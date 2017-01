A világ kamuja: a fideszes propagandagépezet azt az elképesztő szöveget próbálja beadni, hogy a posta állta a sarat karácsonykor

Alighogy az elnerített Origo rekordot állítva interjúnak álcázott Századvég-hirdetést hozott le, amiben a saját történetét is meggyalázta, újabb csúcsra jutottak. De nem csak ők, hanem az egész Fidesz-birodalom, ugyanis olyan alternatív valóságot próbálnak kreálni, amit már a legcöfösebb hívek sem hihetnek el, legalábbis azok, akik hallottak valaha a Magyar Postáról.

Mert amíg például a Magyarországot jelenleg alig érintő migrációról lehet összevissza vetíteni, addig azt nehéz bebizonyítani, hogy hiába nem kapta meg rengeteg ember a már november végén megrendelt csomagjait, „valójában” minden rendben ment.

Márpedig a súlyosan befideszült Origo pont erre tesz kísérletet a vezető hírével, aminek címe:

Az interjúformában megjelenő közleményben Majláth Zsolt, a Magyar Posta operációs vezérigazgató-helyettese válaszol a kérdésekre, de persze az nem hangzik el, ami a címben szerepel.

Ahogy azt korábban megírtuk, a karácsony nagyon megviselte a Magyar Postát, az állami vállalat nem tudott megbirkózni a rengeteg csomaggal és az ehhez hozzácsapott, rohamtempóban kézbesítendő, nyugdíjasoknak küldött Erzsébet-utalványokkal. Januárban sem érkezett még meg sok karácsonyi ajándék, Erzsébetvárosban egy hete még az országos átlagnál is rosszabb volt a helyzet.

Majláth ehhez képest arról magyaráz, hogy különbséget kell tenni a csomagként, és a levélként feladott csomagküldemények között, és hogy „azok a szállítási információk, amelyeket a címzettek a webáruházak oldalain elérnek, nem tényleges információk, csupán a feladó előrejelzései becslések alapján, így nem is nevezhetőek nyomonkövetési információknak”. (Ehhez képest a csomag több esetben hetekig állt a budaörsi központban, illetve a Magyar Posta sok esetben karácsony előtt kézbesítési időgaranciával sem tudott időben kivinni belföldön feladott csomagokat sem.)

Az interjúban semmilyen belső hiba fel sem merül, inkább külföldön volt gáz, például „az átfutási időkre hatásuk volt az egyes légitársaságoknál lezajlott, többnapos sztrájkoknak is”. Erre a postának nincs ráhatása, mint Majláth mondja:

„Így fordulhat elő, hogy még most is érkeznek be a Magyar Posta Nemzetközi Postakicserélő Központjába olyan rakományok, amelyekben előfordulnak novemberi feladású tengerentúli és távol-keleti küldemények.”