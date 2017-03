Végre sikerült feltalálni a módszert, amivel meg lehet mondani, mennyi húgy van a medencében

Azt, hogy rengetegen belepisálnak a medencékbe, eddig is lehetett sejteni. Most viszont végre itt a tudományos megoldás arra, hogy kiderüljön, nagyobb mennyiségű víz pontosan mennyi vizeletet is tartalmaz.

A kanadai kutatók az egyik legismertebb édesítőszer, az aceszulfám-K (ACE) koncentrációját mérik meg a medencékben, ebből tudnak következtetni a vizelet mennyiségére.

Kanadában két kísérletet is végeztek kanadai uszodákban, három héten át vizsgálták két medence vízminőségét. Azt találták, hogy a nagyobb medencébe, ami 830 ezer literes, azaz kb. harmada egy olimpiai versenymedencének, összesen 75 liter vizelet jutott ebben a három hétbe, míg a fele akkora másik medencébe 30 liter.

Ahhoz sajnos már nem rendelkeztek elég adattal, hogy megmondják, ez hány ember révén kerülhetett a medencébe. És ugyan ez a szám nagynak tűnhet, de még mindig eltörpül amellett, hogy mekkora lehet a vizelet mennyisége a jakuzzikban.

(AFP PHOTO / SUNIL VERMA)

A kutatók összesen amúgy 31 medencét és jakuzzit vizsgáltak két kanadai városban, és a minták száz százalékéban találták meg az ACE nyomait, jellemzően 570-szer nagyobb koncentrációban, mint ami a csapvízben jelen van. Majd fogták a kanadai vizeletben meglévő átlagos ACE-szintet, és ez alapján becsülték meg, mennyi húgy lehetett a medencében.

Bár az ilyesmi arccal senki nem vállalná fel, de anonim módon kitöltött kérdőívekből az derült ki, hogy az emberek ötöde vállalta fel, hogy legalább egyszer pisált már medencébe. A leggyakoribb szabályszegők között amúgy a profi úszók vannak. Több világhírű olimpikon is elismerte már, hogy ez bizony elkerülhetetlen az ő életvitelük mellett, de ahogy Michael Phelps fogalmazott, nem olyan rossz a helyzet, mivel a klór kiiktatja ezt.

A kutatók állítása szerint módszerükkel a jövőben meg lehet majd mondani, hogy milyen minőségű a víz a medencékben. Mert ugyan évente röppennek fel hírek a vizelet hatására színt változtató vízről és hasonló ötletekről, eddig nem létezett konkrét eszköz a vizelet kimutatására. (Guardian)