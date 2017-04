Kövér László nem engedi a parlament elé az MSZP-sek CEU-s törvényt eltörlő javaslatát, mert az indoklásban paprikajancsinak nevezték Áder Jánost

Korózs Lajos szocialista képviselő Facebook-oldalán tette közzé azt a levelet, amit Kövér László küldött és párttársainak. Korózs hét párttársával együtt közös törvényjavaslatot nyújtott be arra, hogy a parlament vonja vissza a CEU-t ellehetetlenítő törvényt.

A kedd délután megosztott levélből kiderül, hogy a házelnök úgy döntött, visszautasítja az indítványt, azaz nem kerülhet a parlament elé. Kövér azt írja, azért döntött az elutasítás mellett, mert a törvényjavaslat indoklása sértette az Országgyűlés tekintélyét.

Az MSZP-s képviselők által benyújtott inditványt a parlament honlapján lehet elolvasni. A Kövér László által kifogásolt indoklásban többek között arról írnak, hogy Áder János a Lex CEU aláírásával nem tartotta magát korábbi ígéretéhez, hogy munkájában „kiemelt helyen szerepel a jövő generációk iránti felelősség, az őket leginkább érintő kérdések taglalása”.

Majd ismertetik a törvény elfogadásának történetét, és hogy hiába jelezték ők is az államfőnek, hogy ne írja alá a módosítást, mégis megtette.

„Áder János elvesztette az elnök jellegét, ezért paprikajancsiként válik szégyenfolttá.

Másként nem tudjuk a nemzet egységét ért gyalázatot lemosni, mint a Lex CEU-ként elhíresült törvény hatályon kívül helyezésével.”

– írják az indoklásban, ami azzal folytatódik, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség CEU elleni támadása ténylegesen és konkrétan sérti a tanszabadságot és a felsőoktatási intézmények autonómiájának több évszázados alapelvét, emellett a jogbiztonság követelményeibe is ütközik (szerzett jogokat sért, nem biztosít kellő felkészülési időt, és egyébként is a diszkriminatív, személyre szabott jogalkotás tilalmát is áthágja).

Kitérnek még arra is, hogy a migránsozás után Orbán Viktor új bűnbakot talált Soros György személyében, és hogy a CEU működésének ellehetetlenítése nem cél tehát, hanem eszköz ebben az illiberális, a legrosszabb ösztönökre építő kormányzati politikában.