetést, nem nehéz elképzelni, hogy egy esetleges KMT-kormányban ő töltené be a külügyminiszteri posztot.

Huang szerint a KMT versenyelőnye, hogy mindenki tudja róluk, zsigerileg ellenzik a függetlenséget, ezért Pekingben nem tekintenék fenyegetésnek a hatalomra kerülésüket. Így egy KMT-kormány megalakulásával gyakorlatilag azonnal végbe is menne a deeszkaláció, nem kéne semmi továbbit tenniük ezért. A veterán diplomata ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy a kormányváltás nem jelentené azt, hogy onnantól Peking diktálna, szerinte egyszerűen csak két dolgot nem szabad soha megtenni: egyrészt gyengeséget mutatni a kommunisták előtt, másrészt pusztán belpolitikai okokból a középső ujjukat mutogatni nekik.

Arra a kérdésre, hogy a KMT-kormány idején például fogadnák-e Tajvanon az amerikai Képviselőház elnökét, ahogy az a DPP-kormány idején Nancy Pelosi látogatásakor történt, ami rendkívül heves válaszreakciókat váltott ki Pekingből, Huang elmondta: ha ők lennének hatalmon, lenne közvetlen kommunikációs csatorna a két kormány között, így odaszólhatnának Pekingbe, hogy

„Hey bro, it's just Nancy, ok? it's just less than 24 hours, so shut the fuck up”,

ami szerinte a diplomácia nyelvén annyit jelentett volna, hogy Pelosi érkezik, és fogadni fogják, de Peking ne csináljon semmi hülyeséget, mert az egyik félnek sem jó.

Pokoli harc lenne

Tajpejben sétálva időnként bele lehet futni falragaszokba arról, hogy légiriadó esetén merre lehet megtalálni a legközelebbi óvóhelyet, és jártunk egy olyan akadémia képzésén is, ahol civileknek adják át a legalapvetőbb ismereteket a sebkötözéstől a sérültek hordozásán át az erdőben történő túlélésig egy esetleges földrengés vagy invázió esetén. De közben erős túlzás lenne arról beszélni, hogy a kínai fenyegetés rányomná a bélyegét a mindennapokra: a 2,6 milliós főváros olyan nyüzsgő és gazdag nagyváros képét mutatja, ahol a külső szemlélő számára semmi nem utal arra, hogy milyen geopolitikai üzengetések mennek a sziget feje fölött.

Ennek részben oka lehet, hogy az itt élő emberek ebben nőttek fel: a kínai fenyegetés a kikényszerített újraegyesítésről évtizedek óta jelen van, bár azt senki nem vitatta, hogy Hszi érkeztével Peking látványosan szintet váltott.

Az elmúlt években egymást érték a katonai erődemonstrációk, a kínai légierő és a hadihajók rendszeresen megsértik Tajvan területét, sokkal gyakoribbá váltak a hadgyakorlatok, és amikor 2022 augusztusában Pelosi Tajvanra látogatott, Kína rakétákat is kilőtt a sziget közelébe. A sokkal intenzívebb katonai jelenlét, ami amúgy nemcsak Tajvant érinti, hanem a Dél-kínai-tengeren jelenlévő többi országot is, jóval nagyobb terhet ró a tajvani hadseregre, ráadásul a rendszeres berepülések és hajós manőverek megnövelik egy esetleges katonai baleset esélyét is, amely láncreakciót indíthatna el.

Erről beszélt nekünk Joseph Vu külügyminisztere is, aki szerint a feladatuk az, hogy minimalizálják egy esetleges baleset lehetőségét, mert a háború katasztrófa lenne, nemcsak Tajvan, de Kína és a nemzetközi közösség egésze számára is. Vu szerint ugyanakkor a nemzetközi szereplők látják, hogy nem Tajvan a bajkeverő, hanem „valaki más”, és hogy ők nagyon felelősen járnak el ebben az állandóan kiélezett helyzetben.

Vu hozzátette, a tajvani katonáknak világos parancsba adták, hogy nem lehet az övék az első lövés, ugyanakkor ha valaki belép a tajvani vizekre vagy a légtérbe, arra ugyanolyan komoly választ kell adjanak, mintha bárhol máshol a világban történne ez. De a külügyminiszter úgy látja, vannak vörös vonalak, amelyeket egyelőre Kína sem kész átlépni.

