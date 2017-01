Ferenc pápa már 2014-ben tudott arról, hogy egy olasz katolikus papot szexuális zaklatással vádolnak gyerekek

A katolikus egyházfőnek már 2014-ben szóltak, hogy Olaszországban egy katolikus papot szexuális zaklatással vádolnak gyerekek. A 82 éves Nicola Corradit áthelyezték egy argentin iskolába, ahol tavaly novemberben letartóztatták pedofília gyanújával. A férfit és négy férfit azzal gyanúsítják, hogy a mendozai Antonio Provolo Intézetben hallássérült gyerekeket molesztáltak.

Corradit már 2009-ben megnevezték, amikor az intézet veronai iskolájában 2007-ben 67 iskolás is azt állította, hogy zaklatták őket. A veronai egyházmegye bocsánatot kért, és négy papot megbüntetett, de Corradit nem.

A Vatikán csak nemrég ismerte be, hogy a diákok már 2014-ben levelet írtak a pápának, megnevezve az Argentínában élő Corradit, mint a zaklatójukat.

Amikor Corradit letartóztatták, a rendőrség állítólag 24 ezer dollárt talált nála, illetve meztelen nős magazinok voltak a szobájában.



Két tucat iskolás állította, hogy Nicola Corradi, az 55 éves Horacio Corbacho tiszteletes és még három férfi követett el szexuális zaklatásokat a Buenos Airestől 1000 km-rel északnyugatra lévő Lujan de Cuyo-i iskolában. Az egyik áldozat azt mondta az AP-nek, hogy: „Mindig azt mondták, »Menjünk játszani, menjünk játszani!«, aztán elvittek minket a női mosdóba.”

Pedig a pápa nemzetközi imanapot is hirdetett a papi szexuális zaklatások áldozataiért, és több ígéretet is tett az ilyen bűnügyek felszámolására. Ferenc pápa a kiskorúak védelmében felállított egy biztosságot is, ami 2014 tavaszától végzi a munkáját Sean Patrick O'Malley amerikai bíboros vezetésével. Csakhogy a bizottság egyik tagja, a brit Peter Saunders egykori áldozat tavaly februárban kilépett a testületből, mondván: a Vatikán keveset tett a visszaélésekkel szemben.

Hétfőn a Vatikán nyilvánosságra hozta Ferenc pápa december 28-án kelt levelét, amiben világszerte felszólította a püspököket arra, hogy zéró toleranciát kell tanúsítaniuk a gyerekek elleni szexuális visszaélésekkel szemben, mert olyan bűnről van szó, amely szégyent hoz az egyházra:

„Szeretném, ha megújítanánk teljes elköteleződésünket, hogy ezek a rémtettek többé ne történjenek meg közöttünk. (...) Legyen bátorságunk, hogy megtegyük az összes szükséges intézkedést, és mindenképpen megvédjük gyermekeink életét, hogy ezek a bűnök ne ismétlődjenek meg.”

Ferenc pápa bűnnek nevezte a segítségnyújtás elmulasztását, a tagadást és az elfedést, valamint a hatalommal való visszaélést is.

A pápa nem beszélt nyilvánosan Corradi ügyéről, és a Vatikán sem kommentálta az ügyet. A mendozai ügyészség várja, hogy további áldozatok jelentkezzenek. (Independent, Reuters)