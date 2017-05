Vizsgálat indult Stephen Colbert ellen, amiért azt mondta, Trump szája csak arra jó, hogy Putyin faszát tartsa

John Dickerson, a CBS amerikai tévécsatorna Face the Nation című műsorának vezetője néhány napja Donald Trumppal készített interjút a Fehér Házban Trump elnökségének első 100 napjáról. Az interjúnak úgy lett vége, hogy Trumpnak elege lett, és egyszerűen elfordult a riportertől, de ezen kívül is sértegette az újságírót, a műsorát például Deface the Nationnek (kb.: A nemzet meggyalázása) nevezte.

A CBS esti politikai beszélgetőshowját vezető Stephen Colbert eléggé megsértődött azon, hogy az elnök beszólogatott a barátjának, Dickersonnak, ezért ő maga is sértegetni kezdte az elnököt.

Ebben elég durvákat mondott az elnökre, többek közt azt is, hogy

„Az egyetlen dolog, amire az ön szája jó, az az, hogy Vlagyimir Putyin faszának tokja legyen.”

Ezen elég sok Trump-párti néző megsértődött, többen kezdeményezték is Colbert kirúgását. Colbert ellen a Szövetségi Kommunikációs Bizottság is eljárást indított. Ennek eredményeképp le is tilthatják a képernyőről az USA egyik legismertebb humoristáját.

Colbert a következő napi adásban beszélt is a dologról. Azt mondta, lehet hogy kicsit túltolta a dolgot, de nagyon ideges lett, amiért Trump a barátját sértegette. Ezen kívül megköszönte mindenkinek, aki kinyilvánította a véleményét az ügyben, még ha az a vélemény az ő kirúgását követelte is. Azt mondta, mindenki, aki véleményt nyilvánít egy ilyen ügyben, az igazi amerikai hős, és ebben valószínűleg Trump is egyetért vele, ha másban nem is . (Washington Post)

UPDATE 11:32

Ennek a posztnak az eredeti verziójában pontatlanul azt írtam, hogy Colbert a véleménynyilvánítást nevezte amerikai hőstettnek. Ezzel szemben a megszólalásában azokra a kritikákra válaszolt, amik szerint a beszólása homofób volt, erre mondta, hogy számára mindenki amerikai hős, aki bármilyen módon kifejezi a szeretetét egy másik ember iránt, és ez az, amiben minden bizonnyal egyetértenek Trumppal.

Ezen kívül Stephen Colbert nevét a poszt eredeti verziójában következetesen Stevennek írtam, ez azonban nem azért van, mert tévedtem, hanem mert hülye vagyok.

A hibákért olvasóink elnézését kérjük, és StePHen Colbertét is, bár ő valószínűleg nem olvassa a 444-et, vagy ha olvassa is, nem érti.