A Tajvan elleni esetleges invázió évtizedek óta foglalkoztatja a világ harcászati szakértőit, és abban általában egyetértés mutatkozik köztük, hogy akármekkora is a kínai haderő főlénye, a sziget megszállása pokolian nehéz és költséges vállalkozás lenne. Partra szállni a terepviszonyok miatt csak kevés helyen lehetséges, és sejthető, hogy ezeken a területeken komoly védelmi erőket összpontosít a tajvani hadsereg. Aztán a partokon sűrűn beépített városok várnák a megszálló erőket, majd a sziget jelentős részén erdőkkel borított hegyek vannak, ami rémálomfelállás bármilyen megszálló erő számára.

photo_camera Partra szállást akadályozó tüskék az egyik kisebb tajvani szigeten Fotó: SAM YEH/AFP

Lehetséges lenne persze Tajvan városainak bombázása és rakétázása, de ez Peking saját narratíváját is aláásná, hogy itt a saját polgáraikat és tartományukat egyesítik újra, és az esetleges bombázások után is kezdeni kéne valamit a hegyvidékre visszavonuló tajvani hadsereggel. Lehet tudni azt is, hogy a tajvani haderő az elmúlt évtizedekben jelentős fegyverállományhoz jutott, elsősorban az Egyesült Államoktól vásárolva (illetve a Biden-kormány alatt már támogatásként is kapva, komoly kínai felháborodást kiváltva), így bár a tajvani védekező kapacitás pontos mértékét nem ismerni, de sejthető, hogy a kínai hadseregnek nem lenne könnyű dolga.

Ezzel együtt senki nem tagadta, hogy Tajvan ne kerülne nehéz helyzetbe az esetleges invázió során: a kritikus fizikai infrastruktúrája sérülékeny, ráadásul a szigeten nem tudnak túl sok energiát és élelmiszert tárolni, ezekből folyamatos behozatalra szorulnak. A nyugati sajtóban ezért gyakran előkerül az a lehetőség is, hogy Kína esetlegesen egy tengeri blokáddal próbálhatja rávenni a tajvani vezetést a hatalom átadására, de a tajvani védelmi thinktank, a Nemzeti Védelmi és Biztonsági Intézet kutatói arról beszéltek nekünk, hogy a blokádot nem tartják életszerű forgatókönyvnek.

Egyrészt mert a nemzetközi jog szerint a blokád háborús cselekménynek számít, és Kína ezzel gyakorlatilag elismerné, hogy szuverén országnak tekinti Tajvant. De ha feltételezzük is, hogy Kínát nem érdekelné ebben az esetben a nemzetközi jog, a blokád felállítása a gyakorlatban is rengeteg kihívást jelentene: a Tajvani-szoros rendkívül zsúfolt, sok-sok hajóval, amelyek többsége nem is tajvani felségjelű, így nem világos, a kínaiak mi alapján döntenék el, melyeket tartóztathatják fel. Rádásul a hatékony blokádhoz közel kéne menniük a szigethez, de akkor lőtávolságba kerülnének, ha viszont messzebb állítanák fel a blokádot, sokkal könnyebb lenne áttörni rajta. Arról nem is beszélve, hogy a sziget keleti oldalán a Csendes-óceán van, úgyhogy ott sokkal nehezebb lenne bármiféle elzárást létrehozni.

photo_camera Enteriőr a tajvani külügyminisztérium épületében Fotó: Horváth Bence

A hét számtalan találkozójának egyik fixen visszatérő témája volt, hogy Tajvanon mennyire komolyan követi mindenki az ukrajnai történéseket. A két ország földrajzi adottságait tekintve nem is lehetne eltérőbb, így egy az egyben megfeleltetéseket nem lehet tenni, de több harcászati szakértő hangsúlyozta, sokat tanulnak abból, hogy mi működik Ukrajnában, míg a politikusok főleg azt emelték ki, hogy érdeklődve figyelték, a nyugati országok hogyan álltak ehhez a háborúhoz, miben voltak hajlandóak segíteni, és mi volt az a határvonal, amit már nem léptek át.

Senkinek sem érdeke?

