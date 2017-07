Ferenc pápa vatikáni útlevelet adhat a 11 hónapos brit babának, akit az orvosai levennének az őt életben tartó gépekről

A brit bulvársajtó napok óta a 11 hónapos Charlie Gard történetével van elfoglalva. A gyereknek mitokondriális depléciós szindrómája van, ami az esetek túlnyomó többségében halálos kimenetelű betegség, mert gyengíti az izmokat az egész testben. A gyereket hónapok óta a londoni Great Ormond utcai kórházban kezelik, azonban több orovos szerint is menthetetlen, így felmerült, hogy lekapcsolják a gépeket, amik életben tartják a gyereket.

Az elkeseredett szülők nagy médiakampányba kezdtek ennek megakadályozása érdekében, adományokat gyűjtenek, és igyekeznek minél több fontos ember figyelmét felhívni a történetükre. Nem is sikertelenül:

hétfőn Twitter-üzenetben állt ki a gyerek mellett a pápa, nem sokkal később pedig Donald Trump amerikai elnök is.

A pápa támogatói üzenete utána Vatikán fel is vette a kapcsolatot a brit külüggyel, hogy szívesen átvennék Charlie Gardot a római Bambino Gesu kórház orvosai. Boris Johnson külügyminiszter azonban a hét elején azt mondta, nem engedélyezhető a halálos beteg gyerek átszállítása ennyire messzire, mert az eleve nagy kockázattal járna.

Donald Trump közben a Daily Mail szerint hamburgi G20-as csúcstalálkozón személyes találkozót kért Theresa May brit miniszterelnökkel, amint többek közt azt is megvitatnák, hogyan segíthetnek az amerikaiak Charlie Gardon.

A Daily Mail szerint most a Vatikánban azt fontolgatják, hogyan juttathatnák a kisfiút vatikáni állampolgársághoz, hiszen így könnyebb lenne elérni azt is, hogy engedélyezzék a szállítását, és nehezebb lenne lekapcsolni a gépeket is, amik életben tartják. (Daily Mail)