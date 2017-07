A gyerekekre hasonlító szexrobotok betiltását kéri egy brit kutató

Noel Sharkey a felelős robottartásért létrehozott alapítvány vezetője Nagy-Britanniában. Mostanában amellett kampányol, hogy meg kell tiltani a gyerekekre hasonlító szexrobotok importját.

De friss jelentése szerint a társadalomnak eleve el kell gondolkoznia azon, hogy milyen következményekkel járhat majd a szexrobotok terjedése. Jelenleg kevés vállalat gyárt csak szexrobotokat, de a jelenleg alakul robotrobbanás nagyot változtathat majd ezen Sharkey szerint.

Közös szexuális jövőnk a robotokkal című tanulmányában arról is ír, hogy egyelőre pontos képünk se lehet arról, hány ember rendelkezhet szexrobotokkal, mivel a gyártócégek nem hozzák nyilvánosságra az eladási statisztikákat.

De Sharkey szerint itt az ideje, hogy tisztában legyünk, közel van az a jövő, amikor az emberek robotokkal fognak szexelni, ehhez képest nem hogy kész törvények, de még nagyjából kitalált elképzeléseink sincsenek arról, mit kezdjünk ezzel az egésszel.

Sharkey sem állítja azt, hogy kész válaszai lennének, de szerinte az is fontos, hogy valaki végre elkezdje feltenni a kérdéseket.

A szexrobot-fejlesztésben élen jelenleg a San Diego-i Abyss Creations jár. A vállalat Real Doll nevű modellje meglehetősen népszerű szexfigura a piacon, és a tervek szerint még idén kiadnak egy AI-alapú modelljét is. A műfaj fejlődése a mesterséges intelligencia megjelenése előtti időszakban is töretlen volt: az elmúlt években sorra jelentek meg az egyre élethűbb emberi utánzatok, amik ugyan még nem mozogtak, de ránézésre ember benyomását keltette.

Az Abyss Creations szexbábjai, még AI nélkül Fotó: David McNew/Getty Images

A Called Harmony nevű robot már mozgatja a fejét, a szemeit és egy tablettel összekötött program segítségével beszélni tud. A szoftver segítségével lehet állítani a hangulatán, és azon is, hogy milyen hangon, miket mondjon a robot.

A jelentés kitér arra is, hogy milyen feladatkörökben tűnhetnek majd fel könnyen a szexrobotok: egyrészt mint robotprostituáltak, amik bordélyházakban működnek. Mellette viszont mint szexuális társa a magányos vagy idős embereknek, a szexuális gyógyulás eszközei, illetve terápiás eszközként a nemi erőszakot elkövetők és a pedofilok számára.

De Sharkey szerint ezek nagyon kockázatos területek, és szabályozásra lenne szükség.Gyerekre hasonlító szexrobotok már most is léteznek, egy kanadai bíróság nemrég tiltotta be az egyiknek épp a tulajdonlását: egy helyi lakos ugyanis Japánból rendelt egy gyermekre emlékeztető robotot, de mivel a japán vállalat, a Harumi Designs szerepelt a kanadai hatóságok listáján, a csomagot a reptéren elfogták, a férfi ellen pedig gyermekpornográfia birtoklása miatt emeltek vádat.

De Montfort egyetemen robotetikával foglalkozó Kathleen Richardson a BBC-nek elmondta, hogy egyetért a gyerekekre emlékeztető szexrobotok tiltásával, ugyanakkor szerinte nem lenne szabad minden szexrobotot betiltani, ez ugyanis a pornográfia egy újabb válfaja, és tágabb kérdéseket, problémákat vet fel az esetük.

Ugyanakkor szerinte ezek a robotok szükségszerűen növelni fogják a társadalmi izoláció mértékét.

Richardson kritizálta is az említett jelentést, mivel szerinte nem foglalkozott a gender aspektusával: szerinte a jelentés nemsemleges jelenségként írja le a szexrobotok terjedését, miközben pontosan lehet tudni, hogy az eladott szexrobotok többségét nőkről mintázták.

Azzal együtt, hogy a szexrobotok terjedése a következő évek velejárója lesz, arra Sharkey sem számít, hogy a következő 50 évben odáig jusson a technológia, hogy megtévesztésre alkalmas, tökéletesen emberinek tűnő típusok jelenjenek meg a piacon. (BBC)