Kósa Lajos valószínűleg külön egyetemnek nézte a CEU könyvkiadóját

Kósa Lajos szerdán egy agyzsibbasztó sajtótájékoztatón magyarázta kollégánknak, hogy számításai szerint „a CEU név négy egymástól elkülönült szervezetet takar”. A frakcióvezető szerint épp ez a trükk, mivel így sosem lehet tudni, hogy ki melyikről beszél.

Erre a CEU most közleményben reagált, amiből kiderül, hogy

Kósa Lajost valószínűleg az egyetem könyvkiadója vagy a kollégium üzemeltetését végző cég kavarhatta meg.

A CEU közölte, hogy nincs négy CEU. Egyetemhez, mint más felsőoktatási intézményekhez is, kapcsolódnak külön jogi személyek. Például a szakmai könyvkiadói tevékenységet, a kollégium üzemeltetését végző, vagy az ingatlanokat üzemeltető gazdasági társaság.

Kósa kedvéért külön hangsúlyozzák, hogy ezek nem egyetemként funkcionálnak, oktatási tevékenységet nem végeznek.

Megjegyzik, hogy mivel ezek a szervezetek tevékenysége szorosan kapcsolódik a CEU működéséhez, ezért a legtöbb szervezet nevében valóban szerepel a „CEU” megjelölés is, azonban a felsorolt szervezetek egyike sem összetéveszthető a Central European University-vel (CEU). Feladatuk az, hogy az egyetem tevékenységét segítsék.

Az egyetem szerint Kósa Lajos akkreditációval és diplomakiosztássak kapcsolatos állításai is hamisak:

„A New York Államban bejegyzett Central European University-t (CEU) a Middle States Commission on Higher Education akkreditálta. A New York Állam Oktatási Hivatala által lefolytatott, a CEU valamennyi képzésére kiterjedő programregisztráció és a Middle States Commission on Higher Education által végzett intézményi akkreditáció nem csak lefedi azt, amit Magyarországon programakkreditáción értenek, hanem annál többet is megkövetel minőségbiztosítás tekintetében. Mindezt a magyar Oktatási Hivatal ebben a témában közzétett tanulmánya is tartalmazza.”

Az sem igaz, hogy a CEU-s diplomákat egy Kft. adná ki. Az amerikai diplomákat a Middle States Commission által akkreditált CEU bocsáta ki, ezeken a diplomákon a Central European University neve szerepel.

Ráadásul a Kósa által emlegetett Central European University Oktatási Kft. nem is létezik.

Megjegyezték, hogy a CEU nem egy „off-shore” egyetem. Az egyetem 25 éve működik Magyarországon, hasonlóan több tucat tekintélyes amerikai egyetemhez amelyek az Egyesült Államokon kívül működnek.

A CEU arra kéri a kormányt, hogy kezdjen jóhiszemű párbeszédet, hogy mindkét fél részére elfogadható megoldást találjanak, ami lehetővé teszi munkájuk folytatását Magyarországon.