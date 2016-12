Obama az amerikai elnökválasztásba való beavatkozás miatt újabb szankciókat vezet be Oroszországgal szemben

Kőzetmintát is hazahozna a robotjuk, ezzel az USA után Kína lenne a második nemzet, ami landolt a Marson. Az ambiciózus kormányhatározat szerint aszteroidákat és a Jupiter-rendszert is tanulmányoznák. Plusz jövőre a Holdra is el akarnak juttatni egy szondát, és 2018-ban a Hold sötétebbik oldalára is. (Mashable)