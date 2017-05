Nem engedi a Kúria, hogy népszavazást tartsanak a Ligetről

A Kúria szerdán megtagadta az alábbi népszavazási kérdés hitelesítését:

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítsa a Városligeti Építési Szabályzatot, hogy a Városliget közpark megengedett legkisebb zöldfelülete 70% legyen?”

A kérdéssel a közparkot épületekkel telerakni kívánó kormányzati szándékot akarta keresztülhúzni Moldován László, illetve a Ligetvédők.

A Fővárosi Választási Bizottság ugyan hitelesítette a kérdést, a döntést azonban a Kúria felülbírálta. A Kúria szerint a Fővárosi Választási Bizottság egyszerre túl sok népszavazási kérdéssel foglalkozott, amikor jóváhagyta ezt, ahelyett, hogy sorrendet állítottak volna fel a kérdések elbírálására.

A kérdés benyújtója ugyanis több, ugyanerre az ügyre vonatkozó kérdést adott be, abban bízva, hogy az egyik átmegy a jogi szűrőn. Ez át is ment, a többi nem, a Kúria viszont azzal érvel, hogy fel kell állítani egy sorrendet, és aztán ugyanabban az ügyben csak 30 naponként próbálkozhatnak a kezdeményezők új kérdéssel. A Fővárosi Választási Bizottság most viszont csomagban döntött.

A Kúria indoklása itt olvasható.

(Ligetvédők)