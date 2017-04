Megszökött a bíróságról a szökéssel vádolt ír

A limericki bíróság elutasította a rendőrségi fogdából való megszökése miatt bíróság elé állított Johnathon McCarthy védőjének óvadékindítványát, mire a május 16-ig előzetes letartóztatásba helyezett férfi kisurrant az épületből, majd futva megszökött az őt üldöző rendőrök elől.

A szemtanúk szerint McCarthy egész pofátlan volt. A bíró döntése után az őrizeteseknek kijelölt területről felesége mellett elsurranva az ajtóhoz rohant, amit nagy csattanással vágott be maga után. Bár pár rendőr utánaszaladt, ő gyorsabb volt, sikerült elmenekülnie.

A rendőrség most városszerte hajszát indított utána. (Via The Irish Times)