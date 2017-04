Rogán ügyvédje 7 milliárdnál is többet kereshetett a letelepedési kötvényeken

A letelepedési kötvények legsikeresebb értékesítési területe Kína volt, tavaly év végéig több mint 4700 ilyen papírt jegyeztek le az uniós tartózkodási engedélyre vágyó kínaiak. Ezeket mind a Hungary State Special Debt Fund (HSSDF) nevű kajmán-szigeteki cég értékesítette, hiszen ők kaptak erre kizárólagos engedélyt a parlament gazdasági bizottságától. Ez az a cég, aminek egyik képviselője hongkongi helikoptertúrát szervezett Habony Árpádnak.

A Magyar Nemzet most megszerezte a HSSDF egy szerződését, amiből megállapítható, hogy egy letelepedési kötvény után ötezer euró, azaz másfélmillió forint jutalékbevétele volt dr. Kosik Kristóf ügyvédi irodájának – írja a Magyar Nemzet. Dr. Kosik Kristóf arról ismert, hogy Rogán Antal és Habony Árpád ügyeiben szokott eljárni. Ha úgy számolunk, hogy ez a jutalék volt az általános, akkor

akár 7,2 milliárd forintnál is több pénz áramolhatott dr. Kosik Kristóf zsebébe.





Kép: Magyar Nemzet





The Fees includes a €5000 fees of Hungarian lawyer, áll a szövegben jobbra lent, ami enyhén tört angolsággal arra utal, hogy a magyarországi ügyvéd – mint a dokumentumon meg van jelölve, dr. Kosik Kristóf ügyvédi irodája – ötezer eurót kap a szerződés jutalékaiból.



További érdekesség, hogy nem a HSSDF, hanem egy nevében hasonló cég, a Hongkongban bejegyzett Hungary State Special Debt Management köti meg. Ez jogilag akár problémás is lehet (nem biztos, lehet hogy valami ügynöki szerződés a két cég között), de ezt senki nem fogja kivizsgálni, hiszen senki nem illetékes az ügyben.

A HSSDF még 2013 kapott kötvényforgalmazási engedélyt, amikor még Rogán Antal volt a gazdasági bizottság elnöke. Ő akkor úgy nyilatkozott, hogy Boros Attila, Lian Wang, Simon Mu és Jonathan Chan a cég tulajdonosa. A Magyar Nemzet szerint viszont a kötvényenként befolyó 45 ezer eurós (14 millió forintos) nyereség nem ide, a hongkongi HSSDM-hez folyik be, márpedig ennek a cégnek három offshore, Birt-Virgin-szigeteki, és így végső soron ismeretlen tulajdonosa van (25 százalékban a Star Wealth Ltd., 30 százalékban a Prime Ally Ltd. és 45 százalékban az Ace Deal Investments Ltd). A Prime Ally Ltd-t egy nappal azelőtt hozták létre a karibi adóparadicsomban, hogy Rogán beadta volna a letelepedési kötvényes üzletet lehetővé tevő törvénymódosítót.

Ha a tavaly év végi számokkal számolunk, csak a kínai letelepedési kötvényes cégek 66 milliárd forint körüli jutalékbevételt húztak be, aminek a Kosikékhoz áramló 7,2 milliárd forint csak a töredéke.