A Tajvanra irányuló hatalmas nemzetközi figyelmet nem pusztán az okozza, hogy a szomszédos nagyhatalom nyíltan be akarja bekebelezni, hanem a sziget stratégiai elhelyezkedése is. A Tajvani-szoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala, és a Rhodium Group 2022 végén megjelent elemzése szerint egy ott kirobbanó konfliktus (legyen szó akár gazdasági blokádról, akár konkrét harcokról) hatalmas, alsó hangon százmilliárd dollárokban mérhető kárt okozna a világgazdaságnak. Ez volt az az érv, amit sokat hallhattunk tajvani politikusoktól is: mint a gazdasági miniszter, Vang Mej-hua fogalmazott, a világ országai ma már értik Tajvan szerepét a globális ellátási láncokban, és ha konfliktus törne ki a szorosban, annak „helyrehozhatatlan negatív hatása” lenne ezen a téren. Ráadásul Vang szerint a következmények Kínát is súlyosan érintenék, hiszen a szoros számukra is fontos hajózási útvonal, energiát és élelmiszert is vásárolnak ezen keresztül.

A nyílt konfliktus kitörése ellen ható érv az is, hogy Tajvan és Kína között rendkívül szoros a gazdasági kapcsolat, és ez a viszony kétirányú, és meglehetősen összetett. Például a Kínában összeszerelt telefonokba kerülő chipek egy jelentős része Tajvanról származik, és Vang szerint ezek nélkül a Kínában zajló termelés is súlyos kihívásokkal találná szemben magát. Arra a kérdésünkre, hogy elképzelhető-e, hogy a tajvani gazdaság valaha leváljon Kínáról, Vang elmondta, Caj 2016-os hatalomra kerülésekor Tajvan exportjának több mint 40 százaléka ment Kína felé, és vállalt kormányzati cél volt, hogy ezt mérsékeljék. Ehhez jött hozzá, hogy amikor Trump elnöksége alatt kitört az amerikai–kínai kereskedelmi háború, a tajvani nagy cégek amerikai ügyfelei is kérték, hogy csökkentve a kockázatokat vigyék el a termelőkapacitásaik egy részét Kínából, amit meg is tettek. Ezeknek a folyamatoknak köszönhetően 2022-ben a tajvani export már nagyobb volt az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) országai felé, mint Kína irányába.

A DPP főtitkárhelyettese, Andrea Ji-san Jang is arról beszélt, hogy korábban rengeteg tajvani befektetés ment Kínába, a külföldi befektetések több mint 50 százalékát ott kötötték le a tajvani cégek, de az elmúlt években ez 25 százalékra csökkent. Ez azonban elsősorban nem a kormány politikáján múlott, hanem Peking rendkívül szigorú zéró covid szabályozásán, és a cégekkel szembeni hatósági fellépéseken, ami Ji-san Jang szerint sok tajvani üzletembert ráébresztett arra, hogy érdemes lenne máshova vinniük a pénzüket.

Ugyan az exportra történő termelésben a világ élmezőnyébe tartozó tajvani gazdaság kifejezetten sokszínű, a textilipartól az irodai alkatrészeken át a vegyi anyagokig nagyon sok mindent állítanak elő a globális piacok számára, a bevételek egy jelentős szelete a mikrochipgyártáshoz elengedhetetlen alkatrészekből, illetve maguknak a chipeknek az értékesítéséből jön, és ezen a téren kiemelkedő a világ legfontosabb vállalataként is emlegetett TSMC jelentősége.

A tajvani TSMC a világ legfontosabb chipgyártója, sehol máshol nem képesek olyan csúcskategóriás chipeket gyártani, melyek nélkül akár az AI-fejlesztés, akár egy sor további technológiai innováció elképzelhetetlen, és bár a TSMC üzleti titokként kezeli ügyfelei kilétét, lehet sejteni, hogy a legjelentősebb nyugati cégek mind náluk gyártatnak. A TSMC kivételes gyártási kapacitása jelentős versenyelőnybe hozta a szigetország gazdaságát, becslések szerint ma a csúcstechnológiájú chipek 90 százaléka itt készül, és a Tajvanon előállított chipekre nagy szüksége van a kínai iparnak is.

