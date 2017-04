Ignatieff arról beszélt Brüsszelben, hogy a magyar kormány egy pisztolyt tart a fejükhöz

A CEU elnöke/rektora a hét elején Brüsszelben jár, hogy a magyar kormány által megtámadott egyetemének ügyét képviselje, mielőtt szerdán ez a téma az Európai Parlamentben is felmerül majd. Kedden a Parlament épületében képviselők, kutatók és újságírók előtt beszélt arról, hogy óvatosan optimista azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság eljárást indíthat Magyarországgal szemben a CEU-törvény miatt.

A Guardian beszámolója szerint Ignatieff érzelemdús felszólalásában kért segítséget, hogy megvédje egyetemét. Egyben azt kérte a magyar kormánytól, hogy vegyék el a a feje mellé tartott pisztolyt. Szerinte az, ami történik, az igazán botrányos, és fontos, hogy ezt Brüsszelben is megértsék.

„Ez lesz az első alkalom 1945 óta, hogy egy európai állam megpróbál bezáratni egy szabad intézményét, ami betartja a törvényeket, jó tudományos eredményei vannak és jogszerűen működik.”

Majd azzal folytatta, hogy példa nélküli ez a támadás Európában a tudományos szabadság ellen, és ez felháborító. Az ő dolga nem az, hogy megmondja Európának, mit tegyenek, de most elmondta mi forog kockán és miért számít mindez.

Ignatieff külön is felkérte a Fideszt is soraiban tudó Európai Néppárt képviselőit, hogy helyezzenek nagyobb nyomást Orbánra, aki a héten látogat Brüsszelbe.

A CEU rektora már hétfőn is Brüsszelben járt, délelőtt az EU magas rangú tisztviselőivel tárgyalt, este pedig egy beszélgetésen vett részt az Université Libre de Bruxelles szervezésében, az intézmény francia és holland nyelvű részlegének a rektoraival, 150-200 fős nemzetközi hallgatóság előtt.

Most arról beszélt, hogy hétfőn tárgyalt Frans Timmermans EB-alelnökkel, és világossá vált számára, hogy a bizottság úgy látja, van jogi alapja annak, hogy vizsgálatot indítsanak a CEU ügyében. Ignatieff szerint erre utal az is, hogy a hétfő esti rendezvényen ott volt Nagy Zoltán brüsszeli magyar nagykövet is, aki sokat beszélt a kötelezettségszegési eljárásokról, mintha már előre tudnák, hogy most is ez következhet majd.

Ignatieffet kérdezték arról is, hogy szerinte Orbán mit akart elérni azzal, hogy támadást intézett a CEU ellen, de erre azzal válaszolt, hogy erről a magyar miniszterelnököt kéne megkérdezni, őt nem érdekli, hogy Orbán milyen célokat követ, csak azt akarja elérni, hogy ne fogja túszként az egyetemet a politikai céljai érdekében.

„Ez egy jogilag megalkotott stratégia, hogy bezárjanak egy szabad intézményt. Ennyi. Ez történik. Úgy tesznek, mintha másról lenne szó, de közben mindenki tudja, hogy ez a törvény hatályba lép 2017 október 11-én, és onnantól kezdve bármikor visszavonhatják a működési engedélyünket.”

„Ha ez nem az egyetem bezárását jelenti, akkor nem tudom, hogy mi ez. Nagyon gyorsan vissza kell vonatunk, megváltoztatnunk vagy ejtetnünk ezt a módosítást.”

– mondta még el Ignatieff a Guardian beszámolója szerint.