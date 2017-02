Kim Dzsongun féltestvére rimánkodott a diktátornak, hogy kímélje meg az életét

Szerdán jelent meg a lapokban, hogy Kuala Lumpur repülőterén megmérgezték Kim Dzsongun észak-koreai diktátor féltestvérét, a 46 éves Kim Dzsongnamot. Akkor azonban a dél-koreai titkosszolgálat értesüléseit még nem erősítették meg a helyi hatóságok, és bizonyíték sem volt a gyilkosságra.

Csütörtökre azonban a malajziai rendőrség nyilvánosságra hozta a reptéri kamerák felvételeit, amin látszik, hogy egy nő odalép a Makaóba tartó repülőjére váró Kim mögé, majd egy rongyot nyom hátulról az arcába. A merénylőről ezt a képet készítette a kamera:

Szemtanúk szerint Kim azonnal próbált segítséget kérni, arra panaszkodott, hogy iszonyatosan fáj a szeme. Jött is érte egy mentőautó, de a kórházba szállítás közben meghalt.

A Financial Times csütörtökön megírta azt is, hogy Kim Dzsongnam 2012-ben levelet írt Kim Dzsongunnak, és kérte féltestvérét, hogy hagyja meg az életét és kímélje meg a családját is.

Kim Dzsongun azonban a dél-koreai titkosszolgálat szerint folyamatosan tervezte, hogyan ölethetné meg a féltestvérét. Kim Dzsongnam halálára azért is szüksége volt, mert így biztosíthatta be hatalmát Észak-Koreában. Kim Dzsongun lvek óta tart attól, hogy fellázad ellene az észak-koreai elit, féltestvére pedig egy lehetséges jelölt lehetett volna a vezetői posztra, ezért kellett meghalnia.

Kim Dzsongil sokáig úgy tervezte, hogy idősebb fia, Kim Dzsongnam követi majd a hatalomban. Akkor pártolt csak át Kim Dzsongunhoz, mikor 2001-ben Kim Dzsongnam botránya miatt le kellett mondania egy kínai látogatását. Kim Dzsongnam ekkor két nő és egy kisgyerek társaságában érkezett meg egy tokiói reptérre, hamis kínai útlevéllel. Az okmány Pang Xiong, azaz Kövér Medve névre volt kiállítva. A japán hatóságoknak feltűnt, hogy hamis a dokumentum, ezért Kim Dzsongnamot őrizetbe vették, majd deportálták Kínába. Kínában aztán felfedte magát, és azt mondta, azért volt Japánban, mert el akart menni Disneylandbe. Kim Dzsongil annyira cikinek érezte a fia botrányát, hogy lemondta a nem sokkal ezutánra tervezett kínai látogatásait. (Financial Times, The Star)