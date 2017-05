Macron nyerte a francia elnökválasztást

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az első megjelent felmérések szerint Emmanuel Macron magabiztosan, nagy különbséggel nyerte meg a francia elnökválasztás második fordulóját. Az Ipsos exitpollja szerint a szavazatok 65,1 százalékát szerezhette meg. Hasonló eredményről számolt be a Kantar Public One Point-TF1-RTL közös felmérése is.

Hasonló eredményre jutottak a belga források is, melyek már az első fordulóban is pontosan jósolták meg a végeredményt.

A távolmaradók arányát 25,3 százalékra becsülik, ez a legalacsonyabb érték 1969 óta.

Fotó: ERIC FEFERBERG/AFP

A jelenlegi eredmények alapján a szélsőjobboldali Nemzeti Frontot vezető Marine Le Pen a szavazatok 34,5 kaphatta meg.

Az idei választás sok szempontból különleges volt, a második világháború óta először fordult elő, hogy egyik nagypárt elnökjelöltje sem jutott be a második fordulóba. Macron korábban gazdasági miniszter volt, tavaly alapította meg En Marche (Indulás!) néven politikai mozgalmát. A kampányban EU- és piacpárti üzenetet vitt, élesen szembehelyezkedve a Le Pen kínálta üzenetekkel. Nem is meglepő, hogy a második fordulóra szinte a teljes francia politikai elit mögé állt fel.



És ugyanígy az európai elit is: a bejelentést követő percekben ömleni kezdtek a gratuláló üzenetek: a német, a brit, a skót kormány és brüsszeli vezetők is üzentek Macronnak az interneten.

Az eredmények bejelentése után Párizsból ünneplő dudaszót jelentettek a BBC tudósítói. A Louvre környékén rengetegen gyűltek össze, hogy Macron eredményváró eseményén vegyenek részt.

Győzelmével a 39 éves Macron Franciaország történetének legfiatalabb elnöke lesz. És ugyan ez most egy fájó vereség lehet Marine Le Pen számára, de közben azt is látni kell, hogy a szélsőjobboldal komoly politikai erővé tudta kinőni magát Franciaországban:

Kevéssel negyed kilenc után Le Pen lényegében elismerte a vereségét, de arról beszélt, hogy nagy dolog, hogy a hazafiak új szövetsége lett a legfőbb ellenzéki erő. Előtte a két jelölt beszélt már telefonon is.