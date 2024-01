Aki megénekli Putyin propagandáját: kicsoda Shaman, és miért vele kínozzák Navalnijt?

Putyin mellett énekelte az orosz himnuszt a Vörös téren, kollégái azonban látványosan elhatárolódtak tőle

10 évvel ezelőtt még tehetségkutatókban próbált szerencsét, ma Oroszország legnépszerűbb énekese

Ukrajna lerohanása előtt egy nappal publikálta azt a dalát, ami az egekbe repítette, és amit állítása szerint “felülről” sugalmaztak neki

Kicsoda Shaman, és miért hallgatják annyian?

Kezdjük az elejéről. Kedd reggel egy nem túl hosszú hírben megírtam, hogy Alekszej Navalnijt Oroszország egyik legpokolibb börtönében minden reggel az orosz himnusszal és Shaman Orosz vagyok (Ja Russzkij) című dalával ébresztik. Természetesen meg kellett hallgatnom a műremeket (nem a himnuszt) ahhoz, hogy át tudjam érezni az ellenzéki politikus kínjait. Aztán mire a többiek elkezdtek szállingózni a szerkesztőségbe, már nagyjából kívülről tudtam a szöveget, délután pedig azon kaptam magam, hogy állok a boltban, és azt dúdolom magam elé, hogy Já ruszkiiiiiij, já idu da kancaaaaaaaaa. Nem pont így:

Maradjunk annyiban amúgy, hogy a dal erősen nacionalista hangvételű, és tisztában voltam azzal is – hisz megírtam – hogy Putyin-párti énekessel van dolgom, aki ráadásul a háborút éltető dalaival vált kiemelt művésszé Oroszországban, nem mellesleg pedig ez a fajta popzene még az ízlésemtől is fényévekre van, szóval semmilyen eleme nincs a dalnak, ami alapján tetszenie kéne. De olyan dallamtapadást okozott, amit azóta sem tudok kiheverni.

Mentségemre szóljon, ezzel a problémával nem vagyok egyedül. Anna Vilenszkaja, emigrációba kényszerült orosz zenetudós például egyenesen „zseniálisnak” titulálta a dalt, mondván, nem ismer hozzá hasonló hatású zeneművet, és elmesélte azt is, hogy kísérletképpen lejátszotta azt egy háborúellenes diákokból álló csoportjának, akikből kifejezetten erős hatást váltott ki, „annak ellenére, hogy undorodtak a szövegétől”. Vilenszkaja szerint a Shaman-dal sok emberben azért kavar fel ambivalens érzéseket, mert „szeretik a dalt a testükkel, de az agyuk utálja, mivel tudja, hogy a háborúról és hazugságokról szól”.



Vilenszkaja emellett kiemelte azt is, hogy a Shaman néven éneklő előadó nem csak nacionalista üzeneteivel nyeri meg magának a közönségét, de azzal is, hogy rendkívül tehetséges, emellett nagyon jól kommunikál hallgatóságával is (mikrofonba énekelteti őket, láthatóan örül a színpadra dobált ajándékoknak és a berohanó rajongóknak is). Rajongók márpedig vannak, nem kevesen. De kiért rajonganak?