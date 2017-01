Bélyeggyűjtésre és tárogatózásra Kövér Lászlótól kell pénzt kérni

Valamiért úgy alakult, hogy a jelenlegi, de még a volt köztársasági elnököknek és az Országgyűlés elnökének is van egy adománykerete. 2011 óta évente és fejenként 73 millió forintot oszthatnak szét. Pályáztatni nem kell, kinek mi a szívének kedves, arra ad. A közjogi méltóságok Áder Jánost leszámítva különösebben indokolni sem indokolják, miért választották egy szervezetet.

Így aztán soha nem derül ki, hogy mivel lopták be magukat az osttáblások Kövér László szívébe, a kuruc hagyományőrzőkön nem kell nagyon sokat agyalni, de az tényleg rejtély, hogy vajon miért az Országgyűlés rendfenntartója a tárogatósok mecénása, miközben Schmitt Pál hirdette magáról, hogy ő a hangszer nagy barátja.

Ha már Schmitt: a volt államfő bár az indoklással nem bajlódott, de a máriaremetei Kisboldogasszony-bazilikába jár, így aztán világos, hogy miért éppen ide adott az elmúlt években összesen hétmillió forint támogatást, a templom előcsarnokának, a sekrestyének és a raktárának felújítására például.

Átnéztük a 2016-os, majd visszamenőleg az elmúlt évek listáit is. Az elnökök apróra forgácsolják a támogatások nagy részét, így több száz szervezet van a 2011 óta vezetett listákon, nem fogjuk mind felsorolni ezeket, csak a legjellemzőbbeket.

Az látszik, hogy templomrenoválására, hátrányos helyzetű gyerekek támogatására, határon túli célokra, sportra jó eséllyel, ezek vegyítésével a siker teljes reményével meg lehet környékezni az ország jelenlegi vagy egykori vezetőit.

Hogy mennyit számít a sokszor csak pár százezerre vagy 1-2 millió forintra szeletelt segítség, az a szervezetek nagyratörő céljaitól függ. A Kisújbányai Baráti Kör Alapítványnak biztosan jól jött a Sólyom Lászlótól kapott hárommillió, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete is beoszthatta a Kövér Lászlótól kapott 300 ezret, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület alaposan átgondolhatta, mire fordítsa a Schmitt Páltól kapott félmilliót.

A forintban érkező adományon túl lehetne ez akár figyelemfelkeltés egy szervezet vagy egy ügy iránt, lehetne iránymutatás a többi segíteni vágyónak, de a megtámogatott szervezetek listája annyira el van dugva a parlament honlapján, mintha csak muszájból lenne valahol elérhető. Megtalálható, de csak akkor ha valaki kitartóan keresi, véletlenül nem fut bele.

Kövér László titokban tán tárogatózik

A felaprózás miatt nem feltétlenül a leghatékonyabban szétosztott támogatások listájáról azért könnyen felismerhető, ki adja.

Még belépő kérdésnek is nevetségesen könnyű, hogy ki adhatott tavaly a Magyar-Turán Alapítványnak egymillió forintot. Igen, ugyanaz, aki már a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Tudományos Társaságot is támogatta korábban.



Ha nincs ez az adománykeret, talán soha nem derül ki, hogy Kövér László szenvedélyesen rajong a bélyegekért. A Blikk írta meg korábban, hogy az Internetes Bélyeggyűjtők Klubjának egyik tagja olvasta valahol, hogy Kövér gyerekkorában gyűjtötte a bélyegeket, küldtek neki egy levelet, megkapták a kért támogatást egy gyerektáborhoz.

Szarka Zsolt, a Posta vezréigazgatója és Kövér László, az Országgyűlés, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke a Posta különleges bélyegét mutatja be 2015-ben. Fotó: MTI

Annyira belejött Kövér, hogy amíg nincs az Országgyűlésben Szabadon Lébecelő Újságírók Megrendszabályozására Létrehozott Alapítvány, addig a bélyeggyűjtők biztosan számíthatnak rá. Eddig név szerint az Internetes Bélyeggyűjtő Klub, a Szabolcsi Bélyegegyesület, a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság és a Pátria Filatéliai Egyesület lehet hálás az elnöki adományokért.

Egy kis kanyar: jobban utánolvasva, Kövérnek a bélyeggyűjtéshez természetesen még ideológiája is van: a bélyeg szerinte „nem csak azért nosztalgikus, mert fiatalabb korunkra emlékeztet, hanem leginkább azért, mert olyan értékeket testesít meg jelképes módon, amelyeknek egyre inkább híján vagyunk a 21. században. A mindennapjainkon eluralkodó különféle szabványokhoz képest az egyediséget, a felejtésre épülő gyors világunkban az emlékezést, a modern kultúránkat uraló képi világban nem a nagy képet, hanem a miniatűrt jelképezi”.

Van olyan kikötés az adományozásnál, hogy pártok, vagy pártokat anyagilag támogató szervezetek nem kaphatnak a keretből.

