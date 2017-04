Külön sávot fújtak fel Tarlós Istvánnak az Együtt aktivistái Budán

Vasárnap reggel az Együtt aktivistái fogták magukat, és külön forgalmi sávot festettek fel Tarlós Istvánnak az Árpád fejedelem útján, annak a busz-biciklisávnak a helyén, amit Tarlós István szüntetett meg.

Tarlós döntésének pikantériája, hogy a megszüntetett forgalmi sáv azon az útvonalon van, ami a főpolgármester lakhelyét köti össze a munkahelyével, így adja magát a következtetés, hogy azért zavarhatta annyira a létezése, mert így kedvelt útvonalán eggyel kevesebb forgalmi sávot használhattak az autósok. Ebből pedig arra következtethetett, hogy ezért kell annyit dugóban töltenie.

A valóságban ez az összefüggés nem ilyen egyértelmű, eggyel több forgalmi sáv a dugók méretét alig befolyásolja, ellenben a mezei, tömegközlekedést használó választópolgár életét annál inkább megkeseríti, hogy ezentúl a buszoknak is ugyanabban a dugóban kell majd vesztegelniük.

A budapesti városvezetésnek a héten nem ez volt az egyetlen tömegközlekedés-ellenes lépése. A körúti villamospálya felújításának leple alatt átprogramozták a körúti lámpákat is, amelyek az elmúlt öt évben a villamosközlekedéshez voltak igazítva. Mostantól nem, így az autósok akár egy percet is nyerhetnek, ellenben a villamosok átlagos követési ideje 2 percről 3-ra nőtt, és még a megállókban is vesztegelhetnek majd a rosszul beállított lámpák miatt.