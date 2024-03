100 milliós nyúlással vádolja az ügyészség a T-Systems volt vezérét

A győri ügyészség Kaszás Zoltánt, a T-Systems Magyarország volt vezérigazgatóját jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével, hamis magánokirat felhasználásának vétségével és vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja. Ha elítélik, 100.960.356 Ft összegű vagyonelkobzás és öt év letöltendő börtönbüntetés vár rá.

Kaszás Zoltánt azzal vádolják, hogy a T-Systems az ő vezetése alatt, az ő közbenjárására legalább 100%-ban túlárazott és lezsírozott, valódi verseny nélküli szerződéseket kötött cégekkel, amiket egy bűnszervezet hozott létre. A túlárazásból származó extraprofit jelentős részét Kaszás Zoltán zsebre tette. Bűntársa, a bűnszervezet irányítója az ügyészség szerint Fuzik Zsolt volt, fedőnevén „Nagymester”, aki korábban a BKV és CBA informatikai igazgatójaként dolgozott.

Az IT szektor sztárja

Kaszás az informatikai szektor jól ismert és nagyon sikeres topmenedzsere. Komoly karriert futott be. Dolgozott informatikai vezetői pozícióban a Magyar Postánál, a Budapest Airportnál, a MOL Csoportnál, egy időben ő volt az OTP Szerbia CIO-ja. 2015-től dolgozott a T-Systemsnél, 2017-től volt vezérigazgatói pozícióban. Jelenleg az OTP Bank csoportszintű digitális ügyvezető igazgatója. Emellett az OTP Russia Igazgatóságának tagja.

Egy igazán nagy nyilvánosságot kapott botrány kötődik a nevéhez. 2017-ben megingott a széke, amikor a vizes vébére időzített BKK e-jegyrendszerrel nem készültek el időben. Az ügyből akkor lett igazán nagy balhé, amikor a T-Systems feljelentés tett, és egy 18 éves „etikus hackert” vett elő a rendőrség, aki rámutatott a rendszer hibájára. Kaszás az eset után egy évvel így nyilatkozott a hvg-nek:

hvg.hu: Szakmai körökben akkoriban az a hír járta, hogy tuti belebukik, erről tud?K. Z.: Utólag hallottam, mert akkoriban ezt nemigen osztották meg velem (nevet). De tudom, hogy ment a találgatás, napjaim vagy heteim vannak-e vissza. De én a munkában hiszek, és nem is így neveltek. Vajdasági születésű vagyok, olyan helyzet is volt az életem során, amikor fizikai értelemben is küzdenem kellett a túlélésért.

Kaszás 2020 szeptemberben, váratlanul, nem tervezetten, közös megegyezéssel távozott a T-Systems éléről. Kaszás Zoltán nem egy rejtőzködő figura, gyakran szokott nyilvános szerepléseket is vállalni. Itt megnézhető egy előadása a mesterséges intelligenciáról, amit 2023 -ban tartott a Parlamentben, de fellépett a 2022-es Brain Baron is.

A Nagymester

„Fuzik Zsolt egy folyamatosan ötletelésben lévő személy, aki a végső szót kimondja. (...) Azt hallottam, hogy többen Nagymesternek hívják. Meglátásom szerint tartanak is tőle, komoly tekintéllyel bír.”

Mindezt a Fuzik-csapat egyik könyvelője mondta a kihallgatásán, amikor az általa irányított szervezetről próbált információt szerezni a hatóság.

photo_camera Fuzik Zsolt a BKV informatika élén.

A vád szerint Fuzik egy „hierarchikusan felépített, konspiráltan működő” bűnszervezetet irányított. 2022-ben és 2023-ban több részes cikksorozatban mutattuk be a Nagymester szervezetének kalandokban gazdag működést, amit a Magyar Jeti műsorunkban röviden összefoglaltunk:

link Forrás

A sorozatba illő sztoriban van padló alá rejtett széf, börtönben szövődő üzleti kapcsolat, Hugo Boss táskában szállított korrupciós pénz, engedély nélküli vadászat, Gój motoros stróman és elképesztő mennyiségű kokain.