Párt valóban nincs egyik közjogi méltóság listáján sem. De például a második világháború után néptelen szigeten még évtizedikig harcoló japán katonához hasonlóan a 2002 alapítás óta a mai napig tevékeny polgári körök számíthatnak Kövérre. A Zalai Polgári Körök Egyesületnek 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is jutott a házelnök keretéből, összesen 2,8 millió forint.

A Polgári Kanizsáért Alapítvány is tervezhet úgy, hogy lesz pénz például a migrációs válságról szóló konferenciára, aminek a fővédnöke Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, az előadók között pedig ott van Földi László, Lánczi Tamás és természetesen Nógrádi György. A Polgári Kanizsáért Alapítvány 2013 óta minden évben rákerült Kövér adománylistájára.

Van egy olyan tétel Kövér listáján, amire inkább Sólyom Lászlónál vagy Áder Jánosnál számíthattunk volna, viszont óriási viszályt szított. Ez az Asociatia „Zöld Erdély Egyesület”. Rendszeresen támogatja őket Kövér, 2012 óta összesen több, mint 17 millió forintot juttatott a szervezetnek, amit a magyar kormány is támogat, zöld szervezethez képest egészen meglepő feladatot rájuk bízva: 30 millió forintot adtak Orbánék a volt lövétei Római Katolikus Népfőiskolának otthont adó ingatlan újjáépítésére. Éppen ennek a bejelentésekor derült ki, hogy két Zöld Erdélyért Egyesült van. A régebbi, évtizedes Kolozsváron, a szinte új, kormánykedvenc Lövétén. Óriási nyilatkozatháború tört ki a két szervezet között, a kolozsváriak pedig jelezték: ne rajtuk kérjék majd számon a kormány által utal tízmilliók elköltését.

Szintén élvezi a kormány és Kövér rendszeres támogatását az Asociata „Áldás Népesség - Binecuvantare", ami a népességfogyásra hívja fel a figyelmet.

Nehéz megfejteni, hogy mi szüksége van Schmitt Mária Alapítványának, a közpénzekből bőven ellátott Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak Kövér támogatásaira, de azért tőle is érkezik rendre 500 ezer-2 millió forint.

Kövér nyitotta meg 2012-ben a Magyar Hazaszeretet Tábor Egyesületet, támogatja is a szlovén határhoz közeli, muraközi és zalai gyerekeket táboroztató szervezetet, mert bár, mint mondta, a tábor elnevezése sokakban talán meghökkentést kelt, netán mosolyt fakaszt, mert a magyar hazaszeretet minden egyes szava esetleg "korszerűtlen, nem valami mavilágból való", szüleink és az ő szüleik révén olyan szeretetet kaptunk, amin keresztül átadták azt az "örökséget, tudást, amivel az életben boldogulni lehet, amivel sikeresnek lehet lenni".

És hát ki más, mint Kövér László adna évről évre a keretéből egy olyan egyesületnek, mint az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, amelyiknek célja Nyírő József és az Erdélyi Helikon írói irodalmi örökségének ápolása?

Akiknek Kövér a legtöbbször adott:

Asociata „Zöld Erdélyért Egyesület" (minden évben, összesen 17 milliót)

Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület (csak egy év volt, amikor nem kaptak)

Asociata Áldás Népesség - Binecuvantare (szintén egy év maradt csak ki)

és az erdélyi, csíkszentdomonkosi Kurutty Oktatási és Művelődési Társaság, akik minden évben számíthattak Kövértől 3,4-3,5 millióra (gyermeknapi jutalomkirándulás Budapestre, Erdélyi Gyermekfoci Kupa és Kurutty tanulmányi vetélkedő megrendezésének támogatása), de tavaly valamiért megszakadt a támogatás.



Egy összegben a legnagyobb támogatást Kövér a Székely Szeretetszolgálat Alapítványnak adta, 24 millió forintot 2012-ben. De kapott a Pre Kultúrne Dedicstvo (A Kulturális Örökségért Társulás) is egyszer már egy összegben 15 milliót, és a Protok Alapítvány is a Teleki Oktatási Központ fenntartásáért, illetve Arany János Toldi trilógiájának vásárlására egy évben, de két részletben 6 000 000 + 3 899 204 forintot.

Schmitt Pál, az edzők nagy barátja

Schmitt listáján nyomot hagy a sportmúlt, a Magyar Edzők Társaságát vagy a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületét például csak ő segíti a keretéből, ahogyan a Farkas János Alapítványt is, nekik összesen 9 milliót adott, így jutott például a kisebbségi válogatott sportfelszerelésére vagy utazásra is.

Schmitt és Kövér listája sok ponton összecseng, mint egymásról lesnének (Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány vagy a Piliscsabai Cserkész, Lovas, Kulturális, Szabadidős és Sport Egyesület, illetve a Magyarság és Nemzettudatért Alapítvány vagy a Dunakanyar Ifjúságáért Alapítvány, esetleg a szerbiai Tóthfalui Plébániához tartozó magyar nyelvű egyházi kollégium fenntartásához való hozzájárulás).

