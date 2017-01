A Four Seasons mögötti épületnél valószínűleg még nem árvereztek el gyanúsabban belvárosi ingatlant

Megpihentek picit a Four Seasons mögötti irodaépület, az OGYÉI és az adófizetői milliárdok sorsa miatt aggódók, ma este ugyanis nem közvetítünk árverést: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő honlapja szerint kedd este lesz csak vége ennek a nagyon furcsa árverésnek (ha egyáltalán).

Amit eddig tudunk: az MNV mélyen áron alul, 2,778 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetett meg egy épületet, aminél valószínűleg egyetlen épület sincs exkluzívabb helyen az országban, és ingatlanpiaci szakértők szerint – a telek miatt – legalább 6-8 milliárd forintot ér. Az épületet december 30-án hirdették meg, egyetlen bejárást tartottak meg, aminek napján gyakorlatilag azonnal el kellett küldeni a 695 millió forintos árverési biztosítékot.

Az árverés elindult, és technikai problémák közepette szombat, majd vasárnap este is félbeszakadt. Ezalatt – talán részben a kiváltott médiaérdeklődés miatt – máris sikerült több mint egymilliárd forinttal, 3,871 milliárdig felhajtani az árat, de ez még mindig messze van attól, ami az épület (pontosabban a telek) valódi értéke lehet.

Megveheted, de nem veheted birtokba

Nem csak azért különös ez az aukció, mert lehetetlenül szűkek voltak a határidők, és mert nagyon alacsonyról indult az árverés. Ha jobban átnézzük a kiírást, feltűnhet egy feltétel is, ami miatt tulajdonképpen egy fillért sem ér ez az épület – csak akkor, ha nagyon-nagyon bízunk abban, hogy a magyar állam nekünk kedvező döntést fog hozni egészen hamar.

A licitáló hiába nyer, és helyezi a teljes vételárat ügyvédi letétbe, attól még nem veheti birtokba az épületet, nem bonthatja el és nem építhet a helyen a tetszése szerinti luxusszállodát.

A nyertes vevő ugyanis köteles ingyen bérbeadni az épületet az ott működő állami intézménynek, egészen addig, amíg az MNV át nem költözteti azt.

Ezt a részletet érdemes átolvasni:

kiemelés: 444

Fontos az is, hogy MNV-t semmi nem kötelezi arra, hogy egyáltalán valaha kiköltöztesse az OGYÉI-t az épületből.

Tegyük fel, hogy az olvasó ingatlant szeretne vásárolni. Van egy lakás, ami tök jó és egész olcsónak tűnik, de lakik ott egy kedves család, és az ingatlan tulajdonosa csak akkor adja el nekünk a lakást, ha a kedves család ingyen ott lakhat továbbra is, határozatlan ideig. Akár a végtelenségig is. Kifizetne ezért bárki is normális árat?

Magyarul egy piaci befektető, akinek nincsenek jó kapcsolatai mondjuk az MNV vezetőivel, vagy az MNV-t irányító fejlesztési miniszter Seszták Miklóssal, és ezek miatt nem bízik abban kellő megalapozottsággal, hogy hamar ki fogják rakni az OGYÉI-t ebből az épületből, sokkal kevesebb pénzt szánhat rá, mint valaki, aki teljesen biztos ebben.

Aki részt vesz ezen az árverésen, jó eséllyel bízhat a Magyar Állam jóindulatában.

Hogy miért és hogyan dönthetett úgy az állami vagyonkezelő, hogy ilyen borzalmas feltételekkel adja el és károsítsa meg gyakorlatilag garantáltan a magyar adófizetőket, az nyitott kérdés.

Ehhez képest négyen így is befizették a részvételhez szükséges 695 millió forintos biztosítékot. Ebből

két licitálót tudunk beazonosítani,

pont azt a kettőt, akik aktívak voltak a licitálgatásban. Szombat este ugyanis egy rövid időre úgy tűnt, hogy vége van az árverésnek, és megjelent a kinyomtatható licitnapló is. A licitnaplóban pedig megjelenik a licitálók adóazonosító jele, amire rá lehet keresni az egyik céginformációs szolgáltató adatbázisában.

