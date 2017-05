Janisz Varufakisz beállt Macron mögé

Az egykori görög pénzügyminiszter, az utóbbi években pedig az újbalos közgazdaságtan egyik legnagyobb szupersztárja kedden "mellébeszélés nélkül" állt be a francia elnökválasztás második fordulójába bejutó Emmanuel Macron mögé. Egyben pedig kritizálta azokat a baloldali vezetőket, akik eddig nem tettek hasonlóan.



Macron a választás második fordulójában a szélsőjobboldali Marine Le Pennel fog majd megmérkőzni, de a francia és a nemzetközi baloldalon sokan így sem sorakoztak fel még a centrista, EU-párti, mainstream gazdaságpolitikát képviselő jelölt mögé.

Fotó: Ayhan Mehmet/Anadolu Agency

A Le Monde véleményrovatában megjelent cikkében Varufakisz még a francia baloldal jelöltjét, Jean-Luc Mélenchont is betámadta, mivel első fordulós veresége után nem állt be ő is Macron mögé.

Varufakisz arról ír, igazi rejtély számára, hogy egyes baloldali vezetők miért nem támogatják Macront Le Pennel szemben. Mint írja, nem akar annak a progresszív európai generációnak a tagja lenni, amelyik megakadályozhatta volna Le Pen elnökké választását, de nem tették meg.

Arról is ír, hogy nem szabad hagyni, hogy a baloldal elhibázott érdektelensége miatt Le Pen váratlanul elfoglalhassa az Elysée-palotát. (Politico)