Az FBI és a belbiztonsági minisztérium szerint hekkertámadás érte az egyik amerikai atomerőmű üzemeltetőjét

Május óta világszerte megfigyelhető trend, hogy egyre több hekkertámadás éri az atomerőműveket és más, nukleáris energiával foglalkozó cégeket, de a szén-, víz-, gáz- és másféle erőműveknek is van félnivalójuk, derül ki az amerikai belbiztonsági minisztérium és az FBI jelentéseiből, amik közül több dokumentumot is megszerzett a New York Times.

Az egyik dokumentum szerint támadás érte például a Wolf Creek Nuclear Operating Corporation nevű amerikai céget, ami a kansasi Burlingtonban üzemeltet atomerőművet. Azt nem tudni, hogy a hekkerek milyen mértékben tudtak behatolni a cég számítógépes rendszerébe, annyi bizonyos azonban, hogy a belbiztonsági minisztérium a második legkomolyabb riadószintet rendelte el emiatt.

A jelentésből nem derül ki az sem, hogy a hekkerek célja esetleg ipari kémkedés volt-e, vagy ténylegesen kárt akartak okozni az amerikai energetikai rendszerben és az infrastruktúrában. Nem tisztázott az sem, hogy a hekkerek befolyásolni tudják-e például a burlingtoni atomerőmű működését az üzemeltetőtől lopott adatokkal.

A jelentés szerint a támadás az emberekre nem jelent közvetlen veszélyt, inkább csak az üzleti és adminisztratív szférát befolyásolja. A támadás a New York Times szerint főleg olyan emberekre koncentrált, akik fontos rendszereket felügyelnek, olyanokat, amik károsodása esetén komoly katasztrófa sem elképzelhetetlen.



A belbiztonsági minisztérium egyelőre nem tudta azonosítani a hekkereket, a jelentés szóhasználata alapján azonban azt gyaníthatják, hogy valamilyen, idegen kormány által támogatott csoportról lehet szó. (New York Times)