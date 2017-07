A nyár slágere lett a Debrecenben tanuló két nigériai egyetemista, Dubem K és T-Boy Simple dala, amit a búzadaráról írtak. Az afro-hungarikai remekmű letarolta a hazai sajtót is, a duó pedig biztos érezte, hogy most érdemes ezt a lovat megülni, mert már el is készült új daluk, ami a gulyásról szól.

A bemutató csütörtökön lesz, egyelőre csak egy 40 másodperces előzetest tettek közzé:



A két dalszerzővel pár napja jelent meg egy interjúnk is, érdemes azt is megnézni.