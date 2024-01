Putyin-párti énekes popslágerével ébresztik Navalnijt a börtönben minden reggel

Ahogy arról már mi is beszámoltunk, tavaly év végén a 2021 óta börtönben lévő orosz ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt az egyik legpokolibb orosz börtönbe, a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben, a Harp faluban lévő IK-3 (becenevén „sarki farkas”) fogolytelepre szállították át (a börtönről ebben a cikkben írtunk bővebben).

Navalnij korábban is jelezte már, hogy a börtönben embertelen körülmények közt kénytelen boldogulni, most azonban a pszichikai hadviselés egészen új szintjét mutatta be:

állítása szerint minden reggel 5-kor úgy ébresztik, hogy meg kell hallgatnia a lelkesen Putyin-barát popénekes, Shaman egyik dalát, ami előtt az orosz himnuszra ébredhet.

Shaman - polgári nevén Jaroszlav Dronov - 2022-ben vált az orosz propaganda egyik fő arcává, számtalan eseményen énekli el Orosz vagyok (Já russzkij) című dalát, időnként fekete bőrruhába bújva, a karján az orosz zászló színeit idéző szalaggal, hatalmas ováció közepette. Ezt a dalt kell meghallgatnia minden hajnalban Navalnijnak is, amelynek refrénje hevenyészett műfordításomban így hangzik:

Orosz vagyok, megyek a végsőkig,

Orosz vagyok, ereimben apám vére folyik (hej-hej),

Orosz vagyok, és ez nagy szerencsém,

Orosz vagyok, az egész világot megsemmisíteném.

Navalnij az X-en közzétett üzenetében jelezte: korábban nem hallotta a dalt, ugyanis már jócskán börtönben ült, amikor Shaman befutott. „Aztán elvittek Jamalba. És itt minden nap hajnali 5 órakor halljuk a parancsot: «Kelj fel!», majd az orosz himnusz következik, és közvetlenül utána felcsendül az ország második legfontosabb dala – az «Orosz vagyok» Shamantól.”



Navalnij szerint ironikus, hogy az állami propaganda egykor épp azzal támadta, hogy orosz nacionalistákkal vonult fel, most pedig, évekkel később egy ultranacionalista popdalt játszanak neki minden nap, tanító célzattal a börtönben.

„Hogy őszinte legyek, még mindig nem vagyok benne biztos, hogy jól értem, mi az a posztirónia és a metairónia. De ha nem ez, akkor mi más?” – tette fel a szónoki kérdést Navalnij.

És most jöjjön a dal, amivel Navalnijt ébresztik minden reggel, itt például Valentyina Matvijenko, a Szövetségi Tanács (az orosz parlament felsőháza) elnöke hallgatja Shamant, nem túl nagy lelkesedéssel.



Érdekesség, hogy Shaman alig 4 napja mutatta be legújabb dalát (már több mint 2,7 milliószor játszották le a YouTube-on), és mindazoknak dedikálta, akik „szenvednek az igazságért”, a klip pedig egy börtönben játszódik - ezért sokan úgy vélik, hogy a dal többek közt a 74 éves koráig börtönbüntetésre ítélt Navalnij mellett is kiáll. Dronov mindeddig nem szólalt meg a spekulációkkal kapcsolatban.

