Már csak Putyin döntésén múlik, hogy Oroszország befolyásolja-e a német választásokat

Vlagyimir Putyin búcsút int Angela Merkelnek 2017. május 2-i közös sajtótájékoztatójuk után. Fotó: Sergey Guneev/Sputnik

Folyamatosak az orosz kibertámadások a német pártokhoz köthető intézmények ellen, állítja a német belföldi hírszerzés, az Alkotmányvédelem elnöke, Hans-Georg Maassen. "Mi ezt egy Oroszországból irányított kampányként ismerjük el. Orosz társszervünk megpróbál olyan értesüléseket szerezni, amelyeket aztán félretájékoztatásra vagy befolyásolási műveletekben használhat. Hogy ezt végül megteszik-e, vagy sem, az már politikai döntés kérdése. Ezt gondolom majd a Kremlben döntik el" - nyilatkozta egy potsdami kiberbiztonsági konverencián.

Maassen szerint Oroszország az amerikai választások esetében is hasonlóan járt el, és akkor meg is hozták azt a politikai döntést, hogy befolyásolják a választásokat.

Maassen szerint a 2015-ös, a Bundestag elleni, az orosz katonai hírszerzéshez köthető APT28 csoport által végrehajtott támadás óta az orosz hackerek parlamenti képviselők, a kormányzó CDU és Angela Merkel, illetve a németországi pártok alapítványai ellen intéztek támadásokat.

A potsdami konferencián az is kiderült, hogy a német titkosszolgálatok már az ellencsapás lehetőségeit is vizsgálják, és igyekeznek megteremteni azok jogi hátterét. Mivel azzal tisztában vannak, hogy milyen szerverekről érkezett a támadás, olyan eszközökre gondolnak, amivel képesek lennének megsemmisíteni ezeket a szervereket, az azokra kilopott adatokkal együtt. (Via Reuters)