Nem történt bűncselekmény, megszűnt az eljárás Magomeddel szemben

A Magyar Nemzet információi szerint bűncselekmény hiányában megszüntette a Komáromy 'G-Ras' Gergővel szemben elkövetett kényszerítés gyanújában indult eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az ügyben még Tényi István tett feljelentést, miután felkerült az internetre egy bizarr hangvételű videó, amin Magomed Daszajev mellett ülve Komáromy elnézést kért, amiért lemosható festékkel dobta meg a szovjet emlékművet.

A lap arról is, hogy a csecsen származású, jelenleg állampolgárság nélküli, hontalan férfit a titkosszolgálati szervek is megfigyelhetik kapcsolatrendszere miatt, és hogy továbbra is zajlik tartózkodási kártyájának engedélyeztetése, miután az már közel három évvel ezelőtt lejárt.