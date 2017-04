Legalább 245-ször fenyegetett telefonon zsidó közösségi templomokat egy amerikai-izraeli férfi

Michael Ron David Kadar, aki ellen pénteken emeltek vádat Florida és Georgia államban, januártól március elejéig telefonálgatott rendszeresen. Robbantásos merénylettel és lövöldözéssel fenyegetőzött. A célpontjai többnyire zsidó közösségi központok voltak az Egyesült Államokban. A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy szerintük mi vezérelhette Kadart.

Az amerikai-izraeli kettős állampolgárt március 23-án vették őrizetbe az izraeli hatóságok, most is Izraelben van őrizetben. Az amerikai igazságügyi minisztérium egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy kérik-e a zsidó államtól a férfi kiadását. A bizonyítékok között van egy pendrive is, amit a férfi laptopjához csatlakoztatva találtak, és amin több fenyegető hívás hangfelvétele is megtalálható. Emellett pont olyan beszédhibája van, amilyen a felvételeken hallható.

Kadar őrizetbe vételekor a rendőröknek azt mondta, nem ő tette. A rendőrök visszakérdeztek, hogy mit nem ő tett, ő meg azt válaszolta, hogy nem ő fenyegette a zsidó központokat, pedig ekkor még nem tudhatta, miért keresi a rendőrség, mert még nem is közölték vele, miért jöttek.

A fenyegető telefonhívások miatt több zsidó központot ki kellett üríteni. Előfordult, hogy kisgyerekeket kellett biztonságba helyezni, és több zsidó vezető az antiszemitizmus felerősödése miatti aggodalmát hangoztatta. (MTI)