Épp ezért szokás arról beszélni, hogy Tajvant szilíciumpajzs védi, és amíg Kína nem lesz képes saját maga is csúcstechnológiájú chipeket előállítani, addig nem fogja lerohanni a szigetet, hiszen ezzel saját gazdasága alól rántaná ki a talajt. Az elmúlt években lehetett hallani arról, hogy a nyugati cégek aggódnak az ellátási láncok sérülékenysége miatt, és hosszas tárgyalások után elérték, hogy a TSMC az Egyesült Államokban és Németországban is építsen üzemet, ami után gyakori vélemény volt, hogy ezzel Tajvan a saját védelmét ássa alá. De mint Vang gazdasági miniszter elmondta, jelenleg a TSMC termelési kapacitásának 10 százaléka van külföldön, az új üzemek megnyitása után ez az arány 20 százalékra nő majd, de a legújabb, csúcstechnológiájú chipek fejlesztése továbbra is Tajvanon történik.

Szándékos kétértelműségek

Tajvan és Kína viszonyának megértéséhez muszáj persze kitérni az Egyesült Államok szerepére is: az USA Tajvan egyik legfontosabb szövetségese, az volt a diktatúra időszakában is, és az maradt a demokratikus átmenet után is, ráadásul ez az egyike azoknak az ügyeknek, melyekben tényleg kétpárti egyetértés mutatkozik az amerikai politikában, így a Tajvan támogatása melletti elköteleződés nem ingott meg Trump elnöksége idején sem.

Caj elnöksége alatt a tajvani kormány kifejezetten jó kapcsolatot ápolt a Trump- és a Biden-kormány illetékeseivel is, és a kampány egyik kérdése éppen az lett, hogy milyen változás történne ebben egy esetleges KMT-kormány beiktatása után. Azok a külügyes KMT-politikusok, akikkel mi beszéltünk, mind hangsúlyozták, hogy nem lenne érdemi különbség: az USA Tajvan régi és fontos szövetségese, és az ország kritikus szerepet tölt be a régió biztonságának fenntartásában, ezért az új kormány nem ennek ellenére, hanem emellett igyekezne aktívabb párbeszédet folytatni Kínával.

Közben fontos látni, hogy az elmúlt időszakban az USA évtizedes Tajvan-politikája is egyre nagyobb nyomás alá került. Washington politikai hozzáállását évtizedeken át az úgynevezett „stratégiai kétértelműség” (strategic ambiguity) határozta meg, melynek lényege röviden összefoglalva, hogy az USA direkt nem állít semmit nagyon határozottan, és így az álláspontját többféleképpen is lehet érteni. A kínai nyitással párhuzamosan az amerikaiak 1979-ben megszakították diplomáciai kapcsolatukat Tajvannal, a nagykövetséget Pekingbe helyezték át, egyben elismerték Kína álláspontját, hogy Tajvant saját részének tekinti, de nem támogatták azt. Ugyanekkor megszületett a Tajvannal való nem hivatalos kapcsolatokról szóló törvény, ami azóta is meghatározó a két ország viszonyában.

photo_camera Joe Biden és Hszi Csin-ping 2023 novemberében, Kaliforniában Fotó: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Amit egyszerre jellemez a szoros együttműködés és a rengeteg elkent részlet: például az Egyesült Államok évtizedeken át nem mondta ki nyíltan, hogy katonailag is Tajvan megsegítésére sietne egy esetleges kínai támadás után. Az amerikai kormányok sora tett határozottnak tűnő, de valójában szándékosan kevés konkrétumot tartalmazó kijelentéseket arról, hogy meddig képesek elmenni Tajvan védelmében. A diplomáciai lebegtetés célja elsősorban az volt, hogy Pekingben se lehessenek biztosak benne, mivel is járna egy Tajvan elleni támadás, miközben Washingtonban tudták, hogy ha az amerikaiak nyíltan és egyértelműen kiállnának Tajvan megvédése mellett, azt a kínaiak súlyos provokációként értékelnék.

