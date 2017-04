Marine Le Pen lemondott a Front National elnökségéről

A francia populista szélsőjobboldali Front Nationalt (Nemzeti Frontot) 2011 óta vezető Marine Le Pen lemondott pártelnöki pozíciójáról. Azt mondta, azért döntött így, mert az elnökválasztás második fordulójára készülve pártpolitika fölé szeretne emelkedni, és megmutatná a franciáknak, hogy tudna minden állampolgárt képviselni.



Marine Le Pen bejutott az elnökválasztás második fordulójába, a globalizáció és szabadpiac-párti liberális Emmanuel Macronnal együtt. A közvélemény-kutatások azonban azt mutatják, hogy Le Pennek jóval kevesebb esélye van a győzelemre, ez elutasítottsága ugyanis magasabb, mint Macroné. Felmérések szerint a szavazatok 40 százalékát szerezheti meg, míg Macron 60 százalékot kaphat.

A Front National jelöltje számára az elnökválasztás első fordulója sem sikerült úgy, ahogy tervezte, ugyanis míg márciusig Le Pent mérték a legnépszerűbb jelöltnek, a második fordulóba csak másodikként, Macron után jutott be, ugyanis az újbaloldali Jean-Luc Mélenchon is sok szavazót tudott elhódítani tőle. A francia radikális populistáknak jól jött volna, ha legalább azt tudják mondani, hogy az első fordulóban az ő jelöltjük volt a legnépszerűbb.

Le Pen a kampányában kezdetektől fogva reklámozta, hogy elnökként többpárti kormányt állítana fel, ezzel is próbálva ellensúlyozni az apja, Jean-Marie Le Pen által alapított szélsőséges párt magas elutasítottságát. Ugyanebből a megfontolásból mondott most le a pártelnökségről is, és szavai alapján, ha az elnökválasztáson veszít, újra elfoglalja majd az elnöki széket, Le Pen hatalmát ugyanis nem igen kérdőjelezi meg senki a pártban, így senki nem is tudna hosszabb időre a helyére lépni.

Marine Le Pen az unokahúgával, Marionnal, aki szintén a Front Nationalban politizál. (AFP PHOTO / BERTRAND LANGLOIS) Fotó: BERTRAND LANGLOIS

Le Pen emellett hamar el is kezdte a felkészülést a második fordulóra, egy interjúban Macront Hollande elnök utódjának nevezte, megpróbálva ezzel összemosni a jelöltet a jelenlegi szocialista elnökkel, akinek népszerűségi mutatói jelenleg 4 százalék körüli értéken állnak, ezzel pedig ő az V. köztársaság legelutasítottabb elnöke. Macron egyébként valóban Holland elnöksége idején, a szocialista kormány minisztereként tűnt fel, de a posztjáról már hónapokkal ezelőtt lemondott, mert el akart indulni az elnökválasztáson. (BBC)