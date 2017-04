Lebukott a techbullshit és a gasztrokamu tökéletes szerelemgyermeke, a Juicero

A szilíciumvölgyi kamustartup techkultúra minden bizonnyal feljutott a csúcsára a Juicero nevű, hightech gyümölcslépréselővel. A 400 dollárért (közel 120 000 forint) forgalmazott szupergépet gyártó vállalkozás 2016-ban a Legendás Völgy egyik nagy kedvence volt, a befektetők összesen 120 millió dollárral (35 milliárd forinttal) tömték ki. Most viszont a Bloomberg megírta, hogy van egy kis gond:

amit a Jucicero tud, azt puszta kézzel is meg lehet csinálni, ráadásul hatékonyabban.

A Juicero már ötletként sem hangzott annyira forradalmian. Egy olyan konyhai gépről van szó, ami egyrészt kapcsolódik az internethez, így a távolból is lehet irányítani (és persze meghackelni), másrészt előre preparált gyümölcs- és zöldségcsomagokból készít levet.

A Juicero pechére a potenciális felhasználók gyorsan rájöttek, hogy a leginkább infúzióknál használt zacskókra emlékeztető csomagocskákat puszta kézzel pont ugyanúgy ki lehet nyomni, mint a 400 dolláros csodagéppel.

A Bloomberg újságírói maguk is kipróbálták a dolgot, és arra jutottak, hogy manuálisan pont ugyanannyi levet tudnak kipréselni, mindennek a tetejébe pedig néha még gyorsabbak is tudtak lenni a Juicerónál.

A Bloomberg szembesítette a kellemetlen ténnyel a Juicero gyártóit is, de ők hivatalosan nem akartak semmit mondani. A céghez közel álló forrás azért annyit elárult, hogy tudnak a manuális módszerről, de szerintük a felhasználók a gépi megoldást jobban szeretik, mert egyrészt az megbízhatóbb,

másrészt kevésbé maszatol.

A Juicero alapító-feltalálója, Doug Evans egyébként igazi veteránja a techbullshitet, a fitnesskamut és a gasztroszélhámosságot ügyesen egyesítő, jellegzetesen amerikai iparágnak. Természetesen csak vegán és nyers élelmiszereket fogyaszt, és több mint egy évtizede utazik mindenféle gyümölcslé-közeli vállalkozásokban.

A Juicero bemutatásakor a Recode-nak arról nyilatkozott, hogy találmánya körülbelül akkora dobás, mint amikor Steve Jobs és az Apple bárki által hozzáférhető személyi számítógépeket kezdett el forgalmazni.

A jelek szerint sokan hittek is neki, a Juiceróba többek közt a Google anyacége, az Alphabet is befektetett. Aztán amikor 2016-ban a csodagép tényleg forgalomba került, a befektetők is meglepődtek azon, hogy azokat a kis csomagokat bizony kézzel is ki lehet nyomni. Ezek után csökkentették az eredetileg 700 dollárért forgalmazott Juicerók árát 400 dollárra.