Az elmúlt években azonban ez a mesterséges félrenézésre alapuló stratégia kimerülni látszott. Egyrészt Hszi érkeztével jóval konfrontatívabb elnöke lett Kínának, nyílt világhatalmi ambíciókkal, másrészt Tajvan gazdasági szerepe is jelentősen megnőtt, a globális mikrochipgyártásban betöltött egyeduralkodó szerepe miatt hirtelen mindenütt sokkal fontosabb lett, hogy mi a helyzet Tajvanon, harmadrészt pedig jött Joe Biden, aki többször is olyan kijelentéseket tett, melyek nem passzoltak teljesen az addigi amerikai kormányzati irányvonalhoz. 2021 novemberében például újságírók előtt függetlennek nevezte Tajvant, amit később próbált ugyan finomítani, de elég világos törést jelentett ez az elmúlt évtizedek amerikai külpolitikájához képest.

Mind a Tajvant érő nyílt kínai fenyegetés, mint az amerikai elnöki kiszólások miatt az elmúlt években komoly vita bontakozott ki az egyesült államokbeli szaksajtóban. Ottjártunkkor a KMT politikusai előszeretettel emlegették a rendkívül befolyásos Foreign Affairsban éppen akkoriban megjelent cikket, melynek elismert szerzői amellett érveltek, hogy az amerikai oldalról az elrettentés többet nem lehet elégséges eszköz, és a Tajvani-szoros békéjének fenntartásához Tajpejnek és Washingtonnak biztosítékokat is kéne nyújtania Peking felé. Az USA-nak például soha nem lenne szabad támogatnia a tajvani függetlenségpárti törekvéseket, de óvakodnia kéne attól is, hogy Tajvanra mint országra vagy szövetségesre hivatkozzon. (Szintén tavaly jelent meg a másik befolyásos lapban, a Foreign Policyben egy cikk arról, hogy a stratégiai kétértelműség valóban elérhetett a falig, de helyette az egyértelmű állásfoglalás ideje jöhetett el, és Washingtonnak nyíltan kéne kommunikálnia, hogy kész Tajvan védelmére kelni.)

A DPP politikusai nem meglepő módon nem kívántak amerikai szakmai vitákat kommentálni, ugyanakkor védelmi területen dolgozó tajvani szakértők rendre ugyanazt az ellenérvet hozták fel: nem fair úgy leírni a helyzetet, mintha Tajvan ugyanannyira lenne felelős a kialakult helyzetért, mint Peking, hiszen itt az egyik fél fenyegeti nyíltan a másikat.

Szintén gyakran felmerülő narratíva, hogy Tajvan „beszorult” a nagyhatalmak közé, és a sziget geopolitikai játszmák áldozatává válik, de ezt a tajvani védelmi színtéren nem így látják: a Nemzetbiztonsági Tanács vezetése kifejezetten arról beszélt nekünk, hogy a Tajvani-szoros ügyét nemzetköziesíteni kell, azaz a régióban jelen lévő nyugati haderő jelenthet hathatós ellenerőt a kínai fenyegetéssel szemben. A cikk elején idézett közvélemény-kutatásokból kiderül az is, hogy a tajvani lakosság jelentős többsége, közel 70 százaléka tovább erősítené hazája katonai együttműködését az Egyesült Államokkal.

Lehet tudni azt is, hogy Japán számára például nemzetbiztonsági kérdés, hogy Tajvant ne foglalhassa el Kína. Egy név nélkül nyilatkozó, a régióval foglalkozó nyugati szakértő elmondása szerint ráadásul az Egyesült Államok az utóbbi időben a színfalak mögött át is engedte a helyi katonai összefogás vezetését a japánoknak a Dél-kínai tengeren, melyben a Fülöp-szigeteki és dél-koreai haderő is részt vesz.

Visszatérve az imént említett „kettőn áll a vásár” érvelésre: az is gyengíti ezt a szempontot, hogy míg az egyik oldalon egy demokratikusan megválasztott, számon kérhető és leváltható kormány van, addig a másikon egy olyan diktatúra, ahol a hatalom az elmúlt években Mao óta nem látott módon összpontosul egyetlen kézben, így az a feltételezés, hogy itt racionális aktorok állnak egymással szemben, könnyen tévútnak bizonyulhat. Jelzi ezt az is, hogy a Kínából szivárgó hírek fejetlenségre utalnak: a Kínai Néphadseregben rendszeresek a jelentős tisztogatások, legutóbb az idei év elején mentettek fel számos magas rangú tisztet, miközben simán előfordulhat, hogy az ország védelmi minisztere hónapokra eltűnik, majd egyszer csak bejelentik a pártsajtóban, hogy időközben leváltották. Ebben a felállásban azt feltételezni, hogy ha itt akár Tajvan, akár az Egyesült Államok engedményeket tenne Peking felé, akkor enyhülne a szigetre nehezedő nyomás, naivitásnak hat.

