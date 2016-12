Minden jel szerint baleset volt az orosz védelmi minisztérium gépének katasztrófája

Egy gyászoló hölgy virágot helyez el Valerij Halilov, az Alekszandrov együttes művészeti rendezőjének emléktáblája előtt. Fotó: Alexander Yanyshev/Sputnik

Hétfőn tovább keresik az orosz védelmi minisztérium vasárnap lezuhant gépének roncsait a Fekete-tengerben. 92-en vesztek oda a becsapódás miatt. A jelenlegi orosz álláspont kizár minden nemű idegenkezűséget.

A repülőgép fedélzetén utaztak a Budapestre is hivatalos az Aleszandrov zenekar előadói, kilenc újságíró és katonai elöljárók is, továbbá Elizaveta Glinka, Vlagyimir Putyin egyik emberi jogokban jártas tanácsadója is.

Búvárok kutatják a gép darabjait és a Tupoljev-154-es feketedobozát Szocsi partjaitól 1,5 kilométerre. A RIA hírügynökség szerint a gép törzsét nem, de annak darabjait 27 méteres mélységben megtalálták, és 11 áldozat holttestét is megtalálták a búvárok. A hírügynökség szerint nem igaz, hogy mentőmellényt viseltek volna. A kutatásban 3500-an vesznek részt - 45 hajó, 5 helikopter, drónok és mintegy 100 búvár vesz részt a munkában.

Vlagyimir Putyin nemzeti gyásznapot rendelt el Oroszországban, az állami intézményeken félárbocra engedték a nemzeti lobogót. A Kreml szóvivője szerint a nyomozás még zajlik, de egy esetleges terrorcselekmény "közel sincs a legvalószínűbb verziók" között.

Az Interfax hírügynökség szerint az FSzB, az orosz nemzetbiztonsági szolgálat nem talált bizonyítékot idegenkezűségre. Négy valószínűbb verziót vizsgálnak: vagy idegen tárgy kerülhetett valamelyik hajtóműbe, illetve okozhatta a balesetet a nem megfelelő minőségű üzemanyag használata, technikai meghibásodás vagy a pilóta hibája. A gép 1983-ban épült, utoljára szeptemberben szervízelték, 2014. decemberében esett át komolyabb felújításon.

A baleset dacára a hatóságok továbbra sem tervezik az idejüket múlt Tupoljevek kivonását a forgalomból. Legutóbb 2010-ben zuhant le TU-154-es Lech Kaczynski lengyel elnökkel és a lengyel politikai elit több prominensével a fedélzetén. (Reuters)