A 3-as licitáló, akiről már korábban megírtuk, hogy esztergom-pilisszentléleki, Rudolf Györgyné. Őt már leleplezte a mandiner.hu egy – önmagában is elég fura – névtelen cikkben, ami vasárnap este jelent meg, és aztán átvette az immár tisztán kormányszócsőként működő origo.hu. Rudolf Györgyné eszerint egy Perbete Zrt. nevű cég nevében licitál a milliárdos épületre, miközben nagy valószínűséggel itt lakik:

A másik, akit beazonosítottunk, az 1-es sorszámmal licitált, és Rózsa Juditnak hívják, a II. kerületben lakik. Ő nyilván nem a saját nevében jár el, a cégadatbázisok szerint számos offshore tulajdonú cégben benne van cégvezetőként. Ezek között van három olyan, aminek a Brit Virgin-szigeteki bejegyzésű cég a tulajdonosa (Rossatz Holdins Ltd. és Gaijin Entertainment Holdings S.A, Lelling Ventures Ltd.), de van két kajmán-szigeteki (ITC Corporation és Altyn Group Plc), egy seychelle-szigeteki (Forex Island Corp.) és egy máltai (East Castle Investments Ltd) tulajdonú cég is, amelyeknek ő a képviselője, illetve a résztulajdonosa.

A 2-es és a 4-es licitáló azonossága nem ismert, igaz, ők egyetlen ajánlatot sem vittek még be az árverés során. Amikor kedd este újra felizzik az árverési csata, tovább figyelhetjük Rudolf Györgyné és a Rózsa Judit, illetve megbízóik őrületes csatáját.

Nem először játsszák el

Nem most bocsát először az MNV nagy értékű ingatlant árverésre az utóbbi hónapokban, és ezeknél még a fentinél is lanyhább volt a verseny. Érdemes megnézni például, mi történt például a következő két épülettel:

A Biarritz-ház, Budapest V. kerület, Széchenyi rakpart 12., teljes épület, kikiáltási ár: 1,455 milliárd forint.



Andrássy-út palota, Budapest VI. kerület, Andrássy út 116., kikiáltási ár: 722 millió forint.



A Biarritz-háznál annyira rákészült az MNV az árverésre, hogy még egy, az amerikai nagykövetség tulajdonában álló lakást is elcserélt 2014-ben, csak hogy teljes egészében elárverezhesse.

Nos, mindkét esetben ugyan aukcióval értékesítették az épületeket, ám gyakorlatilag nem volt árverés. Egyetlen egy ajánlat érkezett csak mindkét épületre, egy fillérrel sem hajtották fel őket, pontosan a kikiáltási áron mentek el: az egész Biarritz-ház kevesebb, mint másfél milliárd forintért, az impozáns Andrássy úti épület 722 millióért.

A meghirdetés, megtekintés és az árverés hasonlóan szűk határidőkkel volt meghirdetve, mint a Four Seasons mögötti irodaház esetében. A Biarritz-háznál december elsején került ki a hirdetmény, 6-án volt a megtekintés és 9-re már be kellett fizetni az árverési biztosítékot. Az Andrássy úti palotát december 27-án hirdették meg, másnap már meg is volt a megtekintés (igen, december 28-án), január 10-én pedig már le is zárult az egész.

Ennek ellenére voltak, akik megfizették az árverési biztosítékot. A Biarritz háznál öten is, egy budapesti, két balmazújvárosi, egy balatonfüredi és a dunaharaszti illetőségi személy is, az Andrássy úti ingatlan esetében viszont csak ketten, egy győri és egy budapesti.

És kik a szerencsés nyertesek? Az ingatlanok tulajdoni lapjain még nem vezették át a változásokat. De a licitnaplóban megjelent adózazonosító jelek alapján be tudjuk azonosítani a nyertesek képviselőit.

A Biarritz-házra az egyetlen ajánlatot Papp Ádám vitte be. Őróla azt kell tudni, hogy a Carion-cégcsoportban tölt be különböző fontos tisztségeket. A Carion történetéről itt írtunk hosszabban, gyakorlatilag erre a cégre írta Rogán Antal minisztériuma a Nemzeti Otthonteremtési Közösségek nevű, igen sikamlós lakáslottós kedvezményt, aztán a Népszabadság fejtette fel, és egyik tulajdonosának köze volt Rogán Antaltól "találmányt" vásárló céghez is.

Az Andrássy úti palotára pedig maga Tiborcz István üzlettársa, a sikeres győri vállalkozó, a West Hungária Bau-csoport tulajdonosa, Paár Attila vitte be a nyertes ajánlatot.

Hogy ezek az árak mennyire reálisak, azt nehéz megítélni, hiszen mindkét épületet fel kell újítani, és műemléki környezetben vannak, tehát valamennyi kockázat van a megszerzésükben. De az mindenképpen fura, hogy árverésen, árverés nélkül találtak utat kormányközeli kezekbe.