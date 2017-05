Pepsi-s kólásdobozzal dobálták a rendőröket egy május elsejei tüntetésen Portland-ben

A május elsejei tüntetést azután függesztette fel a rendőrség, hogy többen még tele lévő pepsis dobozokkal kezdték el dobálni a rendőröket. Egy valakit el is találtak, komolyabb sérülés nem történt. A rendőrség ezután visszavonta a Trump-ellenes tüntetés engedélyét, három embert pedig letartóztattak.



A rendőrök megdobálásának persze messzire nyúló gyökerei vannak az anarchista hagyományban, de itt most fontos popkulturális újraértelmezésre is sor került. Az utóbbi idők legnagyobb vihart kavart reklámját a Pepsi készítette el Kendall Jenner főszereplésével, és arról szólt, hogy a valóságszereplő egyszer csak egy tüntetés közepén találja magát, és egy Pepsit ad át egy rendőrnek, amire egycsapásra minden probléma és feszültség odalesz. A reklámot egyaránt gyűlölte az internet jobb- és baloldali fele is, a Pepsi pedig 24 óra után vissza is vonta az egészet.

Azóta a Pepsivel megoldott társadalmi feszültségek kérdése igazi mémkútforrás lett, a Berkeley-n pedig már antifasiszta tüntetők a valóságra is átültették a jelenetet április végén, igaz, akkor dobálózás nem volt. (Guardian)