Egy szerencsétlen brit gluténmentes ételt kért a 9 és fél órás repülőúton. Tippeld meg, hogy mit kapott

Martin Pavelka gluténérzékeny. Ezt jelezte is az All Nippon Airwaysnek, mielőtt felszállt volna a Tokióból Sydneybe tartó járatra. Ez egy minimum kilenc és fél órás út, így joggal remélhette, hogy valamit azért kapni fog enni.

Végül is kapott. És bár nyilván elgondolkodott az életén, még abba se köthetett bele, hogy az étel ne lenne gluténmentes. Ha kételyei lettek volna effelől, azt eloszlathatta az ételre ragasztott post it, amire valaki filccel felfirkálta a "GF" (gluten free, gluténmentes) feliratot.

És még eszcájgot is kapott hozzá. Mármint

ehhez az egy darab banánhoz, amit a légitársaság gluténmentes menüként felkínált. Pavelka utastársai közben vígan habzsolhatták a nekik reggelire kínált tojásokat, kolbászokat, gombákat, joghurtot, kenyeret. És még ki is röhögték szerencsétlen utastársukat, tovább stresszelve ezzel Pavelkát.

Az All Nipon Airways az Inc. újságírójának megkeresésére annyit tudott közölni, hogy "nagyon büszkék vagyunk példamutató szolgáltatásainkra, de ennek az utasnak az esetében nem sikerült teljesítenünk az elvárásokat. Személyesen is elnézést kérünk tőle, és felülvizsgáljuk a gluténmentes ételkínálatunkat, és azt, hogy azt hogyan szolgáljuk fel".

Amihez azért hozzátették, hogy "meglátásunk szerint ez esetben is teljesítettük vendégünk további ételre vonatkozó igényeit, amikor felajánlottuk normál menünket. Azt állítani, hogy az All Nippon Airways szerint egy ilyen hosszú járaton csak banánt szolgál fel, ez alapján inkorrekt" - írták, nyilván arra utalva, hogy a pampogó, gluténérzékeny utasnak felkínálták a gluténtartalmú kínálatukat is.

Címlapképünk illusztráció. Fotó: Jason Thien / Flickr CC BY 2.0