Schmitt a támogatások legnagyobb szétaprózója. Egy összegben nyolcmillió forint volt a legtöbb, amit adott. Az Immaculata Alapítvány a Köztéri Szobrok Emeléséért kapott Schmitt jóvoltából ennyit a Budai Vár déli Cortina-falán felállítandó Mária-szobor költségeire.

Messze a legjobban csengő támogatása ez volt: Az asztalterítés és az ehhez kapcsolódó tárgykultúra megismertetése, terjesztése, a Vendégvárás Művészete Egyesület kapta, 1,5 forintról van szó, de az egyesület kapott ezen felül is kétmilliót. De Schmitt nem felejtette el Csepelt sem, ahol a felesége nemrégiben díszpolgár lett: a Csepeli MunkásOtthon Alapítvány és a Csepel Néptánc Alapítvány is rajta van a listán.

A Schmitt által legtöbbször támogatott szervezetek:

Farkas János Alapítvány (kisebbségi válogatott támogatása, minden évben, összesen 9 milllió)



Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért (egy kivételével minden évben, összesen 9 millió)

Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány (minden évben, összesen 7,5 millió)

Magyar Edzők Társaság (egy kivételével minden évben, összesen 10,2 millió)

fülei középkori templom felújítása, 2016-ig minden évben, tavaly már nem)

Sólyom, aki hisz a nagyösszegű adományok erejében

Sólyom László az, aki nem aprózzá szét teljesen a keretét. Ő rendszeresen nagyobb, érezhető nagyságú összeget ad a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének (eddig több, mint 174 millió forintot) és minden évben jelentős összeggel segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet, oda 125 millió forintot adományozott. A vagy a nevében vagy a céljaiban a tehetséges gyerekek támogatását feltüntető szervezetet a többi elnök is támogatja, de nem ekkora összeggel.

A volt államfő minden évben felvette a listájára a Kutató Diákokért Alapítványt is, a fentieknél kisebb összegeket adott, de összesen így is 11,5 milliót. A Magyar Hospice Alapítványt is rendszeresen támogatja, ahogy a Kommentár című lap kiadóját is.

Áder a Szigetnek adta a legtöbbet

A jelenlegi köztársasági elnök is a támogatás felszeletelésében hisz. A legnagyobb kivétel a Sziget volt, „Élő Bolygónk Klímavédelmi kampány megjelenései a Volt, Balaton Sound, Sziget és Strand fesztiválokon” címen 14 milliót adott a fesztivál szervezőinek.

A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola is kapott korábban egy összegben 10 millió forintot Ádertől „Országos hálózati, állami gondoskodásban élő gyermek sportrendezvények szervezéséhez, lebonyolításához hozzájárulásként”, az iskolát tavaly és tavalyelőtt is támogatta Áder, összesen 2,2 millió forinttal.

És a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot is támogatta egyszer 10 millióval.

Ádertől rendszeresen számíthat támogatásra a Kézenfogva Alapítvány (Fogadd el, fogadj el komplex programsorozat megvalósításának támogatása), igaz a négy támogatás egyszer sem lépte át az egymilliót, és ott van mindig a listáján a Lorantffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás (Királyhelmec, Szlovákia) 1,3-1,5 millióval, valamint a Fővárosi Gyermekvédelmi Szolgálata nyári táborának anyagi megsegítése, de csak 800 ezres összegekkel. Kiemelt figyelmet kap Böjte Csaba dévai Szent Ferenc Alapítványa is.

Van-e közös pont?

Hiába bőséges az elnökök listája, nincs olyan szervezet, amelyik mind a négyüktől kapott volna támogatást 2012 óta.

Ehhez legközelebb a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat állt, amit Schmitt, Áder és Sólyom is megsegített. Kövér nem tehette, ő ugyanis a szervezet elnöke.



Három listán szerepelt eddig:

Máltai Szeretetszolgálat (Kövér, SP, Sólyom igen, Áder nem adott)



Böjte Csaba dévai Szent Ferenc Alapítványa (SP, Kövér, Áder igen, Sólyom nem)

Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás (Kövér 2013, Áder 2013-16, SP 2014-16, Sólyom nem)

az erdélyi Kallos Zoltán Alapítvány (a néprajzkutató gyűjteményét gondozza, segíti a magyar nyelvű oktatást, nyári kézműves, népzene- és néptánctáborokat szervez). Kövér, Áder és Schmitt is támogatta, Sólyom nem)



Magyar Hospice Alapítvány, Kövér a kakukktojás

Kerecsendi Római Katolikus Egyházközség, Áder nem támogatta még

végül a Bándért Közalapítvány. Áder 2015-ben adott kétmilliós támogatást az egykori államfő, a Bándon született Mádl Ferenc szobra környezetének rendezéséhez, kamerarendszer kiépítéséhez. 2016-ban 3 millióra emelte a támogatást, Sólyom és Schmitt is adott 1-1 milliót, de Kövér listájára nem fért fel ez a feladat. Igaz a szobrot ő avatta tavaly nyáron.