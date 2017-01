Adófizetők! Újra szoríthatunk az állami vagyonért! UPDATE: Nyertünk egy napot

A tegnapi bénázás és technikai leállás utáni meghosszabbítás most újra drukkolhatunk, hogy mégse adjon el az állam egy legalább 6-8 milliárd forintot érő irodaházat 3 milliárdos áron. A kerettörténet annyi, hogy az OGYÉI Zrínyi utcai, döbbenetesen exkluzív helyen lévő épületét nagyon – már-már gyanúsan – alacsony áron, és extrém rövid határidőkkel bocsátotta aukcióra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, aminek vezérigazgatója, az eredetileg esztergomi Szivek Norbert maga is igen aktív a belvárosi ingatlanpiacon.



Szombat éjjel őrjítő izgalmak közepette 2,77 milliárdról majdnem 3,1 milliárdig (egészen pontosan 3,086 milliárd forintig) sikerült feldrukkolnunk az árat, ami bár valami, de azért még mindig távol van attól, hogy ne keseregjünk azon, hogy rengeteg pénztől esik el a Magyar Állam.

Mivel tegnap egy ideig úgy tűnt, hogy lezárult az árverés, ezért láthattuk a licitnaplót, amiből kiderült, hogy négyen fizették be a 695 millió forintos árverési biztosítékot, három budapesti és egy esztergom-pilisszentlélki. Jelenleg utóbbi áll nyerésre, mivel ő vitte be a 3,086-os ajánlatot (egyébként korábban ő, a 3. sorszámű licitáló volt az agresszívabb résztvevő, többször ugrott négy-hat licitlépcsőt, tehát húsz-harminc millió forintot is egyszerre).

Aki maga is követni akarja, nem elégszik meg a kommentárunkkal, itt frissítgethet.

20:50: fél óra van még hátra, és ugyanúgy 3 086 220 000 forint az állás. Szombat este óta nem licitált még senki.

21:00: még mindig semmi. Pedig most már tényleg izzíthatnák a licitálógombokat.

21:06: még mindig semmi :( Nagy a bizonytalankodás mind a négy térfélen. Pedig az 1., 2. és 4.-es sorszámú versenyzők mind tudják, hogy 3,091 milliárd forintért még mindig nagyon-nagyon vastagon megéri ez.

21:10: benne vagyunk az utolsó tíz percben. Az állás változatlan.

Lehet, hogy most is van egy számunkra láthatatlan technikai hiba, ami lehetetlenné teszi a licitálást?

21:15: belül az utolsó öt percen. Egyelőre semmi változás. Tényleg az utolsó másodpercekig megy a kivárás-fárasztás?

21:16 HOPPÁ!!! Hatalmas fejlemény történt. 1-es rádobott ötmilliót, 3-as azonnal még ötmilliót. Aztán újabb licitek. Már 3,131-nél járunk, megint 3-as a áll a befutó helyen.

Ezen a szinten megpihentek a harcoló felek, újra nincs licit vagy két percig.

21:21 Nincs új ajánlat! Lehet hogy 1-es beletörődött a 3-as agresszív stratégiájába? De hát lehet, hogy blöfföl!

21:22 Csak szólnom kellett: a bizonytalankodó 1-es bevitt egy ajánlatot. 3-as AZONNAL rátolt ötvenmilliót!!! Most már 3,19-ig jutott az ár. Mivel ha az utolsó öt percen belül ajánl rá valaki, akkor újabb öt perccel meghosszabbítják az árverést, ezért lehet, hogy még sokáig menni fog ez.

21:26 Hé 1-es! Ha 3 milliárd 141 millióért megérte, akkor 3 milliárd 191 millióért miért ne érné meg? Ha van ennyi pénzed, akkor tuti nem lesz gond az engedélyekkel, ezen se kell aggódni. Ez így gyakorlatilag rablás, ne hagyd már, hogy elvigye a 3-as!!!

