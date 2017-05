Kovács Zoltán: Az MTA elnöke és az akadémikusok is rosszul látják

A Terror házában csütörtökön megrendezett CEU-vita után az ATV Egyenes beszéd című műsor vendége volt Kovács Zoltán kormányszóvivő, aki az utóbbi időben főleg a saját egykori egyetemének ellehetetlenítésével tölti a mindennapjait.

Kovács szerint a csütörtöki vita arra volt alkalmas, hogy teljesen egyértelművé váljanak az álláspontok. Ugyanakkor szerinte amúgy a CEU-ügyben nincs helye vitának, hiszen az államok dolga, hogy a felsőoktatást szabályozza, az intézményeknek meg az a dolga, hogy betartsák a szabályokat.

(Zárójelben jegyezzük meg, hogy a CEU eddig is a hatályos magyar törvényeket betartva működött, amivel most bajuk volt, hogy lehetetlenül szűk határidőt szabva fogadott el a parlament egy olyan törvénymódosítást, melynek egyes elemeit kifejezetten a CEU-ra szabták, és nem látni, mi más értelmük lenne, azon kívül, hogy az egyetem működését Magyarországon ellehetetlenítsék.)

Arra a kérdésre, hogy nem kellett volna esetleg beszélni előzetesen azzal, akire a törvény vonatkozik, Kovács elismeri, hogy ez most kimaradt, mert ez egy kivételes eljárásban született törvény volt. Erre szerinte jó okot adott, hogy volt egy vizsgálat, ami kimutatta, hogy a külföldi egyetemek döntő többsége szabálytalanul működik.

Kovács szerint sikerült is bebizonyítaniuk a vitán, hogy nincs teljesíthetetlen feltétel a törvényben. Majd arról is beszélt, hogy az egyetem vezetése visszaél azzal a ténnyel, hogy a két jogi entitás, a Közép-Európai Egyetem és a Central European University fordítása ugyanaz, és ezzel szerinte saját maguk sincsenek teljesen tisztában, hogy minek mi a feladata, dolga.

Beszélt arról is, hogy az Európai Bizottságnak csak technikai jellegű jogi felvetésük van a kötelezettségszegési eljárásban, viszont a CEU vezetése ezt a vitát egy politikai mezőbe katapultálta, miközben a világot járva hazugságokat terjesztenek. Kiderült az is, hogy Kovács a külföldi nagykövetségeknek hála folyamatos jelentést kap arról, hogy az egyetem vezetése éppen hol járt.

Érdekes logikai bukfenc következik ott is, amikor Kovács arról beszél, hogy most a "Soros-egyetem" oldalán pattog a labda, azaz nekik kéne megtenniük a következő lépést, miközben a magyar kormány az amerikai szövetségi kormánytól várja el egy szándéknyilatkozat megtételét. Pedig az amerikai szövetségi kormány nem illetékes felsőoktatási intézmények működésében az amerikai alkotmány szerint. De Kovács szerint ha a CEU vezetése olyan sikeresen tudott "több tíz meg száz embert" hazugságokkal és féligazságokkal megszólítani, akkor biztos el tudják intézni ezt is.

Arra a felvetésre, hogy Ignatieff rektor helyett Kovács Zoltán nem ugyanezt csinálta volna-e, hiszen a magyar kormány nem hajlandó a CEU vezetésével tárgyalni, Kovács azt mondta, hogy csak azóta nem, amióta ez a politikai kampány elindult. Előtte sem keresték ugyan a CEU-t, de Kovács szerint azért, mert a rektor rögtön a törvénymódosítás benyújtása után ultimátumot adott.

Szerinte a rektor olyan dolgok ellen mozgósít külföldön hazugásgokkal, ami nem is történik itthon, hiszen ez az egész ügy az akadémiai szabadságot nem is érinti. Rónai Egon műsorvezető felvetésére, hogy ezt sem az MTA elnöke, sem az MTA számos tagja nem így látja, Kovács Zoltán megjegyezte, hogy rosszul látják.

A beszélgetés itt nézhető meg, ha valakinek valamiért ilyesmire lenne igénye.