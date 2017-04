Szörényi Leventének sem tetszik az Állítsuk meg Brüsszelt! plakátkampány

Szörényi Levente, az Illés zenekar alapítója és énekese interjút adott a Heti Válasznak. Ebben többek közt a kormányzati propagandáról és a politikai pártok plakátkampányairól is beszélt. Azt mondta, hogy ő a választásokat megelőző néhány hetes kampányidőszakon kívül betiltaná a politikai plakátkampányokat, a Jobbik most zajló Ti dolgoztok, ők lopnak és a kormány Állítsuk meg Brüsszelt! kampányát egyaránt.

„Ne tegyünk már úgy, mintha értelemes dolog lenne teleplakátolni az országot azzal a szöveggel, hogy Állítsuk meg Brüsszelt. (...) Nem létezik, hogy négy éven kereszül folyamatosan hergelni kell az embereket”

- mondta a zenész.

Szó volt a CEU-ról is, ami Szörényi szerint nem jelent veszélyt, és nem is érti az egyetem körüli hajcihőt. Az énekes annak ellenére gondolja így, hogy egyébként megvan a véleménye a Soros György által támogatott szervezetekről is: „Nem vagyok politikus, de nem vagyok hülye sem: az alapítványnak álcázott, világot behálózó szervezetek tevékenysége elég átlátszó. Az új világrend kialakítása nem szól másról, mint hogy rendetlenséget, felfordulást kell provokálni.” (via hvg.hu)