21:27: És ott is van az új ajánlat: 1-es ugrott tízmilliót, néhány másodperccel később 3-as rátolt még ötvenet. 3,25 milliárd az új állás. Ugye milyen jó érzés, hogy ezek a tízmilliók tulajdonképpen mind a mi zsebünkbe csorognak?

21:31 Ki bírja tovább? 1-es érezhetően a fárasztásra játszik, 3-as viszont erődemonstrál, elijeszt. Mindenesetre megint nem volt egy ideje ajánlat, ha ez így lesz, kétszáz másodperc és vége.

21:33 És ott is van. 1-es ráküld tízmilliót, aztán 3-as 44 másodpercre rá újabb ötvenet. 3,31 milliárd.

21:37 Most aztán megmutatta 1-es, hogy nem szórakozik. Harmincmilliót emelt. Erre 3-as – közel egy perc gondolkodás után – megint rátolt ötvenmilliót. 3,391 milliárdnál állunk.

21:42 EZ IGEN! 1-es most százmilliót dobott rá. 3,491!!

Erre most a 3-as bizonytalanodott el. Csak tízmillióval emelt rá, így most 3,501-nál fordulunk a következő öt percre.

Erre 1-es azonnal – a következő öt perces időszak kezdete után négy másodperccel – ráemelt még százmilliót. Abszolúte átvette az irányítást 3-astól. 3,601 milliárd.

21:47 3-as egy nagyon durván defenzív ötmillióval emel csak. Jelzi, hogy még játékban van.

21:52 Megint csak két perc van hátra. Az eddigiek alapján meglepődnék, ha nem lenne új licit, és ne lenne hosszabbítás. De már két percen belül vagyunk!

Egy perc!!

Erre 1-es nem állta meg, megint ráemelt tízmilliót. 3-as rövidesen újabb ötvennel 3,666 milliárdra vitte fel.

21:58 Megint egy perc volt csak hátra, 1-es egy bátor ötvenmilliós emeléssel 3,716-ra vitte fel az árat. Újabb hosszabbítás. 3-as másfél perc várakozás után emelt még ötven milliót, most már 3,766-nál állunk! Innen már tényleg a csillagos ég a határ. Várom az egymilliárdos emelést, az lenne az igazi erődemonstráció.

22:09 1-es felvitte ötvenmillióval 3,816-ra. 3-as egyelőre nem válaszol.

22:12 Ott a válasz 3-astól, de csak ötmillió. 3,821 milliárd.

22:14

WOWWWW:

Hihetetlen, ahogy szombat este, úgy vasárnap is karbantartás zavarja meg az árverést.

22:24 VISSZAJÖTTÜNK! Kiderült, hogy 1-es felvitte 3,871 milliárdra még a leállás előtt. Azóta ő áll nyerésre, és a rendszer azt mutatja, hogy még húsz perccel meghosszabbították az árverést. Valószínűleg legközelebb húsz perc múlva lesz akció.

22:29 Érdekes. Most kaptam az információt, hogy a Mandiner nevű újságban megjelent egy név nélküli cikk, amiben fény derül az esztergomi befektető kilétére. Eszerint a január 5-én ötmilliós tőkével bejegyzett Perbete Zrt.-t takarja a 3-as szám. A cég tulajdonosai: György Rudolf és György Rudolfné. Ebben a házban van a székhely:

Nem tudom, hogy a kedves olvasó hogy van vele, de szerintem semmi strómanszerű nincs abban, hogy György Rudolfék egy hatmilliárdot érő ingatlanra licitálgatnak éppen.

22:40 A visszaszámláló teljesen meg van őrülve, továbbra is 1-es adta a legjobb ajánlatot, ami már majdnem súrolja a négymilliárdot.

22:45 Nincs megőrülve a visszaszámláló: egy nappal elhalasztották az árverés végét. Valószínűleg a legújabb technikai problémák miatt.