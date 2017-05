Eminem beperelte Új-Zélandon jelenleg is kormányon lévő Nemzeti Pártot, amiért egy 2014-es reklámjukban engedély nélkül használták fel az amerikai rapper Loose yourself című számát.

Most megindult az ügy bírósági tárgyalása is, ahol természetesen bizonyítékként lejátszották magát a számot is.

Az erről készült videó pedig tényleg egy mestermű.

(via Vice)