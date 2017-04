Részvétem minden Chicago Bears szurkolónak, túl vagyunk az NFL Draft első körén

Elérkeztünk a februártól szeptemberig tartó NFL-holtszezon egyetlen valamire való eseményéhez, a drafthoz. Csütörtök este az első kört tartották Philadelphiában, több tízezres közönség előtt. Mind a 32 választás elemzését most ne várják tőlem, akit annyira érdekel, az gondolom már úgyis az amerikai szaksajtót bújja. Most csak a három legügyesebben és a három legbénábban húzó csapatot rangsorolnám.

Nagyon nem akartam elfogódott Alabama Crimson Tide rajongónak tűnni, és egy kicsit ingadoztam is, hogy a csodálatos stanfordi mindenest, Christian McCaffrey-t húzó Carolina Pantherst a győztesek közé soroljam, de az NFL-es front office-ok mintha csak összeesküdtek volna ellenem. Ezért hát három alabamai kedvencemet megszerző csapatok szerepelnek csak ezen a listán - ami egyben amúgy azt is jelenti, hogy egyéni szinten ez a három szupertehetség eddig a legnagyobb vesztese a draftnak.

1. A draft eddigi legnagyobb lopása a San Francisco 49ersé, ami eredendően másodikként választhatott volna, de helyet cserélt a Chicagóval, az így megszerzett negyedik körös és eredeti, második körös választási jogát pedig elcserélte a Seahawks-szal, így 31.-ként újból húzhatott egyet az első körben. És kihúzta az alabamai gyengeoldali linebackert, Reuben Fostert, aki tehetsége alapján simán top 5-ös választás lehetne, csak az NFL-es szakik tartani szoktak a frissen műtött, híg vizeletmintát adó játékosoktól. Én nem, és nagyon örülök, hogy kedvenc NFL-csapatom szerzett egy egyből bevethető, Pro Bowl-szintű játékost, hurrá! A videón a 10-est kell figyelni. Könnyű észrevenni, ő az, aki rendre letépi az ellenfél fejét:

2. Ha a Washington Redskins neve valamiért szóba kerül a drafton, az általában valami botrány miatt van. Hát, most nem. Sorban 17.-ként kapva kaptak az alkalmon, hogy előttük 16 csapat élete legrosszabb döntését hozva nem draftolta Jonathan Allent, aki sokkal jobb játékos az agyonsztárolt 1/1-es Myles Garreth-nél, de még a visszafogottabb értékelések szerint is top 4-be való játékos. Egy évtizedre megoldották a védőfalproblémáikat, gratulálok!

3. A Tampa Bay Buccaneers hívei is dörzsölhetik a kezük, 19. helyen sikerült megszerezniük egy szintén sima top 10-es játékost, a szintén alabamai tight endet, O. J. Howardot. Howard a maga 199 centijével és 114 kilójával elhibázhatatlan célpont a pálya középső harmadában, ráadásul az átlagos egyetemi tight endekkel szemben blokkolni is tud - általában vagy elkapni, vagy blokkolni tudnak, a kettő egyszerre nem megy. Howard pedig nemhogy csak tud blokkolni, hanem az egyik legjobb blokkoló tight end. Ez a poszt nem az, ahol azonnal termelni kezdenek az újoncok, de valami azt súgja, hogy Howardból rögtön szupersztár lesz, aminek Jameis Winston irányító mellett az összes futójuk is nagyon örülhet.

A három legügyesebb csapat után nézzük a három legbénábbat.

1. Adná magát a Chicago, de szerencséjükre a denverieknek sikerült még nagyobb hülyét csinálniuk magukból, amikor 20. helyen a utahi Garett Bollest draftolták. Bolles az egyik prémiumposzton, támadó tackle-ként játszik, de messze nem ő a legjobb az idei drafton. Például mert már 25 éves, de még így is alig van tapasztalata, annyira keveset játszott. Technikája kiforratlan, taktikai tudása elhanyagolható. Tény, hogy szép, nagydarab ember. Ha 19 éves lenne, és még lenne két éve az egyetemi bajnokságban, azt mondanám, hogy a 2019-es drafton sima második körös választás lehetne belőle. Már az is szép teljesítmény lesz tőle, ha őszre bejátssza magát az 53-as bő keretbe.

Mitch Trubisky, a North Carolina University végzős, de csak egy szezont játszó irányítóját a Chicago Bears 2. helyen választotta a 2017-es NFL Drafton. Szívük rajta. Fotó: Jeff Zelevansky / Getty Images

2. A Chicago képes volt átpasszolni a negyedik körös választási jogát is a San Franciscónak, csakhogy elhozhassa előlük Mitch Trubiskyt, az Észak-Karolina irányítóját. Előzőleg elég sokan tippelték azt, hogy Trubisky a 49ershez kerül, én végig úgy éreztem, hogy a San Franciscó-iak csak etetik a többi csapatot, hogy cserélhessenek és további választási jogokat szerezzenek. A terv bejött, a kétségbeesett Bears behúzta Trubiskyt, aki egyrészt csak egy szezont játszott, másrészt elég szerencsétlenül mozog a zsebben. Legjobb esetben is sokat kell még dolgozni rajta, erre talán lesz lehetőség úgy, hogy a Chicago márciusban már leszerződtette Mike Glennont.

3. A New Orleans Saints azt a hibát már nem tudta elkövetni, amit a Broncos már elkövetett, de sikerült a második legrosszabb döntést hozva az elérhető legjobb támadó tackle, Cam Robinson helyett a wisconsini Ryan Ramczyket választaniuk. Ramczyk nagyon nyers, technikailag képzetlen tackle, akiből már egyetemi szinten is rendszeresen hülyét csináltak, még csak nem is a bajnokság legjobb pass rusherei - míg mondjuk Cam Robinson simán leszedte a pályáról az 1/1-es Myles Garrethet. De hát mindenkinek szíve joga hülyének lenni, és amúgy is kit érdekel a Saints, lol.