Ezért megjósolhatatlan az is, hogy a kínai gazdaság rendszerszintűnek tűnő lassulása jó hír-e Tajvannak, vagy sem. Az egyik narratíva szerint igen, hiszen Hszinek hirtelen sok tennivalója lett belföldön, és nem marad sem kapacitása, sem anyagi erőforrása, hogy költséges háborúba bonyolódjon Tajvannal. A másik oldal szerint viszont ismert elem az autokráciák történetében, hogy a belső problémákról éppen egy külső, nem racionális, de az állampolgárok érzelmeire ható történettel próbálják elterelni a figyelmet, és Tajvan megtámadása vagy a feszültség fokozása alkalmas lenne erre.

További komoly bizonytalansági faktort jelent a történetben az idei amerikai elnökválasztás, illetve Donald Trump esetleges visszatérése. Trump első ciklusában éles Kína-ellenes politikájának köszönhetően kifejezetten jók voltak az amerikai–tajvani kapcsolatok, ugyanakkor Trump kiszámíthatatlansága miatt lehetetlen megmondani, mire lehetne számítani egy esetleges második ciklusban, és például egy még konfliktusosabbá váló amerikai–kínai viszony hogyan befolyásolhatná Tajvan sorsát.

Ha szombaton tényleg győz a DPP jelöltje, amire az utolsó közvélemény-kutatások alapján számítani lehet, az valamilyen reakciót biztos ki fog váltani Kínából, de erődemonstráción túlmutató katonai lépésre senki nem számít. Rengeteg találgatás szól arról, hogy a kínai hadsereg mikor fog egyáltalán készen állni arra, hogy belevágjon az invázióba (a felkapott dátum 2027, amikor százéves lesz a néphadsereg, illetve 2050, amikorra Hszi meghirdette a kínai nemzet megújítását célzó program teljesítését, melynek része az „újraegyesítés” is), de pár hónappal ezelőtt még az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin is arról beszélt, hogy erősen kétli, hogy Kína készen állna az azonnali támadásra.

Ha a felmérésekhez képest meglepetéseredmény születne, és akár a KMT, akár az újonnan induló TPP adhatna elnököt, az jelentősen felkavarná a belföldi viszonyokat, de gyors és jelentős változásra a Kínával való viszonyban akkor sem lenne érdemes leszámítani, a diplomáciai párbeszéd újraindulásán túl.

Pár éve az Economist a „A világ legveszélyesebb helye” címmel írt Tajvanról, ami egyfelől teljesen abszurd felvetés, kevés biztonságosabbnak érződő helyen jártam, mint Tajpej, illetve a kisebb szigetek. De közben lehet érteni azt is, mire gondoltak a brit lapnál: a NATO keleti határvidékétől a Vörös-tenger környékéig látni, hogy a regionális háborúk hogyan hordozzák magukban a globális eszkaláció veszélyét, de talán sehol nem olyan éles ez a fenyegetés, mint a Tajvani-szorosnál, ahol egy véletlen katonai baleset is globálisan katasztrofális következményekkel járhatna. Azt azonban, hogy mi lesz a szoros sorsa, messze nem a tajvani választások fogják eldönteni, bármennyire is szeretnek erre utalgatni Pekingben. Hanem hogy mire jut Hszi Csin-ping – azaz dönt-e úgy, hogy a szürke zónás katonai behatolások után közvetlenül is megtámadja a szigetet.

Felső kép: Katonai helikopterek Tajvan zászlajával repülnek 2021-ben Tajpej fölött, Tajvan nemzeti ünnepén. Fotó: Ceng Shou Yi/Reuters Connect

A cikk megszületését a cseh Bakala Alapítvány által szervezett riporttúra tette lehetővé, amelyet az amerikai külügyminisztérium finanszírozott, de sem az alapítvány, sem más külső szereplő semmilyen módon nem befolyásolta az írás tartalmát.