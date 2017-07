A török kormány a puccs óta eltelt egy évben már 11 milliárd dollárnyi vagyont kobzott el

A tavalyi elbukott puccs - az egyszerűség kedvéért nevezzük így, bár vannak kételyeim - óta a török kormány 965 törökországi vállalat legalább 11 milliárd dollárnyi (csaknem 3000 milliárd forintnyi) vagyonát foglalta le arra hivatkozva, hogy az összesen 46357 embert foglalkoztató cégeknek közük lehet ahhoz a Fethullah Gülenhez, aki egykor Erdogan szövetségese volt, most viszont az elsőszámú bűnbak Törökország minden szenvedéséért, akit egyben az állítólagos puccs szervezőjének is tartanak.

A puccs után kezdődött tisztogatásokban ezidáig 140 ezernél több embert, tanárokat, katonákat, tudósokat, újságírókat, bírókat, köztisztviselőket vettek őrizetbe. A puccs óta Erdogan rendeletekkel kormányozza országát, és nemrég új, elnöki hatalmát kontroll nélkül kiterjesztő alkotmányt is elfogadtatott egy nagyon szoros eredménnyel zárult népszavazáson, ahol a győzelme alapvetően a külföldön leadott szavazatokon múlt.

A török állam által lefoglalt vagyont a tervek szerint el fogják árverezni. A hatóságok körkörös érvelése szerint a lefoglalt vagyon nagysága annak bizonyítéka, hogy Gülen feltéelezett hálozata milyen mélyen behatolt az államba és a gazdaságba.

A Financial Times beszámolója szerint a most lefoglalt vagyon java abban az időben keletkezett, amikor Gülen és Erdogan még szövetségesek voltak. Ahogy Erdogan, úgy Gülen is iszlamista. Erdogan hatalomra kerülésekor Gülen segítségével harcolt a török világi elit ellen, a vállalatbirodalom felépítése is a világi elit ellensúlyozását szolgálta. A legtöbb cég vezetője mostanra vagy elmenekült az országból, vagy már bebörtönözték - jogerős ítélet viszont nagyon kevesük ellen született. A vállalatok élére kormánymegbízottakat neveztek ki.